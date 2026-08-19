Xuân Son tỏa sáng, tuyển Việt Nam gặp Thái Lan ở chung kết ASEAN Cup 2026

Đội tuyển Việt Nam thắng Malaysia 2-0 ở bán kết lượt về ASEAN Cup 2026

Đội tuyển Việt Nam đã chính thức ghi tên mình vào trận chung kết ASEAN Cup 2026 sau khi đánh bại Malaysia 2-0 trong trận bán kết lượt về diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình tối 19/8. Với cú đúp của tiền đạo Xuân Son, thầy trò HLV Kim Sang Sik đã giành chiến thắng chung cuộc 4-0 sau hai lượt trận, qua đó thiết lập cuộc đối đầu kinh điển với Thái Lan ở trận đấu cuối cùng.

Ngay từ những phút đầu, tuyển Việt Nam đã thể hiện sự chủ động, kiểm soát thế trận và đẩy cao đội hình tấn công. Với lợi thế dẫn trước 2-0 từ trận lượt đi, đội chủ nhà không quá vội vàng nhưng vẫn duy trì sức ép đáng kể lên khung thành đối phương. Malaysia chọn lối chơi phòng ngự lùi sâu và chờ đợi cơ hội phản công.

Đội tuyển Việt Nam tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn trong hiệp một (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong 20 phút đầu trận, Việt Nam liên tục tạo ra các tình huống nguy hiểm. Đình Bắc và Tấn Tài thử vận may với những cú sút xa, trước khi Văn Hậu có pha đánh đầu cận thành đầy uy lực từ quả phạt góc. Tuy nhiên, thủ thành Azri của Malaysia đã xuất sắc cản phá ngay trên vạch vôi, giữ sạch lưới cho đội khách.

Malaysia gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công khi Việt Nam kiểm soát bóng tốt. Các pha phản công nhanh của đội khách không mang lại hiệu quả rõ rệt. Về phía Việt Nam, dù tạo ra nhiều cơ hội nhưng vẫn thiếu một pha xử lý quyết định để chuyển hóa thành bàn thắng. Cơ hội đáng chú ý nhất trong hiệp một thuộc về Hoàng Hên, nhưng tiền đạo này lại dứt điểm chệch cột dọc trong thế đối mặt với thủ môn Azri.

Bước sang hiệp hai, Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận chủ động để tìm kiếm bàn thắng. Malaysia bắt đầu đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ, tạo ra nhiều khoảng trống phía sau hàng phòng ngự. HLV Kim Sang Sik đã có những điều chỉnh chiến thuật quan trọng khi tung Xuân Son và Tài Lộc vào sân ở phút 58, và sự thay đổi này đã nhanh chóng phát huy tác dụng.

Xuân Son giúp tuyển Việt Nam khai thông bế tắc (Ảnh: Mạnh Quân).

Phút 63, Xuân Son khai thông thế bế tắc. Từ một tình huống lộn xộn trước khung thành Malaysia, tiền đạo mang áo số 12 đã chớp thời cơ dứt điểm cận thành, mở tỷ số 1-0 cho tuyển Việt Nam. Bàn thắng này giúp đội chủ nhà càng thêm tự tin, trong khi Malaysia buộc phải mạo hiểm dâng cao đội hình.

Sau bàn thua, Malaysia nỗ lực tấn công nhưng không thể tạo ra sức ép đủ lớn. Tuyển Việt Nam chủ động chơi chắc chắn, đồng thời tận dụng những khoảng trống để tổ chức các đợt phản công sắc bén. Xuân Son tiếp tục là mũi nhọn nguy hiểm, liên tục gây khó khăn cho hàng thủ đội khách bằng khả năng càn lướt và xử lý bóng khéo léo.

Phút 76, Xuân Son có thêm một cơ hội với cú xoay người dứt điểm nhanh từ đầu vòng cấm, nhưng thủ thành Azri đã kịp thời đổ người cứu thua. Tuy nhiên, thủ môn Malaysia không thể giữ sạch lưới thêm lần nữa. Phút 89, Xuân Son có pha đi bóng dũng mãnh bên cánh trái, xâm nhập vòng cấm rồi tung cú dứt điểm hiểm hóc vào góc hẹp, nâng tỷ số lên 2-0. Bàn thắng này đã chấm dứt mọi hy vọng của Malaysia.

Xuân Son ăn mừng cùng các đồng đội sau khi hoàn tất cú đúp vào lưới Malaysia (Ảnh: Thành Đông).

Chung cuộc, thầy trò HLV Kim Sang Sik giành chiến thắng 4-0 sau hai lượt trận bán kết, qua đó chính thức giành quyền vào chơi trận chung kết ASEAN Cup 2026. Đây sẽ là lần thứ ba liên tiếp tuyển Việt Nam có mặt ở chung kết ASEAN Cup. Đối thủ của tuyển Việt Nam sẽ là Thái Lan, đội đã vượt qua Singapore ở cặp bán kết còn lại để góp mặt trong trận đấu cuối cùng.