Trợ lý HLV Park: U22 Việt Nam có thể tái hiện hào quang 2018 ở U23 châu Á

HLV Kim Sang Sik cùng bóng đá Việt Nam đã khép lại năm 2025 thành công rực rỡ khi giành cú ăn ba (AFF Cup, giải U23 Đông Nam Á, SEA Games). Vị HLV người Hàn Quốc đã trở thành chiến lược gia đầu tiên giành ba danh hiệu lớn này trong cùng một năm dương lịch.

Phóng viên Dân trí đã có buổi phỏng vấn HLV Bae Ji Won về hành trình đã qua của U22 Việt Nam. Chuyên gia người Hàn Quốc từng có nhiều năm làm việc ở Việt Nam (trong đó có giai đoạn làm trợ lý cho HLV Park Hang Seo) nên ông có cái nhìn khá toàn diện về bóng đá Việt Nam.

Tuyển Việt Nam thống trị bóng đá Đông Nam Á trong năm 2025 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Bóng đá Việt Nam đã vươn lên số một Đông Nam Á

U22 Việt Nam đánh bại U22 Thái Lan để vô địch SEA Games 33 vào hôm 18/12. Theo ông, chiến thắng này có ý nghĩa như thế nào với bóng đá Việt Nam?

- Chức vô địch của U22 Việt Nam ở SEA Games 33 có ý nghĩa đặc biệt. Những chiến thắng trước các đội tuyển của Thái Lan trong năm 2025 chính là bước khởi đầu cho việc khẳng định bóng đá Việt Nam đã vươn lên vị thế số 1 khu vực Đông Nam Á.

Giá trị từ chức vô địch AFF Cup 2024 của đội tuyển Việt Nam đã được tiếp nối bằng tấm HCV SEA Games của đội U22 Việt Nam. Chiến thắng này càng ý nghĩa hơn khi chấm dứt vị thế thống trị lâu năm của bóng đá Thái Lan tại Đông Nam Á, đồng thời nâng cao niềm tự hào và sự tự tin của bóng đá Việt Nam với tư cách đội bóng hàng đầu khu vực.

Với thành công này, tôi hy vọng Việt Nam có thể tái hiện hào quang năm 2018 với ngôi á quân ở Thường Châu (Trung Quốc), tại vòng chung kết U23 châu Á tại Saudi Arabia vào tháng 1 tới.

Sau trận chung kết SEA Games, nhiều người hâm mộ cho rằng HLV Kim Sang Sik sử dụng “ma thuật hắc ám” với khả năng thay người chuẩn xác của mình. Những sự thay người của ông như Văn Thuận, Thanh Nhàn, Thái Sơn đều phát huy tác dụng. Ông đánh giá thế nào về khả năng đọc trận đấu của HLV Kim?

- Ở những giải đấu lớn, các quyết định của HLV trưởng đôi khi có ảnh hưởng rất lớn đến cục diện trận đấu. Khi thế trận không diễn ra như mong muốn, các HLV phải suy nghĩ rất nhiều.

Họ tìm cách thay đổi bầu không khí và tình huống trên sân bằng nhiều phương án khác nhau để xoay chuyển thế trận theo hướng có lợi. Tuy nhiên, đôi khi việc đưa ra quyết định chậm trễ hoặc đánh giá sai cũng có thể gây bất lợi cho đội bóng.

Vì vậy, HLV trưởng phải cân nhắc rất kỹ, dựa trên diễn biến tổng thể của trận đấu và tình hình chiến thuật. Tư duy và quyết định này là yếu tố then chốt với mọi HLV. Điều đó đòi hỏi HLV phải nắm bắt tình trạng của đội bóng một cách nhanh chóng và chính xác. Những HLV giàu kinh nghiệm thường hiểu rõ thời điểm thay người phù hợp, dù trên thực tế vẫn có trường hợp đội bóng chịu thiệt vì thay người quá muộn.

Tôi cho rằng HLV Kim Sang Sik đã tích lũy nhiều kinh nghiệm tại giải vô địch quốc gia Hàn Quốc. Nhờ đó, ông có những sự điều chỉnh nhân sự đúng thời điểm, tạo ảnh hưởng tích cực đến thế trận cũng như kết quả thi đấu.

HLV Kim Sang Sik thành công nhờ am hiểu con người và văn hóa Việt Nam. Bên cạnh đó, ông còn được các học trò rất quý mến (Ảnh: Tiến Tuấn).

