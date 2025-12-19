Nước mắt, nụ cười vỡ òa khép lại hành trình giành HCV của U22 Việt Nam

U22 Việt Nam đã tạo nên một trong những màn ngược dòng kịch tính và giàu cảm xúc nhất lịch sử SEA Games khi kiên cường vượt qua U22 Thái Lan với tỷ số 3-2 sau hiệp phụ, qua đó xuất sắc giành tấm HCV môn bóng đá nam tại SEA Games 33.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là khoảnh khắc cảm xúc vỡ òa rõ rệt nhất, cảm xúc của những người chiến thắng, nơi những giọt nước mắt hạnh phúc hòa cùng nụ cười rạng rỡ, chất chứa niềm tự hào sau 120 phút chiến đấu đầy quả cảm.

Văn Thuận chạy vội về phía khán đài sau chiến thắng, đôi mắt rưng rưng nước, mang theo niềm hạnh phúc vỡ òa và tự hào khó giấu.

Trung vệ trẻ Hiểu Minh không thể kìm nén cảm xúc, bật khóc trong khoảnh khắc ôm chặt lá cờ Tổ quốc trên tay, hình ảnh gây xúc động với bất kỳ người nào có mặt theo dõi trên sân.

Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện dày đặc trên khán đài của các cổ động viên Việt Nam trong niềm hân hoan chiến thắng.

Dưới sân, những cầu thủ áo đỏ cũng nâng cao quốc kỳ, tạo nên bức tranh chiến thắng rực rỡ và đầy niềm tự hào dân tộc.

HLV Kim Sang Sik cùng các cộng sự nâng cao lá cờ Việt Nam, thể hiện sự trân trọng và niềm tự hào sau những gì tập thể U22 đã nỗ lực và đạt được, đồng thời gửi lời tri ân sâu sắc tới các khán giả có mặt trên sân.

Các cầu thủ áo đỏ hò reo, nhảy múa ăn mừng chiến thắng cùng các cổ động viên ngay trên sân. Giữa không khí rộn ràng ấy, Đình Bắc đội chiếc mũ cối quen thuộc trên đầu, tạo nên hình ảnh gần gũi, mộc mạc mà đầy tự hào trong ngày vui của bóng đá Việt Nam.

Thanh Nhàn đã trải qua một kỳ SEA Games thành công, góp dấu ấn quan trọng trong hành trình chinh phục tấm huy chương vàng của U22 Việt Nam.

Viktor Lê được HLV Kim Sang Sik tin tưởng trao cơ hội góp mặt trong danh sách tham dự SEA Games 33, và anh đã cùng toàn đội hái “quả ngọt” bằng tấm HCV đầy xứng đáng.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn trao những tấm HCV cho các cầu thủ U22 Việt Nam. Ngay sau đó, Quốc ca Việt Nam vang lên giữa niềm tự hào dâng trào.

Tấm HCV là phần thưởng xứng đáng nhất cho nỗ lực của các cầu thủ U22 Việt Nam tại kỳ SEA Games năm nay trên đất Thái.

HLV Kim Sang Sik được các học trò tung lên không trung như một lời tri ân dành cho người thuyền trưởng đã dẫn dắt U22 Việt Nam chạm tới thành tích rực rỡ như hôm nay.