Man Utd trở lại Champions League, HLV Michael Carrick tuyên bố bất ngờ

Man Utd thắng nghẹt thở Liverpool, giành vé dự Champions League

"Tôi yêu thích công việc mình đang làm. Đây là một vị trí tuyệt vời đối với tôi và thành thật mà nói, tôi cảm thấy nó khá tự nhiên", HLV Michael Carrick trả lời câu hỏi của các phóng viên về khả năng đảm nhiệm "ghế nóng" dài hạn ở sân Old Trafford khi giúp "Quỷ đỏ" chính thức giành suất tham dự Champions League mùa tới.

Benjamin Sesko ăn mừng bàn nhân đôi cách biệt cho Man Utd ở phút 14 (Ảnh: Getty).

Ở trận derby nước Anh thuộc vòng 35 Premier League diễn ra tối 3/5 (giờ Việt Nam), Man Utd đã đánh bại kình địch Liverpool với tỷ số 3-2. "Quỷ đỏ" gây sốc khi dẫn trước "Lữ đoàn đỏ" hai bàn chỉ sau 14 phút bóng lăn, với pha mở tỷ số của Matheus Cunha ở phút thứ 6 và pha lập công của Benjamin Sesko ở phút 14.

Tuy nhiên Liverpool đã trở lại ấn tượng trong hiệp 2, khi họ cũng chỉ mất 9 phút (từ phút 47 đến phút 56) để đưa trận đấu trở về vạch xuất phát với các pha lập công của Dominik Szobozlai và Cody Gakpo.

Man Utd cho thấy bản lĩnh vượt trội khi Kobbie Mainoo ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 ở phút 77. Kết quả này giúp “Quỷ đỏ” chính thức giành vé dự Champions League mùa tới sớm 3 vòng đấu, tạo khoảng cách 12 điểm so với đội đứng thứ 6 là Bournemouth (nước Anh có 5 suất dự Champions League).

Đáng chú ý, buổi họp báo sau trận đấu của HLV Michael Carrick chủ yếu xoay quanh câu hỏi liệu thành tích này có đủ để giúp ông được bổ nhiệm làm HLV chính thức hay không.

Chiến lược gia người Anh hào hứng bày tỏ: "Chúng ta sẽ phải chờ xem. Khi chúng tôi bắt đầu mùa giải, Champions League còn khá xa vời và chúng tôi muốn trở lại đấu trường châu Âu, việc được góp mặt khi còn ba trận đấu nữa là một thành tích lớn. Chuyện gì đến sẽ đến".

Kobbie Mainoo ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho Man Utd trước Liverpool (Ảnh: Getty).

Kể từ khi tiếp quản vị trí "thuyền trưởng" của Man Utd vào tháng 1, Carrick đã thắng 10 trong số 14 trận đấu mà ông dẫn dắt. Nhà cầm quân sinh năm 1981 gây ấn tượng khi giúp "Quỷ đỏ" đánh bại các "ông lớn" như Man City, Arsenal, Chelsea và Liverpool.

“Quãng thời gian vừa qua rất tốt đẹp. Chúng tôi đã đánh bại nhiều đối thủ rất mạnh, đó thực sự là những thử thách lớn, và mỗi chiến thắng đều đến theo một cách khác nhau. Tôi có cảm giác như mình đã gắn bó với nơi đây từ rất lâu, có lúc hiện diện, có lúc không, nhưng tôi hiểu giá trị mà nó mang lại, và được ngồi ở vị trí này là điều rất ý nghĩa”, HLV Carrick khẳng định.

“Đây là một bước tiến lớn vì nhiều lý do và tôi không hề xem nhẹ điều đó. Chúng tôi đã cho thấy những dấu hiệu cải thiện rõ rệt, mang lại sự hài lòng nhất định. Tuy nhiên, toàn đội vẫn muốn nhiều hơn thế. Chúng tôi kỳ vọng sự tiến bộ này sẽ được duy trì một cách ổn định, đó chính là thông điệp. Hãy cùng nhau nỗ lực hơn nữa”, chiến lược gia người Anh nhấn mạnh khi nói về tấm vé dự Champions League của đội nhà sau hai mùa vắng bóng.