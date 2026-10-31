Lisandro Martinez bị đuổi, Man Utd gục ngã trước Chelsea

Áp lực tiếp tục đè nặng lên vai HLV Michael Carrick khi Man Utd nhận thất bại 0-2 trước Chelsea tại Stamford Bridge trong khuôn khổ vòng 9 Ngoại hạng Anh vào tối 31/10 (giờ Việt Nam). Kết quả này kéo dài chuỗi trận không thắng của "Quỷ đỏ" lên con số 9 trên mọi đấu trường, đẩy đội bóng vào tình thế khủng hoảng nghiêm trọng.

Dù vừa trải qua hai thất bại liên tiếp với cách biệt ba bàn, HLV Michael Carrick vẫn tiếp tục dẫn dắt Man Utd trong chuyến làm khách trước Chelsea. Trong khi đó, HLV Xabi Alonso cũng chịu sức ép nhất định sau khi The Blues để thua Tottenham Hotspur và bị Liverpool loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh.

Hiệp một chứng kiến sự bế tắc của cả hai đội trong việc tìm kiếm bàn thắng. Chelsea khởi đầu khá tốt với những pha đi bóng nguy hiểm của Estevao bên cánh phải, nhưng cú dứt điểm đầu tiên của anh lại đi chệch khung thành. Ở phía đối diện, Andrey Santos cũng có pha cứa lòng đưa bóng đi sát cột dọc.

Phút 15, Estevao đưa bóng vào lưới sau cú sút của Pedro Neto, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Man Utd sau đó tạo ra cơ hội đáng chú ý nhất khi Bryan Mbeumo phối hợp cùng Bruno Fernandes trong một pha phản công, nhưng đội trưởng "Quỷ đỏ" lại sút bóng vọt xà.

Bruno Fernandes phung phí cơ hội mở tỷ số trận đấu.

Amad Diallo là điểm sáng hiếm hoi của Man Utd, liên tục gây khó khăn cho Wesley Fofana. Tuyển thủ Bờ Biển Ngà có hai cú dứt điểm bị Mike Penders cản phá trước khi Matheus Cunha đánh đầu tung lưới, nhưng bàn thắng cũng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Tình huống nguy hiểm nhất hiệp một thuộc về Chelsea. Từ một quả phạt góc, Fofana đánh đầu đưa bóng chạm người Moises Caicedo, sau đó dội cột dọc bật ra ngoài trong sự tiếc nuối của đội chủ nhà.

Bước sang hiệp hai, Chelsea nhanh chóng phá vỡ thế bế tắc nhờ khoảnh khắc xuất thần của Morgan Rogers. Sau khi Romeo Lavia đoạt bóng ở khu vực giữa sân, tuyển thủ Anh dẫn bóng thẳng về phía hàng phòng ngự Man Utd rồi khéo léo bấm bóng qua đầu Senne Lammens, mở tỷ số cho Chelsea ở phút 50.

Khi trận đấu vẫn chưa ngã ngũ, Man Utd tự đẩy mình vào thế khó. Từ một quả phạt góc, Lisandro Martinez chỉ tập trung vào Fofana rồi dùng tay đánh mạnh vào đối thủ. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài quyết định cho Chelsea hưởng phạt đền và rút thẻ vàng thứ hai truất quyền thi đấu trung vệ người Argentina.

Tấm thẻ đỏ của Martinez khiến Man Utd sụp đổ hoàn toàn trước Chelsea.

Cole Palmer thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 64, dù cú sút không thực sự tốt và Lammens đã chạm tay vào bóng. Bàn thắng này gần như định đoạt kết quả trận đấu. Chelsea sau đó thoải mái kiểm soát bóng và triển khai những pha phối hợp trước đối thủ chỉ còn 10 người. Estevao một lần nữa đưa bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Đây là chiến thắng quan trọng của Chelsea, đồng thời mới là lần thứ ba họ giành trọn 3 điểm trong 7 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh. Về phía Man Utd, dù Mbeumo có cú sút dội xà ngang trong thời gian bù giờ, đội bóng của Carrick vẫn chìm sâu trong khủng hoảng. "Quỷ đỏ" có nguy cơ kết thúc vòng đấu trong nhóm xuống hạng, trong khi tương lai của Carrick một lần nữa trở nên bất định.

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Ảnh: Getty