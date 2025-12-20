Danh sách các vận động viên Việt Nam giành huy chương SEA Games 33

SEA Games 2025 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 9/12 đến 20/12, có tổng cộng 574 bộ huy chương được trao, ít hơn 10 bộ huy chương so với kỳ SEA Games gần nhất. Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 2025 với chỉ 841 VĐV ở 37 môn thể thao, đứng thứ 6/10 về số lượng VĐV của Đại hội.

Trịnh Thu Vinh là VĐV Việt Nam giành nhiều HCV nhất SEA Games 33 với 4 HCV (Ảnh: Hải Long).

Dù không thể hoàn thành chỉ tiêu 90-110 HCV, đoàn Thể thao Việt Nam vẫn đạt nhiều thành tích nổi bật ở các môn như bóng đá, điền kinh, bơi, bắn súng, rowing, vật, karate, taekwondo, thể dục dụng cụ, cùng nhiều kỷ lục được xác lập và phá vỡ.

Chủ nhà Thái Lan cho thấy sự vượt trội khi giành đến 233 HCV, 154 HCB và 112 HCĐ. Thể thao Indonesia đứng thứ hai với 91 HCV, 111 HCB và 131 HCĐ. Các vị trí thứ 4, 5, 6 lần lượt thuộc về các đoàn thể thao Malaysia, Singapore và Philippines.

SEA Games 33 ghi dấu ấn đậm nét của nhiều ngôi sao Việt Nam, nổi bật là Trịnh Thu Vinh (bắn súng) với 4 HCV, Nguyễn Thị Oanh (điền kinh), Nguyễn Huy Hoàng (bơi) giành 3 HCV, cùng các gương mặt quen thuộc như Phạm Thanh Bảo (bơi) và Nguyễn Thị Hương (canoeing) mỗi người mang về 2 HCV.

DANH SÁCH CÁC VẬN ĐỘNG VIÊN VIỆT NAM GIÀNH HUY CHƯƠNG Ở SEA GAMES 33 Huy chương vàng (87) Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương (canoeing đôi nữ 500m); Nguyễn Xuân Thành - Trầm Đăng Khoa - Trần Hồ Duy - Lê Trần Kim Uyên - Nguyễn Phan Khánh Hân - Nguyễn Thị Y Bình (taekwondo đồng đội sáng tạo); Trần Hưng Nguyên (bơi 200m hỗn hợp cá nhân); Nguyễn Văn Dũng (bi sắt); Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Ngọc Trâm, Hoàng Thị Thu Uyên (kata đồng đội nữ); Nguyễn Hồng Trọng (taekwondo hạng cân 54kg); Xuân Thiện (TDDC, ngựa quay); Đặng Đình Tùng (jujitsu hạng cân 69kg); Nguyễn Văn Khánh Phong (TDDC, vòng treo); Hồ Trọng Mạnh Hùng (điền kinh, nhảy 3 bước nam); Bùi Thị Ngân (điền kinh, 1.500m nữ); Trần Quốc Cường - Phan Minh Hạnh (judo, Nage no Kata); Phạm Thanh Bảo (bơi 100m ếch); Nguyễn Viết Tường, Nguyễn Huy Hoàng, Trần Văn Nguyễn Quốc, Trần Hưng Nguyên (bơi 4x200m tự do nam); Lê Thị Mộng Tuyền và Nguyễn Tâm Quang (bắn súng 10m súng trường hơi hỗn hợp); Nguyễn Thị Hương và Ma Thị Thùy (canoeing đôi nữ 200m); Bạc Thị Khiêm (taekwondo, dưới 73kg nữ); Khuất Hải Nam (karate, hạng cân 67 kg nam); Đinh