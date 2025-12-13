Fica Fica DTiNews DTiNews NoiVuXaHoi Nội vụ & Xã hội
Dòng sự kiện : Diễn biến SEA Games 33 tại Thái Lan
Nhật ký SEA Games 33 ngày 13/12: Karate, Taekwondo liên tiếp giành HCV

(Dân trí) - Sau khi ba vận động viên Karate giành HCV, Trần Thị Ánh Tuyết đã nối tiếp thành công cho các bộ môn võ khi nữ võ sĩ Taekwondo giành HCV ở hạng 57kg nữ .

Hạo Minh
Danh sách huy chương của thể thao Việt Nam trong ngày 13/12

HCV (4): Hoàng Thị Mỹ Tâm (Karate, 61kg nữ); Nguyễn Thanh Trường (Karate, 84kg nam); Đinh Thị Hương (Karate, 68kg); Trần Thị Ánh Tuyết (Taewondo, 57kg nữ);

HCB (2): Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo, Nguyễn Thị Thảo (bắn súng, đồng đội 10m súng trường hơi nữ); Võ Văn Hiền (Karate, 75kg nam);

HCĐ (1): Lê Thị Mộng Tuyền (bắn súng 10m, súng trường hơi nữ cá nhân)

Trong ngày thi đấu 12/12, các vận động viên Việt Nam tiếp tục thi đấu thành công và đem về 10 tấm HCV, qua đó gia tăng thành tích lên thành 24 HCV trên bảng tổng sắp sau 3 ngày thi đấu.

Ngày thi đấu hôm nay (13/12), các vận động viên Việt Nam thi đấu ở 30 môn, trong đó nhiều bộ môn thi đấu chung kết. Bơi, điền kinh, các môn võ thuật, bắn súng... tiếp tục là những "mỏ vàng" được kỳ vọng của Đoàn Thể thao Việt Nam.

Nguyễn Thị Oanh đã giành 4 HCV tại SEA Games 32 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Đáng chú ý, vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh sẽ thi đấu nội dung đầu tiên trong 3 nội dung đăng ký tại SEA Games, ở đường chạy 5000m. Cô gái vàng của điền kinh Việt Nam đã giành 4 HCV tại SEA Games 32 và đang có thành tích 12 HCV tại các kỳ SEA Games. Nguyễn Thị Oanh đang đứng trước cơ hội lớn để vượt qua thành tích của Nguyễn Thị Huyền (13 HCV tại SEA Games) và trở thành "Nữ hoàng điền kinh" của Thể thao Việt Nam.

