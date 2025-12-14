Nhật ký SEA Games 33 ngày 14/12: Bóng chuyền nữ vào chung kết

Liên tục cập nhật

Thành tích của thể thao Việt Nam ở SEA Games 33 ngày 14/12 Huy chương vàng (2): Nguyễn Thùy Trang, Trịnh Thu Vinh, Triệu Thị Hoa Hồng (Bắn súng - 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ), Trịnh Thu Vinh (Bắn súng - 10m súng ngắn cá nhân nữ). Huy chương bạc (3): Đội tuyển cầu mây nữ (Regu đồng đội nữ), Nguyễn Thùy Trang (Bắn súng - 10m súng ngắn cá nhân nữ), Phạm Quang Huy, Nguyễn Đình Thành và Lại Công (Bắn súng - 10m súng ngắn hơi đồng đội nam).

Sau 4 ngày thi đấu tại SEA Games 33, Thể thao Việt Nam đã giành 30 huy chương vàng (HCV), 28 huy chương bạc (HCB) và 53 huy chương đồng (HCĐ). Đoàn Việt Nam tạm xếp phía sau chủ nhà Thái Lan (94 HCV) và Indonesia (31 HCV).

Ngày 14/12 được xem là một trong những ngày cao điểm của đoàn, khi thể thao Việt Nam có khoảng 40 cơ hội tranh chấp HCV ở các môn thi đấu khác nhau.

Dương Thúy Vi thi đấu nội dung kiếm thuật nữ vào hôm nay (Ảnh: Mạnh Quân).

Tâm điểm chú ý dồn vào xạ thủ Trịnh Thu Vinh ở nội dung 10m súng ngắn hơi nữ, nơi cô tìm kiếm tấm HCV SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp. Ở môn wushu, Dương Thúy Vi, biểu tượng của wushu Việt Nam sẵn sàng mang về thêm vinh quang ở nội dung kiếm thuật nữ.

Ở môn bắn cung, Đỗ Thị Ánh Nguyệt tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhờ bản lĩnh và kinh nghiệm vượt trội. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cũng có trận đấu bán kết quan trọng với Indonesia vào lúc 16h.

Ngoài ra, thể thao Việt Nam còn tranh tài ở bơi, điền kinh, canoeing, karate, taekwondo, cử tạ, boxing, xe đạp, golf, bóng chuyền, hứa hẹn tiếp tục mang về thêm HCV ở ngày thứ 5 của SEA Games 33 tại Thái Lan.