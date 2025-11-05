Đề cử Cúp Chiến thắng 2025 sẽ được công bố sau SEA Games 33

Từ mùa đầu tiên năm 2015, Cúp Chiến thắng đã trở thành giải thưởng uy tín nhằm tôn vinh Thể thao Việt Nam. Hơn một thập kỷ qua, giải đã ghi nhận hơn 100 gương mặt tiêu biểu - từ những huyền thoại thể thao đến những ngôi sao trẻ đang vươn tầm châu lục và thế giới.

Những tên tuổi như Nguyễn Thị Ánh Viên, Quách Thị Lan, Nguyễn Huy Hoàng, Đỗ Hùng Dũng, Trần Thị Thanh Thúy, Hoàng Xuân Vinh, Nguyễn Quang Hải... đã nhiều lần bước lên bục vinh quang của Cúp Chiến Thắng, tạo nên một “bảo tàng ký ức” của thể thao Việt Nam trong suốt một thập kỷ.

Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt và đại diện BTC giải thưởng Cúp Chiến thắng 2025 trả lời báo chí tại sự kiện (Ảnh: BTC).

Chia sẻ về giải thưởng tại họp báo, Cục trưởng Nguyễn Danh Hoàng Việt nhấn mạnh: Qua 9 mùa giải, Cúp Chiến thắng đã thực sự thành công và ngày càng khẳng định giá trị của một giải thưởng thể thao hàng đầu quốc gia. Đây là động lực phấn đấu quan trọng trong mỗi năm của các HLV, VĐV, điều này mang ý nghĩa lớn cả về tinh thần và vật chất - một món quà xuân đặc biệt được chờ đón vào mỗi dịp cuối năm dành cho những người làm thể thao Việt Nam và người hâm mộ thể thao cả nước.

Là một trong 3 đơn vị đồng tổ chức, Cục TDTT Việt Nam luôn xác định Cúp Chiến thắng là một sự kiện, một hoạt động quan trọng hàng năm. Cúp Chiến thắng cũng là một hình mẫu xã hội hóa thể thao tiêu biểu, sinh động và hiệu quả.

Cục trưởng Nguyễn Danh Hoàng Việt cũng khẳng định: Cúp Chiến thắng lần thứ 10 năm 2025 với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sự đổi mới trong phương thức tổ chức, hứa hẹn sẽ có bước tiến mới về chất lượng, tính chuyên nghiệp, sức lan tỏa. Với 11 hạng mục, giải thưởng tiếp tục đáp ứng mục tiêu tôn vinh một cách toàn diện, đầy đủ nhất các tập thể, cá nhân xuất sắc, các hoạt động nổi bật trong một năm sôi động, đa sắc màu của thể thao Việt Nam với hàng loạt các sự kiện mà nổi bật là SEA Games 33.

Hai vòng bầu chọn, trong đó, vòng hai được đảm trách bởi Hội đồng Bình chọn gồm các nhà quản lý, chuyên gia, nhà báo thể thao uy tín, kỳ vọng sẽ chọn lựa ra được những ứng viên, đề cử xứng đáng nhất, thuyết phục nhất để tôn vinh.

Sự kiện có sự tham gia của các VĐV xuất sắc ở một số môn thể thao (Ảnh: BTC).

11 hạng mục của Cúp Chiến thắng 2025 gồm: Nam Vận động viên của năm; Nữ vận động viên của năm; Vận động viên trẻ của năm; Huấn luyện viên của năm; Đội tuyển năm; Đồng đội của năm; Vận động viên được yêu thích nhất; Vận động viên Thể thao người khuyết tật xuất sắc nhất của năm; Hình ảnh, khoảnh khắc Thể thao ấn tượng của năm; Giải thưởng thành tựu giá trị và Chuyên gia nước ngoài xuất sắc của năm. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 750 triệu đồng. Trong đó, phần thưởng cao nhất, 100 triệu đồng được dành cho cá nhân, tập thể giành được 3 hạng mục Nam VĐV của năm, Nữ VĐV của năm và đội tuyển của năm.

Đáng chú ý, Ban tổ chức quyết định sẽ chỉ “chốt” danh sách các hạng mục và tiến trình bầu cử sau SEA Games 33 (từ 09-20/12/2015) để có được lựa chọn xứng đáng nhất. Gala trao giải Cúp Chiến thắng dự kiến diễn ra vào đầu tháng 2/2026.