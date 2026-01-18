Phản ứng của CĐV châu Á khi U23 Việt Nam gặp U23 Trung Quốc ở bán kết

"Nhìn vào số liệu thống kê cũng như màn trình diễn của U23 Trung Quốc từ đầu giải đến giờ thì có lẽ U23 Việt Nam sáng cửa giành vé vào chung kết", tài khoản Andy Borne đến từ Indonesia bình luận trên trang AFC Asian Cup sau khi chứng kiến U23 Trung Quốc đoạt vé vào bán kết nhờ đánh bại U23 Uzbekistan trong loạt sút luân lưu ở trận tứ kết giải U23 châu Á 2026 diễn ra vào tối 17/1 ở Saudi Arabia.

U23 Trung Quốc bất phân thắng bại với U23 Uzbekistan trong 120 phút chính thức và hiệp phụ trước khi giành chiến thắng trong loạt sút luân lưu (Ảnh: Sina).

Đây là trận đấu mà U23 Trung Quốc chủ yếu chơi "tử thủ" ở phần sân nhà, khi chỉ có tỷ lệ kiểm soát bóng 22% so với đối thủ, thậm chí chỉ có 4 pha dứt điểm nhưng không một lần trúng đích về phía khung thành của U23 Uzbekistan.

Dù vậy tài năng của thủ thành Li Hao đã giúp U23 Trung Quốc giữ sạch lưới trong suốt 120 phút của hiệp thi đấu chính thức và hiệp phụ. Chỉ tính trong thời gian 90 phút thi đấu chính thức, thủ thành sinh năm 2004 đã có tới 8 pha cứu thua cho đội nhà để giúp U23 Trung Quốc bước vào hiệp phụ cũng như loạt sút luân lưu đầy may rủi.

Ở loạt "đấu súng cân não" giữa hai đội, dù một cầu thủ U23 Trung Quốc đá hỏng trên chấm 11m, nhưng thủ thành Li Hao tiếp tục trở thành người hùng khi cản phá thành công một lượt của U23 Uzbekistan (một lượt sút khác của cầu thủ U23 Uzbekistan thực hiện không thành công khi đá bóng trúng xà ngang ra ngoài), giúp đoàn quân của HLV Antonio Puche lần đầu tiên ghi tên vào vòng bán kết giải U23 châu Á.

U23 Trung Quốc đánh bại U23 Uzbekistan sau loạt luân lưu

Chiến thắng của U23 Trung Quốc đồng nghĩa đội bóng đất nước tỷ dân sẽ đụng độ U23 Việt Nam ở vòng bán kết, khiến nhiều CĐV châu Á lấy làm thích thú khi cho rằng đây là trận đấu hứa hẹn nhiều kịch tính giữa hai quốc gia láng giềng.

"U23 Việt Nam rộng mở cánh cửa vào chung kết. Thậm chí họ có thể trở thành nhà vô địch. So với việc gặp U23 Uzbekistan, đụng độ U23 Trung Quốc có lẽ sẽ dễ dàng hơn cho U23 Việt Nam", tài khoản Wedang Jahe đến từ Malaysia bình luận.

"U23 Việt Nam chắc chắn sẽ chiến thắng trước Trung Quốc thôi. Lối đá của Trung Quốc không có gì đặc sắc, trong khi U23 Việt Nam có lối chơi rất đa dạng. Tôi tin U23 Việt Nam sẽ vào chung kết", tài khoản Jadon Soon đến từ Singapore khẳng định.

Thủ thành Li Hao có màn trình diễn xuất sắc trong trận tứ kết giữa U23 Trung Quốc và U23 Uzbekistan (Ảnh: Sina).

"U23 Trung Quốc đang đặt kỳ vọng hoàn toàn vào thủ thành Li Hao, nhưng sẽ khó giữ được sạch lưới khi đụng độ U23 Việt Nam", tài khoản Yi Qiyu đến từ Trung Quốc đưa ra nghi ngờ về trận bán kết của đội nhà khi gặp U23 Việt Nam.

"Trung Quốc dường như không chơi bóng đá. Họ vào bán kết với thành tích 2 trận hoà không bàn thắng và 1 chiến thắng tối thiểu ở vòng bảng. Ở trận tứ kết họ lại thực hiện chiến thuật xây "Vạn lý trường thành" bên phần sân nhà để mong chờ đá luân lưu. Xem lối đá của Trung Quốc rất chán ngấy, nên tôi hy vọng Việt Nam sẽ vào chung kết", tài khoản Ronald Chan đến từ Philippines nhận định.

"Xem trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 UAE hấp dẫn, kịch tính bao nhiêu thì xem trận giữa Trung Quốc và Uzbekistan lại buồn ngủ bấy nhiêu. Thật nghịch lý khi đội bóng chỉ kiểm soát bóng 22%, dứt điểm được 4 lần thì đều không trúng đích lại thắng đội bóng có tới 22 lần dứt điểm với 7 lần trúng đích. Dù sao U23 Việt Nam vẫn rất thích gặp Trung Quốc vì trận đấu sẽ dễ dàng hơn nhiều", tài khoản Lê Khoa đến từ Việt Nam bình luận.