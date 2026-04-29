Truyền thông Đông Nam Á ví Đình Bắc như Messi, tiết lộ bến đỗ ở nước ngoài

Nguyễn Đình Bắc đang là cái tên nổi như cồn sau khi tỏa sáng rực rỡ trong màu áo CLB công an Hà Nội. Tiền đạo này đang thể hiện hiệu suất ghi bàn khủng khiếp khi có 7 pha lập công trong 4 trận đấu gần đây. Mới nhất, Đình Bắc vừa lập cú hat-trick giúp CLB Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An.

Đình Bắc được ví như Messi của Việt Nam (Ảnh: Minh Quân).

Trang MrFootball AEC (Thái Lan) rất ấn tượng với phong độ của Đình Bắc. Thậm chí, họ gọi cầu thủ này là Messi. Trang báo của Thái Lan viết: “Đình Bắc đã gây ấn tượng mạnh trong chiến thắng của CLB Công an Hà Nội trước Sông Lam Nghệ An. “Messi Đình Bắc” đã lập cú hat-trick trong trận đấu này.

Sau đó, tiền đạo của Việt Nam đã tặng chiếc áo đấu này cho Khamphan Duangvilay của Lào. Đáng chú ý, hai cầu thủ này từng chạm trán với nhau ở SEA Games 2025. Đình Bắc và Khamphan Duangvilay đều ghi bàn trong chiến thắng 2-1 của U23 Việt Nam trước U23 Lào”.

Trong khi đó, trang Seasia Goal (Indonesia) đề cập tới bến đỗ của Đình Bắc. Họ viết: “Đình Bắc đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của CLB Vissel Kobe. CLB Nhật Bản đang nỗ lực tìm kiếm ngôi sao để cải thiện hàng công”.

Trang Seasia Goal còn vẽ ra viễn cảnh hai cầu thủ Đông Nam Á là Arif Aiman (Malaysia) và Đình Bắc (Việt Nam) đối đầu với nhau ở giải vô địch quốc gia Nhật Bản. Hiện tại, Arif Aiman cũng nhận được sự quan tâm của CLB Kashiwa Reysol”.

Ở dưới bài viết, nhiều cổ động viên (CĐV) Đông Nam Á đã đưa ra bình luận về viễn cảnh hai ngôi sao Đình Bắc và Arif Aiman sang Nhật Bản thi đấu. Dưới đây là những bình luận tiêu biểu:

Đình Bắc đang nhận được sự quan tâm từ CLB Vissel Kobe của Nhật Bản (Ảnh: Minh Quân).

“Đình Bắc xứng đáng được trao cơ hội ở nước ngoài. Mong cậu ấy thành công”.

“Việc các ngôi sao Đông Nam Á sang Nhật Bản là quyết định mạo hiểm. Họ có khả năng ngồi ghế dự bị lâu dài”.

“Tôi mong một ngày có cầu thủ của Việt Nam thi đấu thành công ở nước ngoài”.

“Arif Aiman thực sự có tiềm năng. Trong số các cầu thủ bản địa Malaysia, không ai vượt qua nổi cầu thủ này. Còn Đình Bắc đã chứng minh tài năng ở các giải trẻ ở Đông Nam Á và châu Á”.

“Tôi nghĩ rằng nếu muốn bóng đá Đông Nam Á lớn mạnh, các cầu thủ nên ra nước ngoài thi đấu”.