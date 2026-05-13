U17 Việt Nam ngược dòng hạ U17 UAE, đoạt vé dự World Cup

U17 Việt Nam thắng U17 UAE 3-2, giành vé vào tứ kết

U17 Việt Nam đã trải qua trận đấu giàu cảm xúc trước U17 UAE khi sớm rơi vào thế bị dẫn bàn ngay từ phút đầu tiên. Dù vậy, đoàn quân của HLV Cristiano Roland vẫn cho thấy bản lĩnh và tinh thần thi đấu kiên cường để tạo nên màn ngược dòng ấn tượng, giành chiến thắng 3-2 vào rạng sáng 14/5.

Với 6 điểm sau 3 trận, U17 Việt Nam đứng đầu bảng C và sẽ chạm trán U17 Australia ở tứ kết. Thành tích vượt qua vòng bảng cũng giúp thầy trò HLV Cristiano Roland chính thức giành vé dự FIFA U17 World Cup 2025 diễn ra tại Qatar từ ngày 19/11 đến 13/12.

U17 Việt Nam đã giành vé vào tứ kết giải châu Á và giành vé dự World Cup (Ảnh: AFC).

Ngay ở phút đầu tiên, đội bóng Tây Á khiến hàng thủ U17 Việt Nam choáng váng với bàn mở tỷ số của Al Mheiri. Tiền đạo U17 UAE tận dụng pha lên bóng tốc độ để xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm chính xác, đưa đội nhà vượt lên dẫn trước khi trận đấu vừa bắt đầu.

Bàn thua sớm buộc thầy trò HLV Cristiano Roland phải nhanh chóng dâng cao đội hình tìm bàn gỡ. U17 Việt Nam liên tục gây sức ép và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, dù vậy sự thiếu chính xác ở các pha dứt điểm khiến đội bóng áo đỏ chưa thể sớm có bàn thắng.

Sau nhiều nỗ lực, U17 Việt Nam cuối cùng cũng tìm được bàn gỡ ở phút 41. Từ tình huống đá phạt sát vòng cấm, Nguyễn Lực thực hiện cú sút hiểm hóc đưa bóng xuyên qua hàng rào rồi đi vào góc lưới, quân bình tỷ số 1-1 cho đội bóng áo đỏ.

Các cầu thủ U17 ăn mừng bàn thắng gỡ hòa của Nguyễn Lực (Ảnh: AFC).

Bàn thắng giúp tinh thần các cầu thủ Việt Nam lên cao. Ngay đầu hiệp hai, U17 Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận chủ động và hoàn tất màn lội ngược dòng ở phút 48. Đại Nhân kiến tạo thuận lợi để Minh Thủy dứt điểm trong vòng cấm, đánh bại thủ môn Benny, đưa U17 Việt Nam vươn lên dẫn 2-1.

Tuy nhiên, U17 UAE cho thấy họ không dễ bị khuất phục. Phút 56, Mahrous tạo nên khoảnh khắc đẳng cấp với cú dứt điểm đẹp mắt từ ngoài vòng cấm, đưa bóng găm vào góc cao khung thành, san bằng tỷ số 2-2 cho đại diện Tây Á.

Trận đấu trở nên căng thẳng hơn khi hai đội liên tục ăn miếng trả miếng. Trong bối cảnh U17 UAE có dấu hiệu lấy lại thế trận, U17 Việt Nam một lần nữa thể hiện sự sắc bén ở các tình huống cố định. Phút 69, từ quả phạt góc của Minh Thủy, Mạnh Cường bật cao đánh đầu cận thành tung lưới U17 UAE, giúp U17 Việt Nam tái lập lợi thế dẫn bàn 3-2 trong sự bùng nổ cảm xúc trên sân.

Mạnh Cường ghi bàn thắng quyết định cho U17 Việt Nam (Ảnh: AFC).

Khoảng thời gian còn lại chứng kiến sức ép mạnh mẽ từ U17 UAE trong bối cảnh đại diện Tây Á đứng trước nguy cơ bị loại khỏi giải đấu. Dù vậy, hàng phòng ngự U17 Việt Nam vẫn thi đấu đầy quả cảm và giữ vững lợi thế mong manh. Tiếng còi mãn cuộc vang lên khép lại màn ngược dòng giàu cảm xúc của thầy trò HLV Cristiano Roland, qua đó mở toang cánh cửa tới FIFA U17 World Cup cho bóng đá trẻ Việt Nam.