HLV Park Hang Seo từng rất thành công với bóng đá Việt Nam nhờ mô hình quản lý kiểu “gia đình”. Là người từng làm việc với HLV Park Hang Seo và có sự am hiểu nhất định với HLV Kim Sang Sik, ông có cho rằng phong cách quản trị của hai HLV này giống nhau không?

- Tôi cho rằng cách quản lý đội bóng và chăm sóc cầu thủ của HLV Kim Sang Sik có nhiều điểm tương đồng với HLV Park Hang Seo. Bởi từ chiến thuật, cách điều hành trận đấu cho đến phương pháp tiếp cận và quan tâm đến cầu thủ đều khá giống với mô hình mà HLV Park Hang Seo từng xây dựng.

Có lẽ vì vậy mà các cầu thủ Việt Nam hiểu rõ, thích nghi tốt hơn và đạt được kết quả tích cực. Tôi tin rằng Kim Sang Sik cũng chịu ảnh hưởng tích cực từ thành công của mô hình quản lý và vận hành đội bóng dưới thời HLV Park Hang-seo.

Ông có tin rằng với tài năng, bản lĩnh và sự tự tin đã thể hiện, lứa cầu thủ U22 Việt Nam có thể vươn lên tầm châu Á?

- Tôi muốn nhấn mạnh một yếu tố quan trọng. Đó là thời điểm bóng đá Việt Nam vươn lên tầm cao châu Á, vượt khỏi khu vực Đông Nam Á, khi các đội tuyển Việt Nam (đội tuyển quốc gia, U23) gặt hái được những thành tích ấn tượng tại các giải đấu lớn năm 2018. Thế hệ Công Phượng, Quang Hải chính là đại diện tiêu biểu cho giai đoạn đó.

Kể từ đó, bóng đá Việt Nam liên tục giành được kết quả vượt trội so với các đối thủ trong khu vực, bao gồm cả Thái Lan, mỗi khi bước ra châu Á. Những thành công bất ngờ này đến từ ý chí và tinh thần thi đấu phi thường của các cầu thủ Việt Nam.

Trong bóng đá, sức mạnh tạo nên những kết quả kỳ diệu thường bắt nguồn từ một nền tảng tâm lý vững vàng. Bản lĩnh và khát khao vượt qua khó khăn mang lại động lực rất lớn cho cầu thủ. Do đó, tôi tin rằng lứa cầu thủ U22 Việt Nam có thể tiến xa nếu phát triển đúng hướng.

Bóng đá Việt Nam sẵn sàng vươn lên tầm châu Á (Ảnh: Mạnh Quân).

Bóng đá trẻ Việt Nam đã thâu tóm các danh hiệu vô địch giải U23 Đông Nam Á và SEA Games trong năm 2025. Ông có cho rằng hệ thống đào tạo trẻ của Việt Nam đang tốt hơn so với Thái Lan hay Indonesia?

- Tôi không hoàn toàn đồng ý 100% với nhận định trên. Thái Lan sở hữu hệ thống đào tạo trẻ tốt hơn nhiều quốc gia Đông Nam Á khác, với số lượng đội bóng rất lớn. Trong khi đó, cấu trúc hệ thống bóng đá trẻ của Việt Nam còn khá đơn giản.

Hiện nay, Việt Nam vẫn thiếu hụt về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất cũng như mức đầu tư dài hạn cho bóng đá trẻ. Trước đây, tôi đã nhiều lần chỉ ra thực trạng này thông qua các giải đấu trẻ trong nước.

Ví dụ, giải U18 quốc gia của Việt Nam chỉ có khoảng 12-16 đội tham dự, thi đấu rất ít trận để chọn ra nhà vô địch. Tôi cũng được biết Việt Nam chỉ có một giải đấu trẻ cấp quốc gia.

Hạ tầng bóng đá trẻ của Việt Nam hiện vẫn còn rất hạn chế. Vì vậy, không nên chỉ thỏa mãn với việc U22 hay U23 Việt Nam giành chức vô địch Đông Nam Á. Bóng đá Việt Nam cần hướng tới mục tiêu cao hơn, rộng hơn ở đấu trường châu Á.

Để làm được điều đó, Việt Nam phải nhìn thẳng vào những hạn chế của hệ thống đào tạo trẻ và đầu tư, hỗ trợ mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Tiền đạo Thanh Nhàn là gương mặt nổi bật của U22 Việt Nam, với khả năng săn bàn rất tốt ở SEA Games 33. Cầu thủ này đã ghi những bàn thắng quyết định trong các trận đấu với U22 Philippines và U22 Thái Lan. Ông đánh giá sao về tài năng của cầu thủ này? Liệu cậu ta đã đủ sức gánh vác ở đội tuyển quốc gia?

