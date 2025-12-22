Những tấm huy chương giàu cảm xúc của thể thao Việt Nam ở SEA Games 33

278 tấm huy chương, đó là tổng số huy chương mà đoàn thể thao Việt Nam giành được sau hơn 10 ngày tranh tài quyết liệt, sôi nổi và kịch tính tại SEA Games 33 được tổ chức ở Thái Lan từ ngày 19/12 đến 20/12.

Cụ thể, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 87 huy chương vàng (HCV), 81 huy chương bạc (HCB) và 110 huy chương đồng (HCĐ), cơ bản hoàn thành mục tiêu đề ra trước khi Đại hội thể thao Đông Nam Á khởi tranh (đoàn thể thao Việt Nam trước đó đặt mục tiêu giành 90 đến 110 HCV).

Từ những tấm huy chương bạc... lấp lánh ánh kim

Cần phải nhấn mạnh là mỗi tấm huy chương mà các VĐV Việt Nam giành được, dù màu sắc có khác nhau, nhưng tất cả đều quý giá khi đó đều là thành quả từ sự nỗ lực, quyết tâm, thậm chí đánh đổi bằng máu và nước mắt của mỗi VĐV trên đấu trường quốc tế.

Dù không phải là HCV như kỳ vọng, nhưng nhiều tấm HCB mà đoàn thể thao Việt Nam giành được lại gây sốt cả khu vực Đông Nam Á tại SEA Games 33.

Sai lầm của tổ trọng tài khiến tuyển nữ Việt Nam bị tước oan một bàn thắng và lỡ cơ hội giành HCV môn bóng đá nữ SEA Games 33 (Ảnh chụp màn hình).

Tấm HCB được nhiều người nhắc đến nhất, gây tốn giấy mực nhất với truyền thông và người hâm mộ chính là tấm HCB ở môn bóng đá nữ hôm 17/12, khi tuyển nữ Việt Nam để thua tuyển nữ Philippines trong loạt sút luân lưu đầy may rủi.

Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như các cô gái Philippines làm tốt hơn chúng ta trong loạt "đấu súng" để giành chiến thắng, mà nó xuất phát từ tình huống tuyển nữ Việt Nam bị tước oan một bàn thắng trong hiệp thi đấu chính thức do sai lầm của tổ trọng tài.

Nỗi buồn của các cô gái Việt Nam khi để thua Philippines trong trận chung kết bóng đá nữ (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Nếu trọng tài không mắc sai lầm (điều đã được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) thừa nhận và xin lỗi tới Liên đoàn bóng đá Việt Nam) và nếu bàn thắng được công nhận, có lẽ thầy trò HLV Mai Đức Chung đã có lần thứ 9 giành HCV bóng đá nữ tại SEA Games.

Người hâm mộ tiếc cho nỗ lực của các cô gái Việt Nam nhưng người hâm mộ cũng rất công bằng, khi đồng cảm với nỗi buồn, sự thất vọng lớn lao của họ. Có thể họ không giành chức vô địch, nhưng với người hâm mộ, các cô gái Việt Nam đã là nhà vô địch, đó mới là tấm huy chương danh giá, là phần thưởng đáng trân trọng nhất.

Một tấm HCB khác cũng gây tiếc nuối không kém đó là HCB ở môn bóng chuyền nữ, khi tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam để thua đầy tiếc nuối trước đội chủ nhà Thái Lan ở trận chung kết hôm 16/12.

Sau 11 lần để thua người Thái ở trận chung kết qua các kỳ SEA Games, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tưởng như đã cắt đứt chuỗi trận thua khi ngược dòng gỡ hoà sau 4 set đấu, dẫn trước với tỷ số 10-5 ở set chung kết, nhưng rồi lại để thua với tỷ số chung cuộc 23-25 ở set đấu quyết định này.

Cạnh tranh thể thao ghi nhận rất nhiều trận đấu kịch tính, nghẹt thở đến giây phút cuối cùng, nhưng khoảnh khắc tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành giật từng điểm số với tuyển Thái Lan ở set chung kết ở loạt "đá phạt đền trong bóng chuyền" thực sự mang đến cho người hâm mộ cảm giác hồi hộp, tưởng như tim bắn ra khỏi lồng ngực lại mang đến một sự thú vị vô cùng.

Các cô gái của bóng chuyền nữ Việt Nam có thể nuối tiếc, nhưng họ có thể hoàn toàn tự hào vì những gì đã nỗ lực, cống hiến - dù thua nhưng vẫn ngẩng cao đầu với bạn bè quốc tế trong khu vực.

Đến những tấm huy chương vàng "đỉnh nóc kịch trần " khiến cả Đông Nam Á ngả mũ thán phục

Huy chương vàng "đỉnh nóc kịch trần" đầu tiên phải nhắc đến cú hat-trick HCV của VĐV Nguyễn Thị Oanh tại SEA Games 33, khi cô giành HCV ở nội dung chạy 5.000m, 10.000m và sau đó là 3.000m vượt rào.

