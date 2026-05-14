U17 Việt Nam gặp U17 Australia, xác định 9 đội tuyển châu Á dự World Cup
(Dân trí) - Lượt trận cuối cùng vòng bảng đã xác định xong các cặp đấu tứ kết giải U17 châu Á 2026 ở Saudi Arabia. Đồng thời, 9 tấm vé dự World Cup U17 của châu Á đã có chủ.
Các cặp đấu tứ kết giải U17 châu Á 2026
23h ngày 15/5: U17 Nhật Bản - U17 Tajikistan
0h ngày 16/5: U17 Saudi Arabia - U17 Trung Quốc
23h ngày 16/5: U17 Uzbekistan - U17 Hàn Quốc
0h ngày 17/5: U17 Việt Nam - U17 Australia
Lượt trận cuối vòng bảng thuộc các bảng C và D kết thúc lúc rạng sáng nay (14/5, theo giờ Việt Nam), giúp xác định xong chủ nhân của những chiếc vé cuối cùng lọt vào tứ kết giải U17 châu Á năm nay.
Kết quả bất ngờ nhất là U17 Việt Nam đứng đầu bảng C, xếp trên cả U17 Hàn Quốc. U17 Việt Nam thắng U17 UAE 3-2, còn U17 Hàn Quốc chỉ hòa với U17 Yemen 0-0. Đội bóng của HLV Cristiano Roland sẽ chạm trán với đội nhì bảng D là Australia tại tứ kết.
Australia thua Uzbekistan 0-2. Uzbekistan dẫn đầu bảng D, còn U17 Australia đành chấp nhận xếp dưới đội bóng Trung Á. Vị trí đầu bảng D đưa U17 Uzbekistan vào tứ kết gặp U17 Hàn Quốc. Đây là cặp đấu được dự báo hấp dẫn nhất vòng tứ kết.
Ở các cặp tứ kết khác, chủ nhà Saudi Arabia sẽ chạm trán với U17 Trung Quốc, còn U17 Nhật Bản gặp Tajikistan.
Các trận đấu tứ kết sẽ diễn ra trong các ngày 15/5 và 16/5 (theo giờ địa phương), ngày 15/5, 16/5 và 17/5 (theo giờ Việt Nam). Riêng trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Australia sẽ diễn ra lúc 0h ngày 17/5, tại khu liên hợp thể thao King Abdullah, ở Jeddah (Saudi Arabia).
Cũng sau lượt trận cuối cùng vòng bảng kết thúc lúc rạng sáng nay, châu Á đã xác định đủ 9 chiếc vé dự VCK World Cup U17 năm 2026.
9 đại diện của châu Á dự giải vô địch thế giới gồm U17 Việt Nam, Saudi Arabia, Trung Quốc, Australia, Nhật Bản, Tajikistan, Uzbekistan, Hàn Quốc (8 đội vào tứ kết giải châu lục) và chủ nhà của vòng chung kết World Cup U17 là Qatar.
