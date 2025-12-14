Nhật ký SEA Games 33 ngày 14/12: Trịnh Thu Vinh, Thanh Bảo tỏa sáng

Trong ngày thi đấu hôm nay (14/12) của SEA Games 33 tại Thái Lan, thể thao Việt Nam đặt kỳ vọng ở một số nội dung sở trường. Môn bắn súng sớm ghi dấu ấn ở buổi sáng khi Nguyễn Thùy Trang, Trịnh Thu Vinh, Triệu Thị Hoa Hồng giành HCV ở nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ.

Trịnh Thu Vinh tỏa sáng với 2 HCV môn bắn súng ngày 14/12 (Ảnh: Hải Long).

Ngay sau đó, Trịnh Thu Vinh giành HCV bắn súng nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ. Cú đúp HCV của Trịnh Thu Vinh giúp thể thao Việt Nam giải tỏa áp lực và ngay sau đó, Nguyễn Thị Diệu Ly, Hoàng Thị Mỹ Tâm, Nguyễn Thị Thu tiếp tục giành HCV karate ở nội dung kumite đồng đội nữ.

Bất ngờ lớn nhất của thể thao Việt Nam hôm nay là tấm HCV của vận động viên 16 tuổi Trần Hoàng Khôi ở môn bowling nội dung đơn nam. Vào cuối ngày, Phạm Thanh Bảo tỏa sáng với tấm HCV nội dung 200m bơi ếch nam.

Phạm Thanh Bảo giành HCV nội dung 200m bơi ếch nam (Ảnh: Hải Long).

Đoàn Thể thao Việt Nam giành được 5 HCV, 4 HCB và 8 HCĐ trong ngày 14/12, tiếp tục đứng thứ ba trên bảng tổng sắp SEA Games 33 sau chủ nhà Thái Lan và Indonesia.

Thành tích của thể thao Việt Nam ở SEA Games 33 ngày 14/12 Huy chương vàng (5): Nguyễn Thùy Trang, Trịnh Thu Vinh, Triệu Thị Hoa Hồng (Bắn súng - 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ), Trịnh Thu Vinh (Bắn súng - 10m súng ngắn cá nhân nữ), Nguyễn Thị Diệu Ly, Hoàng Thị Mỹ Tâm, Nguyễn Thị Thu (Karate - Kumite đồng đội nữ), Trần Hoàng Khôi (Bowling - đơn nam), Phạm Thanh Bảo (Bơi - 200m bơi ếch nam). Huy chương bạc (4): Đội tuyển cầu mây nữ (Regu đồng đội nữ), Nguyễn Thùy Trang (Bắn súng - 10m súng ngắn cá nhân nữ), Phạm Quang Huy, Nguyễn Đình Thành và Lại Công Minh (Bắn súng - 10m súng ngắn hơi đồng đội nam), Nguyễn Anh Minh (Golf - cá nhân nam), Hưng Nguyên, Jeremie Lương, Nguyễn Quốc, Việt Tường (Bơi - Tiếp sức 4x100m tự do nam). Huy chương đồng (8): Nguyễn Thị Thật (Đua xe đạp - tốc độ tính điểm nữ), Quàng Thị Tâm (Cử tạ - 58kg nữ), Anh Minh - Trọng Hoàng, Anh Huy - Tuấn Anh (Golf - đồng đội nam), Lê Chúc An (Golf - cá nhân nữ), Nguyễn Đức Toàn (Cử tạ - 71kg nam), Khả Nhi, Mỹ Tiên, Phạm Thị Vân, Thúy Hiền (Bơi - Tiếp sức 4x200m tự do nữ), Bùi Thị Thu Hà (điền kinh - marathon nữ), Nguyễn Thành Ngưng (điền kinh - đi bộ 20km nam).

Sau 4 ngày thi đấu tại SEA Games 33, Thể thao Việt Nam đã giành 30 huy chương vàng (HCV), 28 huy chương bạc (HCB) và 53 huy chương đồng (HCĐ). Đoàn Việt Nam tạm xếp phía sau chủ nhà Thái Lan (94 HCV) và Indonesia (31 HCV).

Ngày 14/12 được xem là một trong những ngày cao điểm của đoàn, khi thể thao Việt Nam có khoảng 40 cơ hội tranh chấp HCV ở các môn thi đấu khác nhau.

Dương Thúy Vi thi đấu nội dung kiếm thuật nữ vào hôm nay (Ảnh: Mạnh Quân).

Tâm điểm chú ý dồn vào xạ thủ Trịnh Thu Vinh ở nội dung 10m súng ngắn hơi nữ, nơi cô tìm kiếm tấm HCV SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp. Ở môn wushu, Dương Thúy Vi, biểu tượng của wushu Việt Nam sẵn sàng mang về thêm vinh quang ở nội dung kiếm thuật nữ.

Ở môn bắn cung, Đỗ Thị Ánh Nguyệt tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhờ bản lĩnh và kinh nghiệm vượt trội. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cũng có trận đấu bán kết quan trọng với Indonesia vào lúc 16h.

Ngoài ra, thể thao Việt Nam còn tranh tài ở bơi, điền kinh, canoeing, karate, taekwondo, cử tạ, boxing, xe đạp, golf, bóng chuyền, hứa hẹn tiếp tục mang về thêm HCV ở ngày thứ 5 của SEA Games 33 tại Thái Lan.