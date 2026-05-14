FIFA lên tiếng sau khi U17 Việt Nam giành vé tham dự World Cup

Rạng sáng 14/5, U17 Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 3-2 trước U17 UAE ở lượt trận cuối giải U17 châu Á diễn ra tại Saudi Arabia. Với kết quả này, U17 Việt Nam đứng đầu bảng C với 6 điểm. Đoàn quân HLV Cristiano Roland đã làm nên lịch sử khi lần đầu tiên giành vé tham dự World Cup.

Thông điệp FIFA gửi đến U17 Việt Nam (Ảnh: FIFA World Cup).

Ngay lập tức, trang FIFA World Cup đã lên tiếng chúc mừng U17 Việt Nam. Kèm theo đó, trang này đăng tải thông tin U17 Việt Nam ăn mừng chiến thắng và dòng chữ: “Xin chào World Cup U17”.

Bài viết này của FIFA ngay lập tức tạo hiệu ứng rất lớn. Chỉ sau vài giờ đăng tải, dòng trạng thái này đã nhận được hàng chục nghìn lượt thích và bình luận. Nhiều cổ động viên (CĐV) đã lên tiếng chúc mừng U17 Việt Nam sau chiến tích lịch sử.

World Cup U17 2026 diễn ra từ ngày 19/11 đến ngày 13/12 ở Qatar với 48 đội tham dự. Kể từ năm ngoái, FIFA đã biến giải đấu này trở thành giải thường niên, để thúc đẩy bóng đá trẻ phát triển trên toàn thế giới.

Tính tới thời điểm này, FIFA đã xác định được 38 đội bóng tham dự. Khu vực châu Á xác định 9 suất là U17 Qatar (chủ nhà), U17 Saudi Arabia, U17 Tajikistan, U17 Australia, U17 Uzbekistan, U17 Nhật Bản, U17 Trung Quốc, U17 Hàn Quốc và U17 Việt Nam.

U17 Việt Nam lần đầu tham dự World Cup (Ảnh: AFC).

Châu Âu đã xác định 11 cái tên tham dự gồm Tây Ban Nha, Bỉ, Montenegro, Croatia, Đan Mạch, Pháp, Hy Lạp, Italy, Ireland, Romania, Serbia. 7 đội tuyển Nam Mỹ góp mặt gồm Brazil, Argentina, Uruguay, Colombia, Ecuador, Chile, Venezuela.

Khu vực CONCACAF (Bắc Trung Mỹ và Caribe) xác định xong 8 đại diện tham dự là Mỹ, Mexico, Costa Rica, Honduras, Panama, Jamaica, Cuba, Haiti. Khu vực châu Đại Dương có 3 đội tuyển tham dự là New Zealand, New Caledonia, Fiji. 10 đại diện châu Phi sẽ được xác định sau loạt trận vòng loại kết thúc vào ngày 20/5 tới.

Trong số 38 đội xác định, có 5 đội lần đầu góp mặt là U17 Việt Nam, U17 Montenegro, U17 Hy Lạp, U17 Romania và U17 Serbia.