Ngôi sao Mbappe trả giá đắt sau vụ việc gây bức xúc với Trung Quốc

Mbappe bị tẩy chay dữ dội ở Trung Quốc vì câu nói đùa

Đội trưởng đội tuyển quốc gia Pháp, đồng thời là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, đang vướng vào bê bối sau khi một đoạn video được công bố tuần này cho thấy anh có phát ngôn bị cho là xúc phạm Trung Quốc. Sự việc lập tức vấp phải phản ứng gay gắt từ truyền thông và người hâm mộ tại đất nước tỷ dân.

Trong đoạn video được đăng tải hôm 26/10, Mbappe được hỏi về bức ảnh chế (meme) có hình ảnh bản thân khiến anh cảm thấy buồn cười nhất. Ngôi sao người Pháp kể rằng anh đặc biệt thích một hình ảnh được chỉnh sửa bằng cách ghép khuôn mặt mình vào một nhân vật mà anh nhớ là "đến từ Trung Quốc". Mbappe còn tiết lộ thường sử dụng hình ảnh này khi chơi trò chơi điện tử trực tuyến cùng bạn bè.

Tập đoàn nước giải khát Dongpeng Beverage tuyên bố chấm dứt hợp đồng quảng cáo với Mbappe sau phát ngôn gây tranh cãi của tiền đạo người Pháp ( Ảnh: AFP).

Câu nói đùa của Mbappe đã châm ngòi cho làn sóng tẩy chay trên mạng xã hội, kéo theo phản ứng từ nhiều doanh nghiệp và truyền thông Trung Quốc.

Tập đoàn nước giải khát Dongpeng Beverage là đơn vị đầu tiên tuyên bố chấm dứt hợp đồng tài trợ với Mbappe. Tiếp đó, hãng sữa Mengniu và nhà sản xuất phô mai Milkground cũng có động thái tẩy chay ngôi sao người Pháp.

Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) thông báo ngừng phát sóng các trận đấu La Liga. Làn sóng phẫn nộ còn lan sang lĩnh vực trò chơi điện tử khi hàng loạt nhà phát hành tại Trung Quốc đồng loạt gỡ bỏ hình ảnh Mbappe. Chân sút người Pháp bị xóa khỏi ít nhất 8 trò chơi bóng đá, trong đó có FC Online, FC Football World, eFootball (PES), PES Online, PES Collection, Top Football Club và Football Master...

Các kênh chính thức của Adidas tại Trung Quốc cũng thông báo ngừng kinh doanh áo đấu mang tên Mbappe ở thị trường tỷ dân. Hình ảnh của tiền đạo này còn bị gỡ bỏ trên nhiều nền tảng mạng xã hội Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Guo Jiakun, cũng bày tỏ quan điểm về vụ việc tại một cuộc họp báo thường kỳ: "Những lời nói và hành động làm tổn thương tình cảm của người dân Trung Quốc đương nhiên sẽ bị tất cả các tầng lớp xã hội Trung Quốc phản đối".

Mbappe lên tiếng xin lỗi, người hâm mộ Trung Quốc vẫn không tha thứ

Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, đồng thời sở hữu thị trường kinh doanh đầy tiềm năng. Vì vậy, chỉ hai ngày sau khi phát ngôn gây tranh cãi bị lan truyền, Mbappe cùng CLB Real Madrid và La Liga đã phải lần lượt lên tiếng xin lỗi người dân Trung Quốc.

Theo tờ Marca (Tây Ban Nha), Trung Quốc và Mỹ là hai thị trường đóng góp phần lớn doanh thu bản quyền truyền hình quốc tế của La Liga, với tổng giá trị ước tính khoảng 834 triệu USD (hơn 21,54 nghìn tỷ đồng) trong mùa giải 2024-2025.

Trong khi đó, Real Madrid cũng tiêu thụ khoảng 10-15% áo đấu và các sản phẩm liên quan tại Trung Quốc. Bản thân Mbappe được cho cũng thiệt hại hàng trăm triệu USD khi bị các nhãn hiệu chấm dứt tài trợ quảng cáo, thậm chí yêu cầu bồi thường hợp đồng. Đây chỉ là một phần trong những tổn thất thương mại mà vụ việc có thể gây ra cho Mbappe, đội bóng chủ quản và cả La Liga.

"Lời nói của tôi thật thiếu cân nhắc. Tôi hiểu rằng phát ngôn đó đã khiến nhiều người ở Trung Quốc cũng như cộng đồng người Trung Quốc trên khắp thế giới tổn thương. Tôi xin lỗi vì đã khiến mọi người cảm thấy bị xúc phạm", Mbappe cho biết trong tuyên bố được đăng tải bằng ba thứ tiếng Pháp, Trung Quốc và Anh.

Ngày 27/10, La Liga cho biết giải đấu "rất lấy làm tiếc về sự xúc phạm mà những phát ngôn gần đây của Mbappe gây ra đối với người hâm mộ Trung Quốc". Tổ chức này nhấn mạnh những phát ngôn nói trên được đưa ra với tư cách cá nhân và không đại diện cho quan điểm của La Liga.

Đến ngày 28/10, Real Madrid cũng gửi lời xin lỗi tới Trung Quốc "vì những phát ngôn gần đây của cầu thủ Kylian Mbappe có thể gây xúc phạm".

Hình ảnh quảng cáo của Mbappe xuất hiện trên các phương tiện xe buýt của Trung Quốc trước khi nổ ra vụ việc gây tranh cãi (Ảnh: AFP).

Tuy nhiên, truyền thông Trung Quốc vẫn chưa chấp nhận lời xin lỗi của Mbappe. Một số ý kiến cho rằng động thái của tiền đạo 27 tuổi chưa thực sự chân thành, bởi anh không đăng tải lời xin lỗi trên tài khoản Instagram cá nhân với hơn 137 triệu người theo dõi.

"Mbappe biết thế nào là nhục nhã nhưng không hiểu thế nào là tôn trọng", tờ Beijing Time, một ấn phẩm thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kinh, đăng tải bài xã luận gây chú ý. Bài viết nhanh chóng đứng đầu danh sách tìm kiếm thịnh hành trên mạng xã hội Trung Quốc.

Bài xã luận còn nhắc lại trải nghiệm bị phân biệt chủng tộc của Mbappe trong kỳ World Cup hồi tháng 7 năm nay. Khi đó, Thượng nghị sĩ Paraguay Celeste Amarilla từng gọi tiền đạo người Pháp trên mạng xã hội là "một người Cameroon bị đô hộ giả vờ là người Pháp, đầy oán hận, nhà giàu mới nổi, kiêu ngạo và xấu xí".

Trước những lời lẽ này, Mbappe cùng Liên đoàn Bóng đá Pháp đã trực tiếp lên tiếng phản hồi, gọi đó là những phát ngôn "thái quá và không thể chấp nhận được".

Bài xã luận cho rằng sự phân biệt chủng tộc mà Mbappe từng phải đối mặt có bản chất tương tự như những phát ngôn gây tranh cãi của chính anh. Theo tờ báo, tiền đạo người Pháp không nên tiếp tục kiếm tiền từ người Trung Quốc trong khi lại có những lời nói làm tổn thương tình cảm của họ.

"Lời phản hồi của anh ta chỉ là động thái kiểm soát thiệt hại, chứ không phải sự hối lỗi chân thành", một người dùng mạng xã hội Trung Quốc bình luận.