Nguyễn Thị Oanh ăn mừng HCV nội dung chạy 3.000m vượt rào nữ (Ảnh: Mạnh Quân).

Ở tuổi 30, VĐV quê ở Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh) vẫn "vô đối" ở khu vực Đông Nam Á tại các nội dung sở trường mà cô đã thống trị nhiều kỳ SEA Games vừa qua. Chỉ tính riêng nội dung chạy 3.000m vượt rào nữ, Nguyễn Thị Oanh đã có lần thứ 4 liên tiếp giành HCV, từ SEA Games 30 đến SEA Games 33.

3 tấm HCV giành được ở SEA Games 33 giúp chân chạy sinh năm 1995 có tổng cộng 15 HCV, vượt qua kỷ lục giành nhiều HCV điền kinh nhất ở các kỳ SEA Games do đàn chị Nguyễn Thị Huyền (13 HCV) nắm giữ trước đó.

Một nữ VĐV khác cũng lập kỳ tích cho đoàn thể thao Việt Nam là nữ xạ thủ Trịnh Thu Vinh, khi cô giành tới 4 tấm HCV và 1 HCB SEA Games 33 ở môn bắn súng - trở thành VĐV giành nhiều huy chương nhất của đoàn thể thao Việt Nam tại Đại hội thể thao Đông Nam Á 2025 đồng thời vượt qua thành tích 4 HCV của xạ thủ Ngô Hữu Vượng tại SEA Games 2009.

Theo đó, tại SEA Games 33, Thu Vinh giành HCV ở các nội dung 10m súng ngắn hơi cá nhân, 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ, 25m súng ngắn cá nhân nữ và 25m súng ngắn đồng đội nữ. Ngoài ra, cô còn đoạt HCB nội dung 10m súng ngắn hơi đôi nam nữ, thi đấu cùng Phạm Quang Huy.

Đáng chú ý, trong 4 nội dung mà Trịnh Thu Vinh giành HCV thì có tới 3 nội dung lập kỷ lục SEA Games, gồm 10m súng ngắn hơi cá nhân, 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ và 25m súng ngắn cá nhân nữ.

Trịnh Thu Vinh giành 4 HCV, 1 HCB và phá 3 kỷ lục SEA Games t33 (Ảnh: Mạnh Quân).

Thành tích 4 HCV cùng 3 kỷ lục SEA Games 33 không chỉ là dấu ấn "đỉnh nóc kịch trần" của nữ xạ thủ sinh năm 2000 mà còn là tín hiệu của thể thao Việt Nam trong mục tiêu cạnh tranh HCV ở Asiad 2026 cũng như Olympic 2028 tới đây.

Nếu những tấm HCV của Nguyễn Thị Oanh hay Trịnh Thu Vinh là nỗ lực vượt bậc của những cá nhân, thì tấm HCV ở môn bóng đá nam SEA Games 33 mà đội tuyển U22 Việt Nam giành được hôm 18/12 trước đội chủ nhà Thái Lan lại là nỗ lực của một tập thể, chiến đấu kiên cường trong suốt 120 phút trên chảo lửa Rajamangala để đem về vinh quang cho tổ quốc.

Màn lội ngược dòng đánh bại người Thái với tỷ số 3-2 của thầy trò HLV Kim Sang Sik có thể nói là oai hùng, kỳ diệu, là phép màu mà ngay cả những người lạc quan nhất cũng không thể tin được khi chứng kiến "Rồng vàng" bị "Bầy voi chiến" dẫn trước 2 bàn trong hiệp 1.

"Hình ảnh niềm vui khi dẫn trước 2-0 chỉ là ảo ảnh, củng cố thực tế rằng chúng ta đang ngủ quên trên những thành công trong quá khứ… trong khi những người xung quanh đang vượt trội hơn chúng ta trên thực tế.

Đã đến lúc chúng ta ngừng viện cớ và thành thật tự hỏi: Chúng ta vẫn còn là "Những chú voi chiến" hùng mạnh hay chỉ là một cái tên cũ đang chờ bị lãng quên?", đó là những gì truyền thông Thái Lan bày tỏ sau trận thua cay đắng nhất trong lịch sử bóng đá "xứ sở chùa Vàng".

Tấm HCV của môn bóng đá nam có thể xem là "đỉnh nóc kịch trần", khi người Việt Nam trên mọi miền Tổ quốc không hẹn mà gặp, cùng nhau đổ ra đường ăn mừng như trẩy hội. Trong 87 HCV mà đoàn thể thao Việt Nam giành được, hiếm có tấm HCV nào khiến người Việt Nam có một đêm không ngủ đến như vậy.

87 HCV nói riêng và 278 tấm huy chương nói chung của đoàn thể thao Việt Nam giành được, suy cho cùng là thành quả của một tập thể đoàn kết, cùng nhau nỗ lực để khẳng định giá trị con người, đất nước Việt Nam với bạn bè quốc tế trong khu vực cũng như thế giới. Mục tiêu này cho đến ngày SEA Games tổ chức bế mạc của đoàn thể thao Việt Nam đã thành công, thậm chí là thành công rực rỡ.