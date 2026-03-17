CĐV Malaysia biểu tình phản đối LĐBĐ Malaysia ở vụ nhập tịch gian lận

CĐV Malaysia biểu tình trước trụ sở FAM

Theo thông tin từ kênh Astro Arena, nhóm CĐV Ultras Malaya đã có mặt để tổ chức một cuộc biểu tình ôn hòa nhằm phản đối ban lãnh đạo của FAM.

Trước đó, cũng tại trụ sở của FAM, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), Datuk Seri Windsor Paul John, cùng những quan chức của bóng đá Malaysia đã tổ chức buổi họp báo thông tin về vụ nhập tịch gian lận.

CĐV Malaysia biểu tình trước trụ sở của FAM (Ảnh: Astro Arena).

Tờ Astro Arena nhấn mạnh: “Trước trụ sở FAM, một bộ phận người hâm mộ bóng đá trong nước đã biểu tình để bày tỏ sự không hài lòng, liên quan đến vụ việc bảy cầu thủ không hợp lệ, vấn đề đang thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế”.

Đáng chú ý, vào trưa 17/3, AFC đã thông báo xử thua tuyển Malaysia với tỷ số 0-3 trong hai trận gặp tuyển Việt Nam và Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027 vì vi phạm Điều 25 của Bộ Quy tắc Kỷ luật AFC cùng Điều 56 đã quy định rõ những hình thức xử phạt mà Ủy ban Kỷ luật có thể áp dụng.

Ngoài ra, FAM cũng bị phạt số tiền 50.000 USD (tương đương với 1,3 tỷ đồng).

Trước đó, Tổng thư ký AFC, Windsor Paul khẳng định sai phạm của bóng đá Malaysia không giống như Timor Leste. Do đó, đội tuyển Malaysia không bị cấm tham dự vòng loại Asian Cup tiếp theo.

AFC vẫn chần chừ chưa đưa ra quyết định xử phạt Malaysia (Ảnh: VFF).

Ông Windsor Paul cho biết: “Các quy định này không trao quyền cho Ủy ban Kỷ luật đưa ra những hình phạt vượt quá phạm vi được phép. Trong trường hợp của Timor Leste, sai phạm chỉ được phát hiện khi giải đấu đã khép lại.

Khi giải đấu đã kết thúc, bạn không thể áp dụng hình phạt ngược về quá khứ. Thay vào đó, án phạt phải được áp dụng cho các giải đấu sau đó. Đó là lý do Timor Leste bị cấm tham dự vòng loại Asian Cup tiếp theo".

Trong khi đó, tình huống của đội tuyển Malaysia lại khác. Theo Windsor Paul, những vấn đề liên quan đến 7 cầu thủ nói trên được phát hiện khi giải đấu vẫn đang diễn ra.

“Không thể nói rằng trường hợp của Timor Leste và FAM là giống nhau, bởi bối cảnh hoàn toàn khác”, ông nhấn mạnh.

Trước đó, AFC từng ra quyết định cấm Timor Leste tham dự vòng loại Asian Cup 2023 sau khi Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Timor Leste, Amandio de Araujo, bị phát hiện làm giả giấy tờ quốc tịch cho các cầu thủ.

Tuy nhiên, theo Điều 25 của Bộ Quy tắc Kỷ luật AFC, hình thức xử lý chủ yếu là hủy kết quả trận đấu và xử thua 0-3 cho đội vi phạm. Trong khi đó, Điều 56 liên quan đến các biện pháp kỷ luật hoặc tiền phạt đối với cầu thủ và liên đoàn.

Dựa trên các quy định này, nhiều khả năng đội tuyển Malaysia sẽ bị xử thua 0-3 trước tuyển Việt Nam và Nepal ở vòng loại Asian Cup. Cách đây không lâu, ông Windsor Paul đã khẳng định FAM sẽ không bị đình chỉ hoạt động.