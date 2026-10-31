Nghi vấn bất thường ở Quả bóng vàng 2026, Ban tổ chức điều tra khẩn cấp

Tạp chí France Football khẳng định đang điều tra một loạt các vụ cá cược đáng ngờ đã dự đoán chính xác thứ tự top 5 của giải thưởng Quả bóng vàng 2026. Họ sẽ phối hợp với cảnh sát để điều tra vụ việc này.

Harry Kane giành danh hiệu Quả bóng vàng (Ảnh: FF).

Theo thông tin ban đầu, 12 tài khoản Polymarket (sàn giao dịch dự đoán dựa trên tiền điện tử của Mỹ) đã đặt cược tổng cộng hơn 264.000 USD vào các kịch bản liên quan đến Quả bóng Vàng 2026. Những tài khoản này đã thu về khoản lợi nhuận lên tới gần 200.000 USD.

Độ chính xác đáng kinh ngạc của các dự đoán này đã làm dấy lên những câu hỏi nghiêm trọng về khả năng rò rỉ kết quả bí mật trước lễ trao giải Quả bóng vàng 2026 tại London (Anh). Trong đó, Harry Kane giành giải Quả bóng vàng. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Rodri và Lionel Messi.

Hãng truyền thông của Pháp là Upside cũng tập trung điều tra vào nghi vấn bất thường này khi có một lượng tiền lớn dự đoán chính xác từng vị trí trong top 5 giải Quả bóng vàng. Trong đó, 12 tài khoản được tạo trong khoảng từ ngày 1/10 đến ngày 20/10. Ở nhóm này, 7 tài khoản không tham gia bất kỳ thị trường cá cược nào khác (6 tài khoản đặt cược đầu tiên chỉ 15 phút sau khi được tạo).

Theo ông Raphael Pautard, đồng sáng lập hãng truyền thông Upside, nhóm của ông đã lần theo dấu vết của một giao dịch đến một nền tảng tại Pháp. Sau khi chia sẻ các giao dịch blockchain (công nghệ chuỗi khối) và địa chỉ ví liên quan, nền tảng này được cho là đã xác định được cá nhân đứng sau một trong những tài khoản liên quan đến những vụ cá cược đáng ngờ.

Một nhóm người đã dồn tiền lớn dự đoán chính xác các vị trí trong top 5 giải Quả bóng vàng. Điều đó làm dấy lên nghi vấn rằng giải thưởng này đã bị rò rỉ kết quả (Ảnh: FF).

Danh tính của cá nhân đó chưa được công khai nhưng từ đây, giới điều tra có thể thiết lập mối liên hệ giữa các tài khoản và truy tìm nguồn tiền đằng sau các vụ cá cược.

Upside đã chuyển những phát hiện của mình cho France Football. Đơn vị tổ chức giải Quả bóng vàng được cho là đã bắt đầu xem xét vụ việc và liên hệ với cảnh sát Pháp.

Trước buổi lễ, France Football cho biết chỉ một số ít người biết trước người chiến thắng. Khả năng thông tin mật có thể lọt vào tài khoản cá cược trước khi công bố chính thức là một mối lo ngại nghiêm trọng về tính minh bạch của giải thưởng.

Cựu biên tập viên tạp chí France Football, Pascal Ferre, chia sẻ: “Làm thế nào để giữ bí mật danh tính người chiến thắng ở giải Quả bóng vàng? Tôi nghĩ một bí mật được giữ kín là bí mật được chia sẻ với càng ít người càng tốt”.