Phương Thành (thể dục dụng cụ, xà kép); Ngô Ron và Lý Ngọc Tài (bi sắt); Nguyễn Thị Thi và Nguyễn Thị Thúy Kiều (bi sắt); Nguyễn Thị Ngọc (điền kinh, 400 mnữ); Nguyễn Quang Thuấn (bơi, 400m hỗn hợp nam); Nguyễn Huy Hoàng (bơi, 1.500m tự do nam); Hoàng Thị Mỹ Tâm (karate, đối kháng hạng cân 61kg); Nguyễn Thanh Trường (karate, hạng cân 84kg nam); Đinh Thị Hương (karate, hạng cân 68kg nữ); Trần Thị Ánh Tuyết (taekwondo, hạng cân 5 kg nữ); Nguyễn Thị Oanh (điền kinh, 5.000m nữ); Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hằng, Tạ Ngọc Tưởng và Lê Ngọc Phúc (điền kinh, 4x400m tiếp sức); Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Triệu Thị Hoa Hồng (bắn súng, 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ); Trịnh Thu Vinh (bắn súng, 10m súng ngắn hơi nữ); Hoàng Mỹ Tâm, Nguyễn Thị Diệu Ly (karate, đối kháng đồng đội nữ); Trần Hoàng Khôi (bowling); Phạm Thanh Bảo (bơi, 200m bơi ếch); Trương Văn (wushu, tán thủ hạng cân 80kg nam); Nguyễn Thị Thu Thủy (wushu, tán thủ nữ 60kg); Nguyễn Trung Cường (điền kinh, 3.000m vượt chướng ngại vật); Quách Thị Lan (điền kinh, 400m rào nữ); Nguyễn Thị Oanh (điền kinh, 10.000m nữ); Lê Thị Hiền, Dư Thị Bông, Hà Thị Vui, Phạm Thị Ngọc Anh (rowing, 4 nữ hạng nặng 1 mái chèo); Hoàng Thị Thùy Giang (kick-boxing); Nguyễn Thị Oanh (điền kinh, 3.000m vượt chướng ngại vật); thể thao điện tử (esports); Nguyễn Quang Huy (kickboxing, hạng cân 57kg nam); Bùi Thị Kim Anh (điền kinh, nhảy cao nữ); Trần Thị Loan (điền kinh, nhảy xa nữ); Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Lê Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Ngọc (điền kinh, 4x400m nữ); Hồ Thị Duy (rowing, thuyền đơn nữ hạng nhẹ); Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Giang, Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ (rowing, thuyền bốn nữ); Nguyễn Tấn Sang (pencak silat, đối kháng hạng cân dưới 80kg); Hoàng Văn Đạt và Nguyễn Phú (rowing, thuyền đôi nam một mái chèo hạng nhẹ); Nguyễn Thùy Dung, Nguyễn Thùy Trang, Trịnh Thu Vinh (bắn súng, 25m súng ngắn đồng đội nữ); Trịnh Thu Vinh (25m súng ngắn thể thao nữ); Nguyễn Duy Tuyến (pencak silat, hạng cân dưới 90kg); Bóng ném nữ; Trần Đình Thắng (cử tạ); Nguyễn Công Mạnh (vật, hạng dưới 77kg); Nghiêm Đình Hiếu (vật, hạng dưới 87kg); Nguyễn Minh Hiếu (vật, hạng dưới 97kg); Nguyễn Thị Chiều (muay, hạng cân dưới 57kg); Nguyễn Phước Đến (kiếm 3 cạnh nam); Nguyễn Thị Phương Hậu (muay, hạng cân dưới 60kg nữ); Nguyễn Xuân Lợi (kiếm chém nam); đội đua thuyền truyền