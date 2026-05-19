HLV Pep Guardiola chia tay Man City, lộ diện ứng cử viên thay thế

HLV Pep Guardiola sẽ rời Man City sau trận đấu giữa Man City với Aston Villa vào ngày 24/5 tới đây, theo tiết lộ của tờ The Sun. Vào rạng sáng mai (1h30 ngày 20/5, giờ Việt Nam), đoàn quân của HLV Pep Guardiola sẽ có chuyến làm khách trên sân của Bournemouth với hy vọng mong manh trong việc cạnh tranh chức vô địch với Arsenal mùa này.

Dù vậy thông tin HLV Pep Guardiola chia tay Man City sau 10 năm gắn bó với đội chủ sân Etihad đã được xác nhận, bất chấp chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn còn một năm hợp đồng.

HLV Pep Guardiola giúp Man City 6 lần vô địch Premier League sau 10 năm dẫn dắt (Ảnh: Getty).

Trong thời gian dẫn dắt, Pep Guardiola đã giúp Man City giành tới 6 chức vô địch Premier League, 3 chức vô địch FA Cup, 5 chức vô địch Cúp Liên đoàn Anh, đặc biệt nâng cao chức vô địch Champions League trong cú ăn ba lịch sử ở mùa giải 2022-2023.

Pep Guardiola bắt đầu sự nghiệp huấn luyện viên của mình tại đội trẻ Barcelona, ​​nơi ông đã có gần 300 lần ra sân với tư cách cầu thủ. Ông tiếp tục dẫn dắt đội một từ năm 2008 đến 2012, giành được ba chức vô địch quốc gia và hai chức vô địch Champions League chỉ trong ba năm.

Sau đó, chiến lược gia này chuyển sang dẫn dắt Bayern Munich tại Đức và cũng có một giai đoạn thống trị tương tự với ba chức vô địch liên tiếp trong ba năm liền. Năm 2016, Pep Guardiola chuyển sang dẫn dắt Man City và làm nên tên tuổi của mình ở giải đấu cao nhất nước Anh.

Theo dự kiến, đội chủ sân Etihad sẽ ra thông báo chia tay HLV Pep Guardiola sau trận đấu với Aston Villa và sẽ tổ chức diễu hành bằng xe buýt để tôn vinh nhà cầm quân sinh năm 1971.

Enzo Maresca (trái) từng làm trợ lý cho HLV Pep Guardiola tại Man City và được đồn đoán sẽ thay thế chiến lược gia người Tây Ban Nha tại sân Etihad (Ảnh: Getty).

Đáng chú ý, nhiều ứng viên đã được nhắm đến để thay thế Pep Guardiola như Vincent Kompany, Oliver Glasner hay Luis Enrique. Tuy nhiên tờ The Sun khẳng định HLV Enzo Maresca mới là người được chọn để dẫn dắt Man City từ mùa giải tới.

HLV Maresca, 46 tuổi, từng làm trợ lý cho Pep Guardiola trước khi tiếp quản Leicester City vào năm 2023 và Chelsea vào năm 2024. Sau đó, ông rời Chelsea hồi tháng 1 sau khi ba lần thừa nhận đã đàm phán với Man City (hai lần vào tháng 10 và một lần vào tháng 12 năm ngoái).