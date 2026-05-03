Man Utd thắng nghẹt thở Liverpool, giành vé dự Champions League

Man Utd chính thức giành vé dự Champions League mùa tới sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước đại kình địch Liverpool vào tối 3/5. Kết quả này không chỉ mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua top 5 mà còn đánh dấu lần đầu tiên "Quỷ đỏ" hoàn tất cú đúp chiến thắng trước The Kop tại giải Ngoại hạng Anh sau một thập kỷ.

Trong trận đấu mang ý nghĩa then chốt, Man Utd nhập cuộc đầy chủ động và sớm có bàn mở tỷ số. Phút thứ 6, Matheus Cunha may mắn với hai pha dứt điểm khiến bóng đổi hướng đi vào lưới, mang về bàn thắng xứng đáng cho khởi đầu đầy năng lượng của đội chủ nhà.

Cunha ăn mừng sau khi mở tỷ số trận đấu.

Chưa dừng lại ở đó, chỉ trong vòng 14 phút đầu hiệp một, Man Utd đã dễ dàng vươn lên dẫn trước 2-0. Sau khi Bruno Fernandes thực hiện pha đánh đầu, thủ môn Freddie Woodman cản phá nhưng bóng bật ra đập vào người Benjamin Sesko rồi bay ngược vào lưới.

Liverpool suýt chút nữa đã rút ngắn tỷ số khi Cody Gakpo tung cú cứa lòng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Tuy nhiên, Man Utd không vì thế mà chùn bước. Bruno Fernandes tiếp tục uy hiếp khung thành đối phương với cú vô lê đưa bóng sượt qua cột dọc. Tiếng còi kết thúc hiệp một của trọng tài Darren England đến đúng lúc với Liverpool, giúp họ có thời gian điều chỉnh sau hiệp đấu dưới sức.

Bước sang hiệp hai, đoàn quân của HLV Arne Slot đã có một khởi đầu hoàn hảo. Phút 47, sai lầm của Amad Diallo đã tạo điều kiện để Dominik Szoboszlai cướp bóng, dẫn thẳng vào trung lộ rồi lạnh lùng dứt điểm rút ngắn tỷ số. Chỉ 9 phút sau, Liverpool hoàn tất màn ngược dòng khó tin khi sai lầm của thủ thành Senne Lammens đã giúp Alexis Mac Allister cướp bóng, trước khi Szoboszlai kiến tạo cho Gakpo dễ dàng ghi bàn vào lưới trống.

Mainoo ăn mừng sau khi ghi bàn thắng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mùa này (Ảnh: Getty).

Tưởng chừng đã sụp đổ, Man Utd lại vùng lên mạnh mẽ ở cuối trận để tái lập thế dẫn trước. Phút 77, Luke Shaw treo bóng vào vòng cấm, và sau pha phá bóng không dứt khoát của Liverpool, Kobbie Mainoo đã tung cú dứt điểm quyết đoán từ rìa vòng cấm, ấn định chiến thắng 3-2 trong sự bùng nổ của các khán đài tại Old Trafford.

Dù Gakpo có thêm cơ hội khi Liverpool dồn lên tìm bàn gỡ, đội khách vẫn không thể xuyên thủng mành lưới thêm lần nữa. Man Utd bảo toàn chiến thắng để chắc chắn cán đích trong top 5 theo cách ấn tượng, qua đó giúp HLV Michael Carrick ghi điểm trong cuộc đua cho vị trí chính thức. Về phần Liverpool, thất bại này chưa phải thảm họa khi họ vẫn hơn nhóm bám đuổi 6 điểm trong bối cảnh mùa giải còn 3 vòng.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Ảnh: Getty