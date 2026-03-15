Báo Malaysia chỉ ra vấn đề lớn nhất của tuyển Việt Nam

Ở lượt trận cuối cùng bảng F vòng loại Asian Cup 2027, tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với Malaysia trên sân nhà Thiên Trường (Ninh Bình). Trước trận đấu này, Malaysia đang xếp đầu bảng với 15 điểm, nhiều hơn 3 điểm so với tuyển Việt Nam. Nếu muốn giành vé đi tiếp, “Những chiến binh sao vàng” phải thắng Malaysia với cách biệt từ 4 bàn trở lên.

Tờ Makan Bola (Malaysia) cho rằng tuyển Việt Nam đang gặp vấn đề rất lớn khi nhiều trụ cột đang dính chấn thương hoặc không đạt phong độ tốt nhất.

Tờ báo của Malaysia bình luận: “Đội tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ thiếu vắng trung vệ trụ cột Bùi Tiến Dũng do chấn thương, khiến anh không được triệu tập lên đội tuyển quốc gia trong đợt tập trung lần này.

Một vấn đề khác mà HLV Kim Sang Sik phải đối mặt là lựa chọn hàng công cho trận gặp Malaysia. Nguyên nhân là bộ ba tấn công từng được sử dụng hồi tháng 6 năm ngoái đang gặp khó khăn trong việc tìm lại phong độ tại giải V-League mùa 2025-2026.

Nguyễn Văn Vĩ và Châu Ngọc Quang vẫn chưa ghi được bàn thắng nào, trong khi Nguyễn Hai Long mới chỉ có 1 pha lập công. Cả ba cầu thủ này từng là lựa chọn chủ lực trên hàng công của Việt Nam trong lần đối đầu Malaysia trước đó.

Trong khi đó, tiền vệ trụ cột Nguyễn Hoàng Đức là cầu thủ Việt Nam ghi nhiều bàn thắng nhất ở V-League với 6 bàn. Việc không có hàng công tốt có thể khiến cho nhiệm vụ thắng đậm của “Những chiến binh sao vàng” bị ảnh hưởng”.

Trong đợt tập trung tới, nhiều khả năng HLV Kim Sang Sik sẽ triệu tập tiền đạo nhập tịch Xuân Son. Tuy nhiên, anh đang gặp khó ở V-League mùa này khi mới chỉ ghi 1 bàn thắng sau 5 trận ra sân. Xuân Son chính là cái tên nổi bật nhất của tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2024 khi giành Vua phá lưới với 7 bàn thắng.