Trọng tài người Australia điều khiển trận U23 Việt Nam - U23 Trung Quốc

Trọng tài Alexander George King năm nay 33 tuổi, ông là một trong những trọng tài tốt nhất của bóng đá Australia.

Trọng tài người Australia Alexander George King sẽ điều khiển trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc (Ảnh: Getty).

Ông từng hai lần nhận danh hiệu trọng tài hay nhất giải vô địch quốc gia Australia (tương đương với danh hiệu “Còi vàng” tại V-League) các mùa giải 2021-2022 và 2023-2024.

Ông Alexander George King bắt đầu được phong cấp trọng tài FIFA từ năm 2020, chỉ một năm sau khi ông này bắt đầu theo đuổi nghề trọng tài bóng đá chuyên nghiệp.

Các trợ lý cho trọng tài Alexander George King ở trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc vào lúc 22h30 ngày 20/1 tới đây cũng là những người Australia, đó là các ông James Andrew Lindsay và ông Kearney John Robinson. Còn trọng tài thứ 4 là ông Qasim Matar Ali Al-Hatmi (người Oman).

U23 Việt Nam thi đấu rất fair-play từ đầu giải đến giờ, toàn đội hầu như chưa tranh cãi gây gắt với các trọng tài, để buộc các vị "vua sân cỏ" có ác cảm với chúng ta (Ảnh: AFC).

Trọng tài điều hành phòng VAR trong trận đấu sắp diễn ra là ông Muhammad Taqi (người Singapore). Trợ lý trọng tài VAR sẽ là ông Sivakorn Pu-Udom (người Thái Lan).

Trong số những trọng tài trợ lý trọng tài kể trên, các ông Alexander George King và Muhammad Taqi có trận thứ hai tại giải U23 châu Á 2026, xuất hiện trong các trận đấu có sự hiện diện của U23 Việt Nam.

Trọng tài chính Alexander George King từng điều khiển trận U23 Việt Nam thắng U23 Saudi Arabia 1-0 ở vòng bảng, ngày 12/1.

Trong khi đó, trọng tài VAR Muhammad Taqi có lần thứ hai liên tiếp làm việc ở phòng video hỗ trợ trọng tài. Trước đó, vị trọng tài VAR người Singapore quản lý phòng VAR ở trận tứ kết U23 Việt Nam thắng U23 UAE 3-2, ngày 16/1.