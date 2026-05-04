Báo Indonesia: “Tuyển Việt Nam sở hữu chất lượng cầu thủ hay nhất lịch sử”

“Đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào các giải đấu Đông Nam Á với mục tiêu bảo vệ chức vô địch. Trong quá khứ, họ chưa từng vô địch AFF Cup trong hai lần liên tiếp. Do đó, HLV Kim Sang Sik đang xây dựng đội hình mạnh nhất trong lịch sử để hoàn thành mục tiêu này”, tờ Super Ball thừa nhận e ngại về sức mạnh của đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam đang sở hữu đội hình lý tưởng (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong đó, tờ Super Ball kể ra những cái tên đáng gờm của đội tuyển Việt Nam ở từng vị trí: “Đội hình mạnh nhất của đội tuyển Việt Nam dần hình thành qua từng trận đấu ở vòng loại Asian Cup 2027”.

Theo phân tích của tờ báo Indonesia, đội tuyển Việt Nam sở hữu ba thủ môn tài năng là Nguyễn Filip, Văn Lâm và Trung Kiên. Ba thủ môn này đều sở hữu thể hình lý tưởng với chiều cao trên 1,88m, với kỹ năng bắt bóng toàn diện và tinh thần thép.

Hai thủ môn Nguyễn Filip, Văn Lâm đều được đào tạo ở châu Âu và chứng minh tài năng trong màu áo CLB lẫn đội tuyển quốc gia. Thủ môn Trung Kiên sở hữu chiều cao 1,91m, có sải tay dài, khả năng kiểm soát không gian tốt và phản xạ ấn tượng. Người gác đền này là tương lai của bóng đá Việt Nam.

Ở hàng phòng ngự, HLV Kim Sang Sik tận dụng tối đa kinh nghiệm của Đỗ Duy Mạnh, Bùi Hoàng Việt Anh, Phạm Xuân Mạnh và Đoàn Văn Hậu. Ngoài ra, ông cũng trao cơ hội cho những cầu thủ mới như Nhật Minh.

Đội tuyển Việt Nam sở hữu cặp hậu vệ cánh đáng sợ là Cao Pendant Quang Vinh và Trương Tiến Anh. Hậu vệ cánh phải đã tỏa sáng với 5 pha kiến ​​tạo trong 4 trận gần đây. Còn Quang Vinh luôn mang tới nguồn năng lượng dồi dào ở cánh trái.

Các cầu thủ nhập tịch như Xuân Son hay Hoàng Hên nâng tầm bóng đá Việt Nam (Ảnh: Thành Đông).

Ở hàng tiền vệ, HLV Kim Sang Sik sở hữu hàng loạt cầu thủ tài năng như Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Lê Phạm Thành Long, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Hải Long, Nguyễn Văn Vĩ, Khuất Văn Khang.

Ở hàng công, đội bóng này còn có Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Trần Việt Cường, Nguyễn Đình Bắc và đặc biệt là cầu thủ nhập tịch Xuân Son.

Tờ Super Ball tiếp tục bình luận: “Đây là đội hình giàu kinh nghiệm đã gặt hái được nhiều thành công trong 5-10 năm qua. Ngoài ra, đội tuyển Việt Nam ngày càng mạnh hơn nhờ sự xuất hiện của các cầu thủ nhập tịch. Xuân Son không còn cô đơn trên hàng công khi có sự xuất hiện của Hoàng Hên, cầu thủ đang thi đấu vô cùng ấn tượng trong màu áo CLB Hà Nội trong mùa giải này dưới sự dẫn dắt của HLV Harry Kewell.

Những cầu thủ trẻ như Đình Bắc, Nhật Minh, Văn Khang đều đang dần trưởng thành và thường xuyên ra sân ở CLB. Đặc biệt, Đình Bắc gây ấn tượng mạnh khi ghi 8 bàn trong 5 trận gần đây”.

Đội tuyển Việt Nam sẽ nằm chung bảng với Indonesia ở AFF Cup 2026 (và có thể cả FIFA ASEAN Cup). Do đó, tờ Super Ball cho rằng sự xuất hiện của “Những chiến binh sao vàng” là mối đe dọa cho khả năng vô địch của đội nhà.