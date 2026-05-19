Brazil công bố danh sách dự World Cup 2026, Neymar đi vào lịch sử

Sự kiện công bố danh sách của Selecao diễn ra tại Rio de Janeiro sáng 19/5 đã biến thành một ngày hội thực sự. Ngay từ sớm, hàng trăm cổ động viên Brazil đã tụ tập bên ngoài địa điểm tổ chức, liên tục hô vang tên Neymar như một lời thỉnh cầu dành cho biểu tượng bóng đá đương đại của xứ sở Samba.

Neymar được tham dự kỳ World Cup thứ 4 (Ảnh: Getty).

Không để người hâm mộ phải thất vọng, khi chiến lược gia người Italy xướng tên Neymar trong danh sách 26 cầu thủ cuối cùng, cả khán phòng đã lập tức bùng nổ. Ở tuổi 34, việc góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh được xem là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho sự trở lại đầy ấn tượng của cựu ngôi sao Barcelona, sau quãng thời gian dài chật vật chiến đấu với chấn thương tại CLB Al Hilal.

Với việc có tên trong danh sách tham dự World Cup 2026, Neymar gia nhập nhóm những cầu thủ Brazil tham dự World Cup nhiều nhất trong lịch sử.

Trước đó là các trường hợp Castilho (1950, 1954, 1958 và 1962); Djalma Santos (1954, 1958, 1962 và 1966); Nilton Santos (1950, 1954, 1958 và 1962); Pele (1958, 1962, 1966 và 1970); Emerson Leao (1970, 1974, 1978 và 1986); Cafu (1994, 1998, 2002 và 2006); Ronaldo (1994, 1998, 2002 và 2006); Thiago Silva (2010, 2014, 2018 và 2022).

Trong số những cầu thủ Brazil có 4 lần dự World Cup, chỉ Neymar và Thiago Silva là chưa vô địch.

"Neymar đã thi đấu 12 trận tại các kỳ World Cup. Anh ghi được 8 bàn thắng và có 3 pha kiến ​​tạo. Chúng tôi đã đánh giá Neymar suốt cả năm nay. Cậu ấy đã có thời gian thi đấu ổn định trong vài tháng qua và thể trạng đã được cải thiện", HLV Ancelotti phát biểu trong buổi công bố danh sách.

Bên cạnh "nhạc trưởng" Neymar, lực lượng của Brazil mang đến Bắc Mỹ mùa hè này được đánh giá là cực kỳ thiện chiến. Hàng loạt siêu sao đang ở độ chín của sự nghiệp như Vinicius Jr, Raphinha, Marquinhos hay Casemiro đều góp mặt.

Đáng chú ý, thần đồng Endrick cũng giành được một suất chính thức sau màn trình diễn bùng nổ trong thời gian tu nghiệp tại Lyon dưới dạng cho mượn.

Joao Pedro và Estevao đều vắng mặt dù đang đạt phong độ cao (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, danh sách của HLV Ancelotti không phải không có những tranh cãi. Bất ngờ lớn nhất chính là sự vắng mặt của Thiago Silva. Trung vệ kỳ cựu này đã bị gạch tên một cách đầy tàn nhẫn dù vẫn duy trì phong độ đỉnh cao ổn định và vừa cùng Porto lên ngôi vô địch quốc gia Bồ Đào Nha. Ngoài lão tướng 41 tuổi, bộ đôi Joao Pedro và Andrey Santos cũng chịu chung số phận bị loại vào phút chót.

Quyết định lựa chọn nhân sự lần này cho thấy tư duy thực dụng và cứng rắn của HLV Carlo Ancelotti. Ông sẵn sàng đặt niềm tin vào sức trẻ và những cầu thủ có thể trạng tốt nhất cho một chiến dịch khốc liệt.

Tại World Cup 2026, đội tuyển Brazil nằm ở bảng G và sẽ bắt đầu hành trình chinh phục cúp vàng bằng trận ra quân gặp đối thủ khó chịu Morocco vào ngày 14/6. Sau đó, họ sẽ lần lượt chạm trán Haiti và Scotland.