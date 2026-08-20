Lê Giang Patrik: Mảnh ghép hoàn hảo của đội tuyển Việt Nam

Lê Giang Patrik cũng là gương mặt hiếm hoi của đội tuyển Việt Nam chơi đủ 540 phút qua 6 trận đã thi đấu của chúng ta từ đầu ASEAN Cup 2026 đến giờ. HLV Kim Sang Sik (người Hàn Quốc) tin tưởng tuyệt đối với thủ thành Việt kiều gốc Slovakia này.

Ông Kim có thể liên tục xáo trộn đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam qua nhiều trận khác nhau, có thể thay đổi những nhân sự khác nhau ở những thời điểm cụ thể trong từng trận. Dù vậy, vị trí của thủ môn Lê Giang Patrik là bất di bất dịch.

Lê Giang Patrik chơi đủ 540 phút của đội tuyển từ đầu ASEAN Cup 2026, cho đến sau vòng bán kết (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Người làm nản lòng các chân sút hàng đầu Đông Nam Á

Cựu Phó Chủ tịch (PCT) Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), cựu PCT chuyên môn Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Dương Vũ Lâm nhận định: “Lê Giang Patrik là thủ môn hay nhất trong số những thủ môn của đội tuyển Việt Nam từng tham dự ASEAN Cup, tính cho đến thời điểm hiện tại”.

“Ngay ở kỳ ASEAN Cup gần nhất năm 2024, hai thủ môn từng được ra sân của đội tuyển Việt Nam khi đó là Nguyễn Filip và Nguyễn Đình Triệu dù vẫn có những giây phút xuất thần, nhưng cả hai vẫn có những trận thi đấu thiếu an toàn.

Phong độ của Nguyễn Filip và Nguyễn Đình Triệu khi đó không ổn định bằng Lê Giang Patrik hiện nay. Ngoài ra, Lê Giang Patrik là thủ môn rất toàn diện, cậu ấy cao lớn (1m88), bắt bóng bổng và chơi bóng bằng chân đều hay, khả năng đọc tình huống của cậu ấy cũng rất tốt”, ông Dương Vũ Lâm nói thêm.

Thành tích bất bại của đội tuyển Việt Nam cho đến thời điểm này có đóng góp rất lớn của Lê Giang Patrik. Đặc biệt, trong trận đấu với Singapore ở vòng bảng vào ngày 31/7, trên sân Mỹ Đình, chính Lê Giang Patrik đã cản phá khá nhiều tình huống dứt điểm hiểm hóc của cầu thủ Singapore.

Nếu không có sự xuất sắc của Lê Giang Patrik ngày hôm đó, đội tuyển Việt Nam đã thua Singapore. Khi đó, chúng ta đã không giữ được thành tích bất bại.

Thủ môn Lê Giang Patrik chơi rất hay (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Đồng thời, nếu để thua Singapore vào ngày 31/7, nhiều khả năng tinh thần của các cầu thủ Việt Nam sẽ sa sút. Nếu để thua Singapore, chưa chắc đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Kim Sang Sik vượt qua được Indonesia (thắng 3-0 ngày 3/8) ngay sau đó, chưa chắc chúng ta đứng đầu bảng A và vào bán kết.

Còn ở hai trận bán kết, Lê Giang Patrik tiếp tục chơi hay, đánh bật tất cả các pha dứt điểm của các chân sút Malaysia ra khỏi khung thành của đội tuyển Việt Nam.

Sau trận bán kết lượt đi hôm 16/8, ở sân Kuala Lumpur (Malaysia), Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tâm sự: “Đây không hề là trận đấu dễ dàng cho đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Malaysia bị đánh giá thấp hơn chúng ta, nhưng chẳng phải đội bóng rất yếu Cape Verde từng cầm hòa nhà vô địch World Cup 2026 Tây Ban Nha hay sao?”.

“Chưa kể điều kiện thời tiết (mưa rất to trước trận) và sân bãi cũng gây khó cho đội tuyển Việt Nam. Thực tế, Malaysia đã có những thời điểm chơi rất quyết liệt, tạo ra được các tình huống nguy hiểm. Phải thừa nhận rằng thủ môn Lê Giang Patrik chơi quá hay, làm nản lòng các chân sút Malaysia”, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nói thêm.

