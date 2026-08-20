CĐV Việt Nam được phân phối bao nhiêu vé ở chung kết lượt đi tại Thái Lan?

Trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra lúc 20h tối 22/8, trên sân Rajamangala (Bangkok, Thái Lan).

CĐV Việt Nam trên sân Rajamangala ở SEA Games 33 năm 2025 (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo quy định của Ban tổ chức giải đấu, các đội khách sẽ được Liên đoàn bóng đá cấp quốc gia của nước chủ nhà phân phối số lượng vé bằng 8% sức chứa của sân tổ chức trận đấu có liên quan.

Sân Rajamangala có sức chứa hơn 51.000 người. Theo quy định nói trên, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) và Ban tổ chức địa phương sẽ phân phối hơn 4.000 vé dành cho các CĐV Việt Nam.

Thường thì các CĐV của đội khách sẽ được bố trí ngồi ở khu vực khán đài cong, ngay phía sau một trong hai cầu môn trên sân Rajamangala. Các CĐV Việt Nam không xa lạ với khu vực này.

Khu vực khán đài quen thuộc dành cho CĐV Việt Nam trên sân Rajamangala là phía sau một trong hai cầu môn (Ảnh: Tiến Tuấn).

Trong năm 2025, các CĐV hai lần ngồi xem các trận chung kết bóng đá khu vực, giữa các đội tuyển Việt Nam gặp các đội tuyển Thái Lan, trên sân Rajamangala tại Bangkok.

Lần đầu tiên vào ngày 5/1/2025, đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan 3-2 trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024 (chung cuộc chúng ta thắng 5-3 sau hai lượt trận đi và về). Lần thứ nhì là vào ngày 18/12/2025, đội tuyển U23 Việt Nam thắng U23 Thái Lan 3-2 trong trận chung kết SEA Games 33.

Với hơn 4.000 khán giả ngồi ở khu vực riêng, các CĐV Việt Nam đủ sức tạo ra hiệu ứng âm thanh và hình ảnh ấn tượng, tiếp thêm động lực tinh thần cho đội tuyển Việt Nam vào ngày 22/8 tới đây, ở trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026.