- Tôi cho rằng điều này vẫn còn là một dấu hỏi. Chỉ dựa vào việc ghi được bàn thắng ở cấp độ trẻ thì hơi quá sớm để khẳng định Thanh Nhàn có thể vươn lên đội tuyển quốc gia.

Những bàn thắng của một tiền đạo thường đến từ sự hỗ trợ rất tốt của các đồng đội xung quanh. Vì vậy, theo tôi, việc đánh giá tiềm năng của cầu thủ này quá cao và đặt quá nhiều kỳ vọng ở thời điểm hiện tại là chưa phù hợp.

Dù vậy, tôi vẫn muốn dành lời khen cho khả năng di chuyển thông minh, chọn vị trí tốt và sự quyết đoán trong pha dứt điểm của tiền đạo này, người đã ghi những bàn thắng mang tính quyết định.

Nhiều thách thức chờ đợi ở giải U23 châu Á

Từ thành công của HLV Kim Sang Sik, nhìn về HLV Troussier. Ông thầy người Pháp đã phát hiện ra Đình Bắc, Khuất Văn Khang, Thái Sơn, những người hùng của U22 Việt Nam ở SEA Games. Ông có cho rằng thành công của HLV Kim có tính kế thừa từ người tiền nhiệm Troussier hay không?

- HLV Troussier là một nhà cầm quân có rất nhiều kinh nghiệm và sự nghiệp huấn luyện dày dạn. Việc một HLV giỏi như vậy nhưng không thể trụ lại lâu dài ở Việt Nam là điều có thể lý giải.

Nguyên nhân nằm ở sự thiếu thích nghi với bóng đá Việt Nam, môi trường Việt Nam và con người Việt Nam. Hàn Quốc, cũng như Việt Nam, đều thuộc châu Á, có nhiều điểm tương đồng về môi trường và tư duy.

Điều đó có nghĩa các HLV Hàn Quốc thường thích nghi nhanh và tốt hơn với điều kiện tại Việt Nam so với các HLV châu Âu. Xét về sự nghiệp huấn luyện, HLV Troussier vượt trội hơn HLV Kim Sang Sik, nhưng ông đã không thành công về mặt kết quả.

Nguyên nhân là do HLV Troussier chưa thể thích nghi với văn hóa và môi trường châu Á với tư cách một HLV châu Âu. Dù vậy, ông đã đầu tư rất nhiều tâm huyết cho nguồn lực tương lai của bóng đá Việt Nam. Nhờ đó, bóng đá Việt Nam hiện đang đứng vững ở vị thế số một Đông Nam Á.

U22 Việt Nam có thể thành công ở giải châu Á (Ảnh: Anh Khoa).

Sau SEA Games 33, các cầu thủ U22 Việt Nam (nòng cốt của đội U23) sẽ bước vào giải đấu ở cấp độ cao hơn là U23 châu Á, nơi họ chung bảng với U23 Saudi Arabia, U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan. Ông đánh giá thế nào về cơ hội của đội U23 Việt Nam?

- Giải U23 châu Á thực sự là một sân chơi quan trọng, giúp bóng đá Việt Nam vượt ra khỏi khuôn khổ Đông Nam Á để hướng tới đẳng cấp châu Á.

Không có đối thủ nào là dễ chơi với U23 Việt Nam ở giải đấu sắp tới. Chủ nhà Saudi Arabia luôn được xem là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch U23 châu Á, còn Jordan cũng là một đội bóng rất mạnh. Kyrgyzstan tuy bị đánh giá thấp hơn hai đội kể trên, nhưng lại chơi bóng với lối đá nhanh, giàu thể lực và không kém phần quyết liệt.

U23 Việt Nam có khả năng đối phó với các đối thủ này, nhưng cần phải hết sức thận trọng trong từng trận đấu, đồng thời nâng cao bản lĩnh thi đấu và sự tập trung.

Nếu vượt qua được vòng bảng, U23 Việt Nam hoàn toàn có đủ sự tự tin để đối đầu với bất kỳ đội bóng nào tại giải đấu. Như năm 2018, tôi thực sự hy vọng U23 Việt Nam có thể một lần nữa tạo nên kỳ tích.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!