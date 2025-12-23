Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2026

U23 Việt Nam đã chơi đầy thành công trong năm 2025 dưới thời HLV Kim Sang Sik, khi vô địch U23 Đông Nam Á vào tháng 7 ở Indonesia và gần nhất là tấm HCV SEA Games 33 trên đất Thái Lan.

U23 Việt Nam tự tin hướng đến giải U23 châu Á 2026 (Ảnh: Mạnh Quân).

Sau khi kết thúc SEA Games 33, U23 Việt Nam không có nhiều thời gian nghỉ ngơi và sớm bắt đầu chiến dịch U23 châu Á 2026. HLV Kim Sang Sik giữ nguyên đội hình vừa dự SEA Games và bổ sung thêm hai cầu thủ Lê Văn Hà (Hà Nội) và tiền đạo Bùi Vĩ Hào (Becamex TPHCM).

Đây đều là những cầu thủ thường xuyên góp mặt trong các đợt tập trung gần đây của đội tuyển U23 Việt Nam, được đánh giá cao về khả năng thích nghi với triết lý huấn luyện của HLV trưởng Kim Sang Sik.

Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào hôm nay (23/12), bắt đầu giai đoạn chuẩn bị cho đấu trường châu lục. Ngày 26/12, toàn đội sẽ lên đường sang Qatar tập huấn nhằm tăng cường thể lực, hoàn thiện lối chơi và nhân sự.

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam ở bảng A giải U23 châu Á 2026 (Ảnh: VFF).

Trong thời gian tập huấn tại đây, thầy trò HLV Kim Sang Sik dự kiến sẽ có trận đấu giao hữu quan trọng với đội tuyển U23 Syria, qua đó giúp Ban huấn luyện rà soát lực lượng và điều chỉnh chiến thuật trước thềm giải đấu chính thức.

Sau giai đoạn tập huấn, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ di chuyển sang Saudi Arabia vào ngày 1/1/2026 để tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Tại giải đấu này, U23 Việt Nam nằm ở bảng đấu được đánh giá nhiều thách thức khi lần lượt chạm trán U23 Jordan ở trận ra quân ngày 6/1, tiếp đó gặp U23 Kyrgyzstan vào ngày 9/1 và khép lại vòng bảng bằng cuộc đối đầu với chủ nhà U23 Saudi Arabia vào ngày 12/1.