Lê Giang Patrik chứng minh vai trò rất quan trọng với đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Mạnh Quân).

Đến trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình (Hà Nội) ngày 19/8, trước khi Xuân Son ghi bàn mở tỷ số ở phút 62, đội tuyển Việt Nam chịu sức ép không hề nhỏ từ phía Malaysia. Họ tấn công khá nhiều, dứt điểm khá nhiều, nhưng đều bị thủ môn Lê Giang Patrik vô hiệu hóa.

Đặc biệt, ở phút 53, Lê Giang Patrik ngăn chặn liên tiếp hai cú sút đầy uy lực của đội bóng có biệt danh Harimau Malaya, khiến cho tiền đạo nhập tịch Paulo Josue của Malaysia chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Sự toàn diện tạo nên vị trí số một

Thực tế tại ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam có 3 thủ môn rất giỏi, gồm Lê Giang Patrik, Đặng Văn Lâm (1m88), Trần Trung Kiên (1m91).

Nhìn rộng ra thêm, bóng đá Việt Nam không thiếu những thủ môn đủ sức đứng trong khung thành của đội tuyển quốc gia. Số này có thể kể thêm thủ môn Nguyễn Filip (CLB Công an Hà Nội, 1m92), Nguyễn Đình Triệu (Hải Phòng, 1m80). Riêng Đình Triệu là thủ môn hay nhất của ASEAN Cup 2024.

Tuy nhiên, vượt lên trên tất cả, Lê Giang Patrik vẫn chiếm vị trí số một trong khung thành của đội tuyển Việt Nam. Lê Giang Patrik trở thành lựa chọn được tin cậy nhất và anh luôn thể hiện chuyên môn tốt nhất.

Lê Giang Patrik chơi bóng bổng rất giỏi (Ảnh: Mạnh Quân).

Như đã đề cập, so với các thủ môn Nguyễn Filip và Nguyễn Đình Triệu, Lê Giang Patrik thi đấu ổn định hơn. Đây là tiêu chí rất quan trọng với các thủ môn, vì vị trí người trấn giữ khung thành là vị trí không cho phép có sai sót.

So với thủ môn trẻ Trần Trung Kiên (23 tuổi), Lê Giang Patrik giàu kinh nghiệm hơn. Thủ môn Việt kiều Slovakia từng được khoác áo các đội bóng châu Âu như Bohemians 1905, SK Protejov, FC Vlasim (CH Séc), FK Pohronie, MFK Zemplin Michalove (Slovakia). Từng thi đấu ở các giải vô địch quốc gia của CH Séc và Slovakia.

Anh quen với việc chịu áp lực ở các trận đấu tại “cựu lục địa”, nên khi bước ra sân tại ASEAN Cup 2026, Lê Giang Patrik hầu như không hề bị “ngợp”, dù cho đây là giải đấu quốc tế đầu tiên anh khoác áo đội tuyển Việt Nam.

Còn so với thủ môn Đặng Văn Lâm, Lê Giang Patrik toàn diện hơn. Lê Giang Patrik bắt bổng tốt hơn nhiều so với Đặng Văn Lâm, làm chủ khu vực 16m50 tốt hơn. Ngoài ra, khả năng chơi bóng bằng chân và phát động phản công của Lê Giang Patrik rất tốt.

Các hậu vệ của đội tuyển Việt Nam hiện nay luôn an tâm mỗi khi chuyền bóng về cho thủ môn. Họ yên tâm vì biết rằng khi họ chuyền bóng về, thủ môn Lê Giang Patrik sẽ giúp họ giải vây thành công.

Đội tuyển Việt Nam hiện có nhiều thủ môn giỏi, nhưng không ai toàn diện hơn Lê Giang Patrik (Ảnh: Thành Đông).

Đặc biệt, khi đội nhà bị phản công, Lê Giang Patrik có thể đóng vai trò như một trung vệ “thòng”. Khả năng chơi bóng bằng chân tốt và khả năng đọc tình huống giỏi của Lê Giang Patrik giúp cho anh phán đoán tốt các đường chuyền phản công của đối thủ, kịp thời rời khỏi khu vực cấm địa để phá bóng.

