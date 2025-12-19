Muôn kiểu ăn mừng của người dân TPHCM khi U22 Việt Nam chiến thắng

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33, hàng nghìn người dân TPHCM đã đổ ra các tuyến đường trung tâm, reo hò ăn mừng chiến thắng nghẹt thở của U22 Việt Nam (Ảnh: Bảo Quyên).

Biển người vỡ òa đêm U22 Việt Nam ngược dòng thắng Thái Lan (Video: Thúy Hường).

Đường Tôn Đức Thắng dòng người ra đường "đi bão" kéo dài từ cầu Khánh Hội đến cầu Ba Son (Ảnh: Nam Anh).

Chị Lan, một người hâm mộ cuồng nhiệt, chia sẻ: "Quá vui với chiến thắng của U22 Việt Nam trước U22 Thái Lan. Tôi cùng chồng mang cúp đổ ra đường ăn mừng sự kiện đặc biệt này của bóng đá nước nhà" (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, các tuyến đường gần phố đi bộ Nguyễn Huệ như Lê Lợi, Nguyễn Du, Nguyễn Thị Minh Khai, Đồng Khởi... là những nơi tập trung đông đảo người dân "đi bão" nhất. Người hâm mộ hò reo, vẫy cờ, thổi kèn cổ vũ, thậm chí nhiều người còn đeo mặt nạ thú vị để hòa mình vào không khí lễ hội (Ảnh: Nam Anh - Trịnh Nguyễn).

Một nhóm bạn trẻ gây ấn tượng với trang phục đồ bộ mặc nhà, xuống đường ăn mừng và lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ trước Nhà hát Thành phố (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Không chỉ người dân địa phương, nhiều du khách nước ngoài cũng hòa mình vào không khí cuồng nhiệt này (Ảnh: Nam Anh).

Mak, một du khách người Đức, không giấu nổi sự phấn khích: "Việt Nam thật tuyệt vời, tôi yêu Việt Nam!" (Ảnh: Bảo Quyên).

Một em bé được bố cõng trên vai, cùng hòa vào dòng người "đi bão" trên đường Lê Lợi (Ảnh: Bảo Quyên).

Những cái đập tay ăn mừng xuất hiện khắp các tuyến đường trung tâm TPHCM. Các cổ động viên đã có một đêm ăn mừng đầy cảm xúc khi đội nhà lội ngược dòng ngoạn mục trước đối thủ đầy duyên nợ U22 Thái Lan (Ảnh: Trịnh Nguyễn - Nam Anh).

Dù đã bước sang ngày mới 19/12, lượng người "đi bão" tại các tuyến đường trung tâm TPHCM giảm dần, nhưng vẫn còn nhiều nhóm bạn tập trung hò reo ăn mừng rất sôi nổi (Ảnh: Bảo Quyên).

Thảo Vy phấn khởi chia sẻ: "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng, đội tuyển của chúng ta quá tuyệt vời" (Ảnh: Nam Anh).

Ngay cả những chú cún cưng cũng được chủ nhân đưa xuống đường để tận hưởng bầu không khí cuồng nhiệt này (Ảnh: Nam Anh).

Chiến thắng của U22 Việt Nam trùng với dịp Giáng sinh, tạo nên một điểm nhấn thú vị với hình ảnh ông già Noel xuất hiện trên phố. Đây được xem là món quà ý nghĩa mà thầy trò HLV Kim Sang Sik dành tặng người hâm mộ (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Người dân TPHCM trang trí Noel cho chiếc xe đạp cũng xuống đường ăn mừng chiến thắng của đội nhà (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Giữa lúc giao hàng, vợ chồng anh Hải (An Giang) tạm gác lại công việc để cùng cả nước ăn mừng chiến thắng vô địch trước u22 Thái Lan (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Với chức vô địch SEA Games 33, HLV Kim Sang Sik đã lập nên thành tích vô tiền khoáng hậu trong lịch sử bóng đá Việt Nam và Đông Nam Á. Cụ thể, ông đã giành 3 chức vô địch ở 3 giải đấu cao nhất bóng đá Đông Nam Á: ASEAN Cup cùng tuyển quốc gia đầu năm, ngôi vương ở Giải U23 Đông Nam Á 2025 diễn ra hồi tháng 7, và HCV SEA Games 33. (Ảnh: Nam Anh)