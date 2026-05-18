Báo Trung Quốc: “Điểm yếu của U17 Việt Nam phơi bày rõ rệt”

U17 Việt Nam đã rời khỏi giải U17 châu Á sau thất bại với tỷ số 0-3 trước U17 Australia ở vòng tứ kết (rạng sáng 17/5). Theo tờ Sina, đội bóng trẻ của Việt Nam đã phơi bày nhiều điểm yếu trong trận thua trước U17 Australia.

Tờ báo của Trung Quốc bình luận: “U17 Việt Nam gặp khó khăn trong việc tìm nhịp độ thi đấu trước U17 Australia. Họ gần như bị dồn ép trong phần lớn thời gian thi đấu. Đội bóng xứ chuột túi đã triển khai lối chơi tấn công cánh, với cường độ cao để khai thác triệt để điểm yếu của U17 Việt Nam.

Mặc dù đứng đầu bảng đấu của U17 Hàn Quốc và nhận được nhiều lời khen ngợi nhưng trong trận đấu với U17 Australia, U17 Việt Nam không ghi nổi bàn thắng nào. Họ tung ra 15 cú dứt điểm nhưng hầu hết không có tính sát thương cao”.

Tờ Sina nói sâu về điểm yếu của U17 Việt Nam: “Những điểm yếu về thể hình và thể lực của U17 Việt Nam đã phơi bày rõ rệt khi đối đầu với đội bóng có thể chất tốt như U17 Australia. Họ đã bị đối thủ khai thác triệt để điểm yếu này.

Việc U17 Việt Nam bị loại ở vòng tứ kết cho thấy không có chỗ cho sai lầm ở vòng loại trực tiếp. Nếu không đánh giá đúng về đối thủ, các đội bóng đều có thể bị đánh bại. Thứ hạng tốt ở vòng bảng không đảm bảo cho họ tiến sâu ở giải đấu. Khi đối diện với đội bóng thi đấu với nhịp độ nhanh, tấn công trực diện, U17 Việt Nam đã phải trả giá vì sai sót trong khâu phòng ngự”.

Cuối bài viết, tờ Sina rút ra kết luận: “Trong những năm qua, hệ thống đào tạo trẻ của Việt Nam đã gây ấn tượng mạnh. Dù sao, sau trận thua của U17 Việt Nam trước U17 Australia, họ biết mình phải làm gì khi điểm yếu lộ diện. Một thất bại của đội U17 không phản ánh tổng thể đào tạo trẻ của nền bóng đá”.

Vào ngày 21/5, FIFA sẽ tiến hành bốc thăm vòng bảng giải World Cup U17. Nhiều khả năng U17 Việt Nam sẽ nằm ở nhóm hạt giống thứ 4 khi có lần đầu tham dự.