Lê Giang Patrik được vinh danh, tiết lộ quan trọng về trọng tài Uzbekistan

Màn trình diễn ấn tượng của Lê Giang Patrik đã giúp "Rồng vàng" đánh bại Malaysia với tỉ số 2-0 ở trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 trên sân Kuala Lumpur (Malaysia). Trong chiến thắng này, thủ môn đang thuộc biên chế CLB Công an TPHCM đóng vai trò quan trọng khi liên tiếp cản phá những cú sút của đội chủ nhà.

Lê Giang Patrik ăn mừng cùng Bùi Hoàng Việt Anh sau khi trọng tài xóa thẻ đỏ (Ảnh: Trần Hưu).

Theo Sofascore, Lê Giang Patrik nhận 7.8 điểm, cao nhất trong số các cầu thủ hai đội. Suốt 90 phút góp mặt trên sân, thủ môn tuyển Việt Nam có 3 pha cứu thua quan trọng, trong đó có hai tình huống cản phá bên trong vòng cấm và một lần đấm bóng giải nguy.

Các chỉ số thống kê từ Sofascore cho thấy phản xạ xuất thần và những tình huống phán đoán chính xác của thủ môn 33 tuổi. Qua đó, Lê Giang Patrik trở thành điểm tựa quan trọng nơi hàng phòng ngự, giúp tuyển Việt Nam bảo toàn lợi thế trước Malaysia.

Xếp sau người gác đền của đội tuyển Việt Nam là Bùi Hoàng Việt Anh với 7.6 điểm. Trong khi đó, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc nhận 7.3 điểm nhờ khả năng hoạt động rộng và liên tục tạo ra sóng gió về phía khung thành đội chủ nhà.

Dù ghi bàn mở tỷ số với cú bay người đánh đầu tuyệt đẹp, nhưng Xuân Son chỉ được Sofascore chấm 7.0 điểm. Các cầu thủ khác như Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Hoàng Đức và Phạm Xuân Mạnh cũng được chấm 7.0 điểm.

Màn trình diễn của Lê Giang Patrik đặc biệt quan trọng trong bối cảnh tuyển Việt Nam phải chịu sức ép từ Malaysia ở nhiều thời điểm. Phút 35, anh cản phá cú sút cận thành của tiền đạo đội chủ nhà, giúp tuyển Việt Nam tránh bàn thua. Đến phút 60, Lê Giang Patrik bị trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp sau pha va chạm với Sumareh.

Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định lỗi trước đó thuộc về tiền đạo Malaysia và xóa thẻ đỏ cho thủ môn Việt Nam. Chia sẻ sau trận, Lê Giang Patrik tiết lộ anh đã trải qua khoảnh khắc đầy căng thẳng khi trọng tài Uzbekistan Lutfullin Rustam tiến đến.

"Mọi chuyện diễn ra rất nhanh. Ông ấy tiến lại chỗ tôi và nói xin lỗi khi rút thẻ đỏ. Tuy nhiên, rất may là ông ấy đã kiểm tra VAR và xóa thẻ đỏ. Công nghệ VAR đã cứu tôi lần này, tôi rất biết ơn vì điều đó", thủ thành 33 tuổi chia sẻ.

Xuân Son ghi bàn, tuyển Việt Nam hạ gục chủ nhà Malaysia

Đến phút 90+2, Lê Giang tiếp tục có pha cứu thua trước cú sút góc hẹp của Malaysia, góp phần bảo toàn lợi thế cho đội tuyển Việt Nam. Hai bàn thắng của "Rồng vàng" được thực hiện lần lượt do công của Nguyễn Xuân Son và pha phản lưới nhà của Faris Danish.

Sự xuất sắc trong khung gỗ của Patrik Lê Giang không chỉ giúp đội nhà đứng vững trước sức ép khủng khiếp từ đối thủ mà còn là bệ phóng hoàn hảo cho các đồng đội tuyến trên tỏa sáng.

Với tỷ số cách biệt an toàn cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả nhà, thầy trò HLV Kim Sang Sik đang nắm trong tay cơ hội vàng để chính thức ghi tên mình vào trận đấu cuối cùng của giải đấu khu vực.

Trận bán kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra vào ngày 19/8 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.