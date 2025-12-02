Không khí tích cực bao trùm tại sân tập của U22 Việt Nam trước ngày ra quân

Một ngày sau khi vừa ổn định chỗ ở tại Bangkok để bước vào chiến dịch SEA Games 33, U22 Việt Nam đã lập tức gặp trục trặc ngoài dự tính. Dòng xe ken đặc trong giờ cao điểm tiếp tục kéo dài hành trình đến sân tập RBAC University, khiến đội một lần nữa đến trễ như buổi tập đầu tiên.

Chiều 2/12, thầy trò HLV Kim Sang Sik có buổi tập thứ hai, cũng là buổi cuối trước ngày ra quân. Để tránh việc kế hoạch bị đảo lộn, ban huấn luyện quyết định dời giờ tập từ 17h lên 16h. Dù thay đổi diễn ra khá gấp, toàn đội vẫn đến sân với tinh thần thoải mái, lạc quan và cố gắng hoàn thiện những bước chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào SEA Games 33.

Cầu thủ Việt kiều Viktor Lê xuất hiện trên sân tập với dáng vẻ tự tin và thoải mái.

Trên sân, cả thầy lẫn trò U22 Việt Nam đều toát lên sự thoải mái, trái ngược với không khí căng thẳng trước đó, khi HLV Ha Hyeok Jun của U22 Lào tuyên bố sẽ gây bất ngờ cho đội trong trận ra quân.

Trên sân, không khí tràn ngập tiếng cười của các cầu thủ. Sau khi hoàn tất các bài khởi động, toàn đội được chia thành nhiều nhóm để tham gia trò “đá bóng ma”, vừa rèn kỹ năng, vừa tạo không khí vui vẻ, gắn kết trong buổi tập.

Đội phó Nguyễn Đình Bắc cho biết toàn đội đang rất vui vẻ trong buổi tập cuối trước trận gặp U22 Lào. Anh khẳng định sẽ cùng đồng đội quyết tâm giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân.

Hiện tại, thể lực và thể trạng các cầu thủ U22 Việt Nam được đánh giá hoàn toàn ổn định. Toàn bộ 23 cầu thủ đều duy trì phong độ tốt, không ai gặp chấn thương hay vấn đề sức khỏe đáng lo ngại.

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng về thể lực giúp đội có thể tập trung tối đa vào chiến thuật và các buổi tập cuối cùng, sẵn sàng bước vào trận ra quân tại SEA Games 33 với sự tự tin cao nhất.

Trước khi lên đường sang Thái Lan, U22 Việt Nam đã trải qua nhiều chuyến tập huấn quan trọng cả trong nước lẫn quốc tế. Nổi bật là giải giao hữu Panda Cup với những đối thủ mạnh và hai trận đấu tập với U23 Qatar. Những trải nghiệm này giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik tích lũy kinh nghiệm, rèn chiến thuật và tinh thần thi đấu, hướng tới mục tiêu chinh phục tấm Huy chương vàng tại kì đại hội trên đất Thái.

U22 Việt Nam sẽ bước vào trận ra quân gặp U22 Lào tại vòng bảng B vào ngày 3/12. Trận đấu mở màn này diễn ra lúc 16h00, đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình săn vàng SEA Games 33 của toàn đội.