thống nữ 200m; Nguyễn Lê Hoàng Vũ, Nguyễn Anh Trí, Phạm Tiến Sản (duathlon - tiếp sức đồng đội nam); Nguyễn Thi Mỹ Hạnh (vật, hạng cân 62kg nữ); Đỗ Ngọc Linh (vật, hạng cân 50kg nữ); Nguyễn Thị Mỹ Trang (vật, hạng cân 58kg); Nguyễn Thị Mỹ Linh (vật, hạng cân 53kg); futsal nữ; Cầu mây nam; Phùng Việt Dũng, Nguyễn Thành Nam và Nguyễn Văn Quân (bắn súng, 50m súng trường 3 tư thế đồng đội nam); Hà Minh Thành, Trần Công Hiếu và Phạm Quang Huy (bắn súng, 25m súng ngắn bắn nhanh đồng đội nam); đội đua thuyền truyền thống nữ 500m; Hà Minh Thành (bắn súng, 25m súng ngắn nhanh nam); cờ vua (đôi nam); Phạm Lê Thảo Nguyên và Võ Thị Kim Phụng (cờ vua nữ); Phạm Như Duy (vật, hạng cân 57kg); Nguyễn Hữu Định (vật, hạng cân 65kg); Cấn Tất Dự (vật, hạng cân 74kg); Hà Thị Linh (quyền anh, hạng cân 60kg nữ); Hoàng Gia Bảo, Phan Thị Uyên Nhi, Trương Ngọc Diễm Hằng, Nguyễn Chế Thanh, Đặng Chí Bảo (nội dung 3 nam - 2 nữ aerobic); Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Xuân Lợi, Lê Văn Bang, Phan Ánh Dương (đấu kiếm, đồng đội kiếm chém nam); esports (đồng đội nam AOV); Nguyễn Huy Hoàng, Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Khả Nhi, Mai Trần Tuấn Anh (bơi marathon, tiếp sức nam nữ 4x1500m). Huy chương bạc (81) Nguyễn Thị Kim Hà và Nguyễn Trọng Phúc (taekwondo nội dung biểu diễn); Phùng Mùi Nhình (jujitsu đối kháng nữ hạng cân 52kg); Võ Thị Mỹ Tiên (bơi 200m bướm); Võ Duy Thành - Đỗ Thị Thanh Thảo (canoeing đôi 500m); Vũ Duy Thành và Đỗ Thị Thanh Thảo (canoeing, kayak đôi nam nữ 200m); Mai Thị Bích Trâm - Vũ Hoàng Khánh Ngọc (judo, Ju No); Nguyễn Thị Quỳnh Như (TDDC, nhảy chống); Nguyễn Khánh Linh (điền kinh, 1.500m nữ); Chu Văn Đức (karate hạng cân 55kg); Nguyễn Thị Diệu Ly (karate, 55kg nữ); Đinh Công Khoa (taekwondo, dưới 58kg nam); Tạ Ngọc Tưởng (điền kinh 400m nam); Trần Hưng Nguyên (bơi, 400m hỗn hợp nam); Mai Trần Tuấn Anh (bơi, 1.500m tự do nam); Phí Thanh Thảo, Lê Thị Mộng Tuyền và Nguyễn Thị Thảo (bắn súng, 10m súng trường hơi đồng đội nữ); Võ Văn Hiền (karate, hạng cân 75kg nam); Nguyễn Thị Loan (taekwondo, hạng cân 53kg); Bảo Khoa, Đào Thiên Hải, Võ Thành Ninh, Vũ Hoàng Gia Bảo, Trần Quốc Dũng và Phạm Thanh Phương Thảo (cờ tiêu chuẩn maruk); Nguyễn Hoài Hương (cử tạ, hạng cân 53kg nữ); Trần Văn Nguyễn Quốc (bơi, 200m tự do nam); Lê Thị Tuyết (điền kinh, 5.000m nữ); Lê Thị Cẩm Tú (điền kinh, 200m nữ); Võ Thị Mỹ Tiên (bơi, 400m cá nhân hỗn hợp); Thu Trang, Tú Trinh, Ngọc Tuyết (cầu mây nữ); Nguyễn Thùy Trang (bắn súng, 10m súng