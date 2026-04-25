Báo Indonesia và Thái Lan lên tiếng khi U17 Việt Nam vô địch

Thắng Malaysia 3-0, U17 Việt Nam vô địch giải Đông Nam Á 2026

U17 Việt Nam đã xuất sắc giành chức vô địch giải U17 Đông Nam Á sau chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết vào tối 24/4. Với kết quả này, U17 Việt Nam đã trở thành đội bóng giàu thành tích nhất giải đấu này khi có 4 lần vô địch.

Chứng kiến U17 Việt Nam đăng quang, tờ CNN Indonesia đã dùng từ “xuất sắc” để nói về thầy trò HLV Cristiano Roland. Tờ báo của Indonesia bình luận: “U17 Việt Nam đã trở thành nhà vô địch giải U17 Đông Nam Á sau khi chiến thắng trước U17 Malaysia trong trận chung kết.

U17 Việt Nam vượt trội so với U17 Malaysia (Ảnh: FAM).

Trước đó, U17 Việt Nam từng đánh bại U17 Malaysia với tỷ số 4-0 ở vòng bảng. Tới tối ngày 24/4, “Những chiến binh sao vàng” thêm một lần xuất sắc hạ gục đối thủ này. Đây tiếp tục là trận đấu vượt trội của U17 Việt Nam. Họ chỉ mất 11 phút để ghi bàn vào lưới đối thủ. Sau đó, thầy trò HLV Roland tiếp tục có hai bàn thắng khá dễ dàng. U17 Malaysia gần như không có cửa làm nên bất ngờ.

U17 Việt Nam đã trở thành đội bóng giàu thành tích nhất ở giải đấu với 4 lần vô địch. Họ tự tin bước vào giải U17 châu Á vào tháng 5”.

Tương tự, tờ Bola Sport cũng thừa nhận đây là trận đấu vượt trội của U17 Việt Nam. “Đoàn quân HLV Roland áp đảo toàn diện trước U17 Malaysia. “Bầy hổ” gần như không tạo ra mối uy hiếp đáng kể lên hàng thủ của U17 Việt Nam. Ba bàn thắng là thành quả của U17 Việt Nam khi chiếm ưu thế trong cả trận”, tờ báo của Indonesia bình luận.

Trong khi đó, tờ Bola thậm chí đã dùng từ “hủy diệt” để nói về chiến thắng của U17 Việt Nam. Còn trang Seasia Goal khẳng định đoàn quân HLV Roland là nhà vô địch hoàn hảo của giải đấu.

Trang Krian Buriram (Thái Lan) cũng khen ngợi U17 Việt Nam: “Đội bóng của HLV Roland xứng đáng là nhà vô địch ở giải U17 Đông Nam Á. Họ đã thể hiện đẳng cấp khi giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết.

Đây là giải đấu mà U17 Việt Nam áp đảo các đối thủ. Họ ghi tới 19 bàn thắng và chỉ thủng lưới 1 bàn. Phải thừa nhận rằng bóng đá Việt Nam đang có lứa trẻ đầy triển vọng”.

U17 Việt Nam cho thấy nhiều tiềm năng phát triển (Ảnh: VFF).

Ở dưới bài viết, các cổ động viên (CĐV) Thái Lan đã lên tiếng khen ngợi U17 Việt Nam. Dưới đây là những bình luận tiêu biểu:

“U17 Việt Nam xứng đáng là đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á”.

“Bóng đá trẻ Việt Nam đang phát triển. Họ sở hữu đội U17 rất đáng kỳ vọng”.

“Đáng ra trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Australia phải là trận chung kết giải đấu. Trận chung kết tối qua thực sự chênh lệch đẳng cấp”.

“Bóng đá Việt Nam đang đi đúng hướng. Tôi vẫn chưa hiểu tính toán của Liên đoàn bóng đá Thái Lan khi không cử đội mạnh nhất tham dự giải đấu này”.

“U17 Thái Lan có thể bị trừng phạt khi coi thường sân chơi Đông Nam Á. Nhìn U17 Việt Nam mà học tập”.

Vào tháng 5, U17 Việt Nam sẽ bắt đầu chinh phục giải U17 châu Á 2026. Tại giải đấu này, đoàn quân HLV Roland sẽ đối đầu với U17 Hàn Quốc, U17 UAE và U17 Yemen. Nếu vượt qua vòng bảng (nằm trong nhóm hai đội đầu bảng), U17 Việt Nam sẽ giành vé tham dự World Cup U17.