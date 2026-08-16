Vì sao thủ môn Lê Giang Patrik thoát thẻ đỏ ở trận gặp Malaysia?

Xuân Son ghi bàn, tuyển Việt Nam hạ gục chủ nhà Malaysia

Tình huống xảy ra ở phút 61, trận đấu bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026, giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia tối 16/8, trên sân Kuala Lumpur (Malaysia).

Trọng tài Rustam Lutfullin rút thẻ đỏ đuổi thủ môn Lê Giang Patrik ở phút 61 (Ảnh: Trần Hưu).

Trong tình huống này, tiền đạo Mohamadou Sumareh của Malaysia dẫn bóng lao xuống. Văn Vĩ lao vào cản phá, cùng lúc đó thủ môn Lê Giang Patrik “xuất tướng”, anh băng ra khỏi khu vực 16m50, tham gia ngăn cản đường bóng này.

Tiền đạo Sumareh của Malaysia ngã xuống, bóng đi hết đường biên dọc. Ngay lập tức, trọng tài Rustam Lutfullin (người Uzbekistan) thổi phạt thủ môn Lê Giang Patrik, đồng thời rút ngay thẻ đỏ truất quyền thi đấu của thủ thành của đội tuyển Việt Nam.

Theo quan điểm của trọng tài Rustam Lutfullin, Lê Giang Patrik đã truy cản trái phép Mohamadou Sumareh, ở tình huống cầu thủ của Malaysia có thể ghi bàn.

Bên ngoài sân, đội tuyển Việt Nam cũng đã tính đến chuyện đưa thủ môn Đặng Văn Lâm vào thay thế (Ảnh: Trần Hưu).

Tuy nhiên, sau đó, trọng tài Rustam Lutfullin nhận được tín hiệu từ phòng VAR. Ông Rustam Lutfullin trao đổi khá kỹ với các trợ lý VAR của mình, trước khi vị trọng tài người Uzbekistan tiến đến xem lại pha va chạm này.

Sau khi xem VAR, trọng tài Rustam Lutfullin quyết định xóa thẻ đỏ cho thủ thành Lê Giang Patrik, hủy tình huống đá phạt của đội tuyển Malaysia.

Giải thích cho quyết định của trọng tài người Uzbekistan Rustam Lutfullin, một cựu trọng tài rất nổi tiếng của bóng đá Việt Nam cho biết: “Trong pha bóng này, Văn Vĩ mới là người chạm bóng đầu tiên. Văn Vĩ đã phá bóng ra khỏi tầm khống chế của tiền đạo người Malaysia Sumareh”.

Lê Giang Patrik được xóa thẻ đỏ, sau khi trọng tài Rustam Lutfullin xem lại VAR (Ảnh: Trần Hưu).

“Chính vì thế, tình huống va chạm sau đó giữa các cầu thủ chỉ là va chạm thông thường trong bóng đá. Thậm chí, thủ môn Lê Giang Patrik còn không có va chạm với tiền đạo Sumareh của Malaysia. Cậu ấy va chạm với đồng đội Văn Vĩ. Chính vì thế, không thể thổi phạt Lê Giang Patrik trong tình huống vừa nêu.

Thật ra, với tốc độ rất cao của pha bóng ở phút 61, nếu như Lê Giang Patrik thật sự có va chạm với tiền đạo Sumareh bên phía Malaysia, cầu thủ chủ nhà phải rất đau đớn, thậm chí có thể bị gãy chân. Đằng này, Sumareh không hề hấn gì, vì anh chẳng có va chạm nào với các cầu thủ Việt Nam”, vị cựu trọng tài nổi tiếng này phân tích kỹ hơn.

Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước Malaysia trên sân Kuala Lumpur. Đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Kim Sang Sik (người Hàn Quốc) chiếm ưu thế cực lớn trước trận bán kết lượt về, diễn ra vào ngày 19/8, trên sân Mỹ Đình (Hà Nội).