ngắn hơi nữ); Nguyễn Anh Minh (golf); Hưng Nguyên, Jeremie Lương, Nguyễn Quốc và Việt Tường (bơi, 4x100m bơi tự do tiếp sức nam); Nguyễn Anh Tú, Đinh Anh Hoàng, Trần Đức Tuân (bóng bàn, đồng đội nam); Đặng Trần Phương Nhi (wushu, nam côn nữ); Phạm Quang Huy, Trịnh Thu Vinh (bắn súng, 10m súng ngắn đồng đội hỗn hợp); Nguyễn Thị Thủy Tiên (cử tạ, hạng cân 63kg nữ); Thu Thảo, Ánh Lan, Kim Thanh, Vũ Thị Thu (bi sắt, bộ 3 nữ); Nguyễn Đức Sơn (điền kinh, 400m rào), Lê Thị Tuyết (điền kinh, 10.000m nữ); Võ Thị Mỹ Tiên (800m bơi tự do nữ); Nguyễn Thị Thu Hà (điền kinh, 800m nữ); Phùng Thị Huệ, Lê Thị Cẩm Tú, Kha Thanh Trúc và Hà Thị Thu (điền kinh, tiếp sức 4x100m nữ); Dương Văn Hoàng Quy (bơi, 200m bơi bướm nam); đội tuyển bóng chuyền nữ; Triệu Hoàng Long, Bùi Văn Hoàn, Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Hữu Thành (rowing, 4 nam hạng nhẹ); Nguyễn Quốc Toàn (cử tạ, hạng 88 kg); Đồng đội nữ cờ ASEAN; Đoàn Thu Hằng (điền kinh, 3.000m vượt chướng ngại vật); Hoàng Thanh Giang (điền kinh, 7 môn phối hợp); Điền kinh Việt Nam nội dung 4x400m nam; Dương Thị Hải Quyên (pencak silat, hạng cân 50-55kg nữ), bắn cung; Nguyễn Thùy Trang (25 m súng ngắn thể thao nữ); Vũ Đức Hùng (pencak silat, đối kháng hạng cân dưới 75kg); Si Rô Pha (cử tạ, hạng cân trên 77 kg); Triệu Huyền Điệp (bắn cung, cung 1 dây đơn nữ); bóng ném nam; Nguyễn Văn Quyết (kiếm chém nam); Phạm Ngọc Mẫn (muay, hạng cân dưới 63,5 kg); Nguyễn Thanh Tùng (muay, hạng cân dưới 75kg); Bàng Quang Thắng (muay, hạng cân dưới 71kg); Mai Trần Tuấn Anh (bơi đường dài, 10km nam); Đặng Công Đức và Lê Phạm Vân An (cung 3 dây đôi nam nữ); cầu mây nữ đồng đội nữ 4 người; cờ nhanh maruk đồng đội nam; Ngô Ngọc Linh Chi (quyền anh, hạng cân 45-48kg); Nguyễn Huyền Trân (quyền anh, hạng cân 57kg nữ); đội kiếm ba cạnh nam; Hoàng Ngọc Mai (quyền anh, hạng cân 70kg nữ); Nguyễn Văn Đương (quyền anh, hạng cân 57kg nam); Bùi Phước Tùng (quyền anh, hạng cân 75kg nam); đội tuyển cầu mây regu nam; đội tuyển cầu mây regu nữ. Huy chương đồng (110) Phùng Thị Hồng Ngọc - Nguyễn Ngọc Bích (jujitsu biểu diễn); Tơ Đăng Minh - Trần Hữu Tuấn; Sái Công Nguyên - Nguyễn Anh Tùng (jujitsu biểu diễn); Đặng Đình Tùng (jujitsu hạng cân 77kg); Đào Hồng Sơn (jujitsu hạng cân 62kg); Hà Thị Ánh Uyên, Vũ Hà Anh Thư (jujitsu 63kg); Phạm Hồng Quân (canoeing 500 m); Nguyễn Thị Kim Hà - Lê Trần Kim Uyên - Lê Ngọc Hân (taekwondo đồng đội nữ tiêu chuẩn); Bảo Khoa, Đào Thiên Hải, Võ Thành Ninh, Vũ Hoàng Gia Bảo (cờ chớp maruk); Nguyễn Quang