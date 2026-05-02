FIFA ASEAN Cup có thể thức mới, xuất hiện đội bóng ngoài Đông Nam Á

FIFA ASEAN Cup là giải đấu được thành lập dựa trên sự hợp tác giữa FIFA với Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) và tổ chức lần đầu vào năm 2026. Giải đấu sẽ diễn ra ở loạt trận FIFA Days (tập trung đội tuyển quốc gia theo lịch của FIFA) từ 21/9 đến 6/10/2026.

Đáng chú ý, theo hé lộ của trang Seasia Goal, giải đấu này sẽ được chia thành hai hạng đấu. Mỗi hạng đấu sẽ bao gồm sự góp mặt của 6 đội bóng (dựa theo thứ hạng của các đội trên bảng xếp hạng FIFA).

Trong đó, đội tuyển Việt Nam sẽ nằm ở hạng 1 cùng với Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Philippines, Singapore. Các trận đấu ở hạng đấu này diễn ra tại Indonesia.

Hạng 1 được chia thành hai bảng. Đội tuyển Việt Nam nằm chung bảng A với chủ nhà Indonesia và Malaysia. Còn ở bảng B, Thái Lan sẽ thi đấu với Philippines và Singapore. Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền tham dự vòng bán kết để tranh chức vô địch. Hai đội cuối bảng gặp nhau để tìm ra đội xuống hạng.

Đáng chú ý, Hong Kong (Trung Quốc) đã được chọn để đăng cai hạng 2. Họ sẽ nằm chung bảng A với Campuchia và Brunei. Ở bảng B, Myanmar, Lào và Timor Leste sẽ đối đầu với nhau. Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào bán kết, để tìm ra đội vô địch lên chơi ở hạng 1.

Tuy nhiên, thể thức của FIFA ASEAN Cup 2026 vẫn có thể thay đổi tùy thuộc vào sự đồng thuận giữa các liên đoàn thành viên cũng như lịch trình thi đấu quốc tế. Thông tin chính thức sẽ được FIFA công bố trong thời gian tới.