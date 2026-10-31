Chuyên gia Thái Lan chỉ ra 2 đội Đông Nam Á có thể tham dự World Cup 2030

Cựu tiền đạo Teeratep Winothai vừa đề cập tới giấc mơ tham dự World Cup của các đội tuyển Đông Nam Á. Đáng chú ý, thay vì đặt niềm tin vào Thái Lan, Teeratep Winothai lại cho rằng hai đội tuyển Việt Nam và Indonesia có khả năng sẽ tham dự World Cup 2030.

Cựu tiền đạo Teeratep Winothai (Ảnh: Thairath).

Teeratep Winothai chia sẻ với tờ Bola: “Tôi nghĩ hai đội tuyển Việt Nam và Indonesia đều có thể nghĩ về việc tham dự World Cup 2030. Trong khi đó, giấc mơ tham dự World Cup vẫn còn quá xa với đội tuyển Thái Lan”.

Trong thời gian qua, hai đội tuyển Việt Nam và Indonesia đều giành chiến thắng trước Thái Lan trong trận chung kết ASEAN Cup 2026 và FIFA ASEAN Cup 2026 để lên ngôi vô địch Đông Nam Á.

Theo Teeratep Winothai, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik đã duy trì sự ổn định trong thời gian dài. Sức mạnh của “Những chiến binh sao vàng” dựa vào sự kết hợp giữa các cầu thủ bản địa chất lượng cộng thêm những cầu thủ nhập tịch.

Trong khi đó, việc sử dụng những cầu thủ nhập tịch có gốc gác châu Âu đã giúp bóng đá Indonesia lột xác. Đội bóng xứ vạn đảo trở thành đội tuyển đầu tiên của Đông Nam Á lọt vào vòng loại thứ 4 World Cup 2026.

Việc sử dụng các cầu thủ nhập tịch trở thành xu thế của bóng đá Đông Nam Á trong những năm qua. Tuy nhiên, Teeratep Winothai cho rằng chất lượng của nền bóng đá cần được nâng cao thông qua phát triển bóng đá trong nước, bao gồm cơ sở hạ tầng, phát triển bóng đá trẻ.

Đội tuyển Việt Nam có khả năng tham dự World Cup 2030 (Ảnh: Hải Long).

Cựu danh thủ Thái Lan nói thêm: “Chúng ta cần xây dựng một nền tảng vững chắc, giống như một kim tự tháp. Cấu trúc đó phải thật vững chắc, trước khi nghĩ về việc tham dự World Cup”.

Trước khi nghĩ về việc tham dự World Cup 2030, đội tuyển Việt Nam sẽ thử lửa ở giải Asian Cup 2027. Ở giải đấu đó, đoàn quân HLV Kim Sang Sik sẽ nằm chung bảng với Hàn Quốc, UAE và Yemen.