Thuấn (bơi 200m hỗn hợp); Trần Văn Nguyễn Quốc (bơi 100m tự do); Thái Thị Hồng Thoa, Nguyễn Thị Hiền, Huỳnh Công Tâm (bi sắt); Võ Thị Mỹ Tiên - Nguyễn Thúy Hiền - Nguyễn Khả Nhi - Phạm Thị Vân (bơi 4x100m tự do); Nguyễn Thị Mai (taekwondo 48kg); Huỳnh Cao Minh - Nguyễn Minh Tuấn (canoeing); 3 huy chương đồng jujitsu, Lương Đức Phước (điền kinh 1.500m); Lê Thị Cẩm Dung (điền kinh - ném đĩa nữ); Võ Thị Mỹ Tiên (bơi); Hà Thị Thu (điền kinh); Phạm Lê Hoàng Linh (Jujitsu 85kg), kata đồng đội nam; Cấn Văn Thắng (jujitsu hạng 62kg nam); Trương Thị Kim Tuyền (taekwondo, 49kg nữ đối kháng); Phạm Minh Bảo Kha (taekwondo, đối kháng dưới 80kg nam); Đinh Phương Thành (thể dục dụng cụ, xà đơn); Kim Thị Huyền (đẩy tạ nữ); Lê Ngọc Phúc (điền kinh 400m nam); Nguyễn Thúy Hiền (bơi 100m tự do nữ); Huỳnh Thị Mỹ Tiên (điền kinh, 100m rào nữ); Võ Thị Mỹ Tiên (bơi, 400m tự do nữ); Trần Hưng Nguyên – Cao Văn Dũng – Jeremie Lương - Nguyễn Viết Tường (bơi, 4x100m hỗn hợp nam); Mộng Tuyền (bắn súng, 100m súng trường hơi nữ); Vũ Thị Trang - Bùi Bích Phương (cầu lông); Nguyễn Thị Thu Trang (cử tạ, hạng cân 48kg nữ); K'Dương (cử tạ); Vũ Thị Ngọc Hà (điền kinh, nhảy 3 bước nữ); Nguyễn Thúy Hiền (bơi, 100m ếch nữ); Nguyễn Thị Thật (xe đạp, tốc độ tính điểm); Lê Chúc An (golf); Đồng đội nam golf; Quàng Thị Tâm (cử tạ, hạng cân 58kg); Nguyễn Đức Toàn (cử tạ, hạng cân 71kg nam); Khả Nhi, Mỹ Tiên, Phạm Thị Vân, Thúy Hiền (bơi, 4x100m bơi tự do tiếp sức nữ); Nguyễn Thành Ngưng (điền kinh, đi bộ); Bùi Thị Thu Hà (điền kinh, marathon); Phạm Văn Nghĩa (điền kinh, nhảy xa nam); Bùi Thị Ngân (điền kinh, 800m nữ); Nguyễn Quang Thuấn (bơi, 200m bơi bướm nam); Nguyễn Thị Vân Anh, Phạm Thị Bích Ngọc (đua thuyền rowing); Phạm Lê Xuân Lộc (xe đạp, đồng hàng nam); Trần Xuân Dũng (cử tạ, 88kg nam); Phương Kim (đấu kiếm, kiếm 3 cạnh nữ); Phạm Thị Thu Hoài (kiếm chém nữ); Tuấn Anh - Đức Tuân (bóng bàn đôi nam); Nguyễn Thị Phượng (cử tạ, hạng cân dưới 77kg); Lộc Thị Đào (cung 1 dây đơn nữ); Nguyễn Minh Đức (bắn cung, cá nhân nam 1 dây); Nguyễn Ngọc Dũng, Nguyễn Trọng Hải, Đặng Công Đức (bắn cung); Võ Thị Mỹ Tiên (bơi đường dài, cự ly 10km dành cho nữ); Nguyễn Anh Tú (bóng bàn đơn nam); Nguyễn Lâm Tới, Trần Văn Việt, Lê Hoàng Ý và Nguyễn Anh Tuấn (bóng chuyền bãi biển nam); đội kiếm liễu nữ; Đội đua thuyền truyền thống nam 500m; Trần Văn Trường Vũ (vật, hạng cân 86kg); đua thuyền truyền thống (hỗn hợp nam nữ 500m); Nguyễn Tất Việt, Nguyễn Phương Anh (đôi nam nữ aerobic); bóng chuyền bãi biển nữ...