Rõ nhất là tình huống ở phút 61 trong trận bán kết lượt đi gặp Malaysia ngày 16/8, Lê Giang Patrik lao ra khỏi khu vực 16m50, khiến tiền đạo Sumareh của Malaysia giật mình, trước khi Sumareh không thể tiến thêm nữa, rồi để mất bóng.

Tình huống nhanh đến mức mà trọng tài người Uzbekistan Rustam Lutfullin còn không quan sát kịp. Ban đầu ông phạt thẻ đỏ thủ môn Lê Giang Patrik, vì cho rằng thủ môn của đội tuyển Việt Nam phạm lỗi với tiền đạo đội Malaysia, ở tình huống có thể dẫn đến bàn thắng.

Nhưng sau khi tham khảo công nghệ VAR, ông Rustam Lutfullin phát hiện ra mình sai, thu hồi thẻ đỏ dành cho Lê Giang Patrik. Điều đó chứng tỏ thủ môn Việt kiều của đội tuyển Việt Nam phán đoán tình huống nhanh hơn hẳn tiền đạo đối thủ và quan sát giỏi hơn trọng tài.

Chặng đường chông gai chinh phục sắc áo đội tuyển quốc gia

Thật ra con đường lên tuyển và tỏa sáng ở ASEAN Cup của Lê Giang Patrik không hề bằng phẳng. Anh gia nhập V-League năm 2023, khoác áo CLB Công an Hà Nội (CAHN). Tuy nhiên, mùa đầu tiên của Lê Giang Patrik tại quê cha (Lê Giang Patrik có cha là một người gốc Việt, mẹ là người Slovakia) không thành công.

Anh chơi không thật hay ở CLB CAHN, mất chỗ về tay thủ môn Nguyễn Filip. Sau đó, anh được CLB CAHN cho CLB TPHCM mượn. Tại TPHCM, Lê Giang Patrik bắt đầu ghi dấu ấn. Anh góp công rất lớn giúp CLB TPHCM trụ hạng thành công ở các mùa giải 2023-2024 và 2024-2025.

Lê Giang Patrik luôn khao khát khoác áo đội bóng quê cha (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Dù vậy, việc chỉ thi đấu cho một đội bóng ở nhóm dưới của V-League như CLB TPHCM ở thời điểm đó, là thiệt thòi cho Lê Giang Patrik. Đến trước mùa giải 2025-2026, CLB TPHCM được đổi tên thành CLB Công an TPHCM, Lê Giang Patrik được kỳ vọng là trụ cột ở đội bóng này.

Không phụ sự kỳ vọng, thủ môn Lê Giang Patrik chơi rất hay, đóng góp đáng kể vào thành tích giành Cúp Quốc gia của CLB Công an TPHCM ở mùa giải vừa rồi. Cũng trong khoảng thời gian thi đấu tại V-League từ năm 2023 đến nay, Lê Giang Patrik luôn thể hiện khát khao được khoác áo đội tuyển Việt Nam, được đại diện cho quê cha trên đấu trường quốc tế.

Và sau nhiều mùa giải giữ được sự ổn định phong độ tại V-League và ngay sau khi có quốc tịch Việt Nam, thủ môn Lê Giang Patrik được HLV Kim Sang Sik gọi vào đội tuyển quốc gia, trao cho anh suất thi đấu chính thức.

Ở tuổi 34, Lê Giang Patrik vẫn còn rất sung sức. Anh hứa hẹn vẫn sẽ là chốt chặn đáng tin cậy của đội tuyển Việt Nam ở chung kết ASEAN Cup 2026, FIFA ASEAN Cup 2026 (từ ngày 23/9 đến 4/10) và Asian Cup 2027 (từ ngày 5/1/2027 đến 7/2027).

Cựu Phó Chủ tịch VFF Dương Vũ Lâm nói ngắn gọn: “Với Lê Giang Patrik trong khung thành, chúng ta đã tìm ra mảnh ghép hoàn hảo. Về lý thuyết, đội tuyển Việt Nam hiện không có vị trí yếu, chí ít là nếu xét trong mặt bằng bóng đá Đông Nam Á”.