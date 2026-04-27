Truyền thông Đông Nam Á “không thể tin nổi” với kỳ tích của Đình Bắc

Đình Bắc đang vào phom và thể hiện phong độ vô cùng ấn tượng. Trong trận đấu với Sông Lam Nghệ An ở vòng 21 V-League vào tối 26/4, tiền đạo sinh năm 2004 đã lập cú hat-trick giúp CLB Công an Hà Nội giành chiến thắng với tỷ số 4-2.

Đình Bắc lập hat-trick cho CLB Công an Hà Nội (Ảnh: Minh Quân).

Tính xa hơn, Đình Bắc đã ghi 7 bàn trong 4 trận đấu gần đây. Tiền đạo này đang thực sự lấy lại phong độ hủy diệt từng thể hiện ở giải U23 châu Á.

Bình luận về phong độ ấn tượng của Đình Bắc, trang Asean Football nhấn mạnh: “Đình Bắc lập kỳ tích với cú hat-trick lịch sử vào lưới Sông Lam Nghệ An. Anh trở thành cầu thủ nội đầu tiên lập hat-trick ở đấu trường V-League trong 5 mùa giải gần đây.

Phong độ của Đình Bắc là không thể tin nổi. Trong 4 trận đấu gần đây, tiền đạo sinh năm 2004 đã ghi tới 7 bàn. Khả năng dứt điểm bùng nổ, sự tự tin dâng cao, Đình Bắc đang là một trong những cầu thủ bản địa hay nhất trong làng bóng đá Việt Nam ở thời điểm này”.

Ở dưới bài viết, nhiều cổ động viên đã dành lời khen ngợi cho Đình Bắc. Dưới đây là những bình luận tiêu biểu:

“Làm tốt lắm Đình Bắc”.

“Tôi mong chờ cặp song sát Xuân Son, Đình Bắc ở đội tuyển Việt Nam”.

“Đình Bắc là cầu thủ dưới 23 tuổi hay nhất Đông Nam Á thời điểm này”.

Đình Bắc ghi 7 bàn trong 4 trận đấu gần đây (Ảnh: Minh Quân).

“Đình Bắc có thể vươn tầm châu Á trong tương lai nếu phát triển đúng hướng”.

“Đó là mẫu cầu thủ nhiệt huyết, lên công về thủ. Không có cầu thủ nội nào của Việt Nam hay hơn Đình Bắc ở thời điểm này”.

“Bóng đá Việt Nam đào tạo trẻ rất tốt. Họ sản sinh ra cầu thủ có tiềm năng lớn như Đình Bắc”.

Trong đợt tập trung đội tuyển Việt Nam vào tháng 3, Đình Bắc không góp mặt vì án treo giò. Cầu thủ này dự kiến sẽ trở lại đội tuyển quốc gia trong hai giải đấu quan trọng ở Đông Nam Á là AFF Cup (tháng 7-8) và FIFA ASEAN Cup (tháng 9-10).