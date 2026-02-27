AFC dự đoán thời điểm CAS công bố phán quyết với bóng đá Malaysia

Phiên điều trần của CAS với 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị nghi sử dụng hồ sơ giả, gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel, kết thúc đêm qua (theo giờ Việt Nam). Tuy nhiên, CAS tạm hoãn đưa ra phán quyết cuối cùng, với lý do CAS cần thời gian để nghiên cứu thêm.

Tương lai của đội tuyển Malaysia hiện vẫn rất bấp bênh (Ảnh: NST).

Hiện tại, giới bóng đá và người hâm mộ Malaysia đang hết sức hồi hộp, vì bất kỳ phán quyết nào của CAS cũng có thể gây ảnh hưởng lớn đến tương lai của nền bóng đá nước này.

Luật sư thể thao Richard Wee nói: “Thông thường, phán quyết của CAS sẽ được công bố cùng ngày với ngày kết thúc các phiên điều trần, nhưng nếu CAS xét thấy chưa cần thiết, các thẩm phán ở CAS có thể cần thêm chút thời gian trước khi quyết định".

“Theo kinh nghiệm của tôi, phán quyết có thể tạm hoãn vài ngày hoặc thậm chí hoãn cả tuần, trước khi được công bố”, luật sư thể thao Richard Wee nhận định thêm.

CAS càng trì hoãn việc đưa ra phán quyết, giới bóng đá Malaysia càng hồi hộp (Ảnh: Bola Sport).

Trong khi đó, TTK AFC Seri Windsor John dự báo: “Quyết định của CAS có thể được công bố sau 2-3 ngày nữa, hoặc muộn hơn đôi chút. Việc tạm hoãn đưa ra phán quyết không phải là điều chưa có tiền lệ”.

Hồi năm ngoái, khi Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đem vấn đề bị FIFA trừng phạt kiện lên CAS, chính AFC từng cho rằng thời điểm CAS đưa ra phán quyết không muộn hơn ngày 31/3 (ngày kết thúc vòng loại Asian Cup 2027).

Chính vì thế, việc CAS chưa đưa ra phán quyết sau cuối cùng, sau phiên điều trần vào hôm qua, không phải bất ngờ quá lớn.

Đặt trường hợp CAS đưa ra phán quyết bất lợi cho bóng đá Malaysia, đội tuyển có biệt danh Harimau Malaya có thể bị xử thua đội tuyển Việt Nam trong trận đấu ngày 10/6/2025, thuộc vòng loại Asian Cup 2027. Ngoài ra, bóng đá Malaysia hoàn toàn có thể bị cấm tham gia các hoạt động quốc tế có thời hạn.