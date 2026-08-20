Chấm điểm tuyển Việt Nam: Xuân Son cao nhất, bất ngờ điểm số của Lê Giang

Đội tuyển Việt Nam thắng Malaysia 2-0 ở bán kết lượt về ASEAN Cup 2026

Cụ thể, Xuân Son được trang Sofascore chấm đến 9,1 điểm, cao nhất trận đấu tối 19/8, trên sân Mỹ Đình (Hà Nội). Xuân Son vào sân từ phút 58, thay thế cho Hoàng Hên.

Sau khi vào sân, tiền đạo gốc Brazil của đội tuyển Việt Nam ghi được hai bàn thắng ở các phút 62 và 89, giúp đội tuyển Việt Nam thắng 2-0.

Xuân Son được chấm điểm cao nhất ở trận Việt Nam gặp Malaysia tối 19/8 (Ảnh: Mạnh Quân).

Với 9,1 điểm, Xuân Son được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận bán kết lượt về. Anh bỏ xa người cao điểm thứ hai bên phía đội tuyển Việt Nam trong trận đấu này là các cầu thủ Nguyễn Hai Long và Đoàn Văn Hậu (cùng được chấm 7,7 điểm).

Những cầu thủ khác được chấm cao điểm bên phía đội tuyển Việt Nam có Đình Bắc (7,4 điểm), thủ môn Lê Giang Patrik (7,3 điểm), Nguyễn Hoàng Đức (7,2), Tiến Anh, Xuân Mạnh (cùng 7,1 điểm), Thành Chung (7.0).

Thậm chí, việc thủ môn Lê Giang Patrik chỉ được chấm 7,3 điểm còn là bất ngờ lớn. Một số người cho rằng Lê Giang Patrik lẽ ra phải được chấm điểm cao hơn hẳn con số này. Thủ thành này chơi cực hay, chặn đứng nhiều pha dứt điểm nguy hiểm của cầu thủ Malaysia, trước khi đội tuyển Việt Nam có bàn mở tỷ số của Xuân Son ở phút 62.

Thủ môn Lê Giang Patrik chơi rất hay (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Đáng chú ý nhất, ở phút 53, Lê Giang Patrik có liên tiếp hai pha đẩy bóng xuất sắc, từ các pha dứt điểm đầy uy lực của cầu thủ Malaysia. Ngoài ra, thủ môn này có nhiều pha bóng khác ra vào hợp lý, hóa giải thành công các pha tấn công của đội khách.

Người bị chấm điểm thấp nhất trong số các cầu thủ thi đấu chính thức của đội tuyển Việt Nam là tiền đạo Đỗ Hoàng Hên. Anh chỉ được chấm 6,5 điểm. Điểm trung bình của đội tuyển Việt Nam là 7,25.

Trong khi đó, điểm trung bình của đội tuyển Malaysia ở trận bán kết lượt về là 6,83. Đặc biệt, thủ môn Azri Ghani dù để thủng lưới hai bàn, nhưng anh vẫn chơi rất hay. Thủ thành của đội bóng có biệt danh Harimau Malaya được chấm đến 9,0 điểm, tức chỉ kém 0,1 điểm so với Xuân Son.

Một số cầu thủ phòng ngự của Malaysia cũng được chấm điểm khá cao. Cụ thể, trung vệ Shamsul được chấm 7,9 điểm, còn hậu vệ cánh phải Alif Ahmad được chấm 7,0 điểm.

Điểm số của cầu thủ hai đội, được chấm bởi trang Sofascore (Ảnh chụp màn hình).