Đội tuyển Việt Nam đón tin vui từ FIFA sau khi vào chung kết ASEAN Cup

Tối qua (19/8), đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước Malaysia ở bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình. Với kết quả này, đoàn quân HLV Kim Sang Sik sẽ đối đầu với Thái Lan trong trận chung kết giải đấu.

Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng trước Malaysia (Ảnh: Thành Đông).

Không những vậy, đội tuyển Việt Nam còn đón tin vui từ FIFA. Theo tính toán từ trang Football-ranking (dựa theo tính điểm của FIFA), đội tuyển Việt Nam đã được cộng 1,83 điểm sau chiến thắng trước Malaysia.

Điều này giúp cho “Những chiến binh sao vàng” tăng 1 bậc lên xếp thứ 98 thế giới với 1.234,34 điểm. Đội tuyển Việt Nam tiếp tục đà thăng tiến sau khi bị đẩy xuống vị trí thứ 119 thế giới vào tháng 10/2024. Vị trí cao nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam là thứ 92 vào tháng 8/2021.

Ở khu vực Đông Nam Á, đội tuyển Thái Lan vẫn đang đứng đầu. Họ bị trừ 3,4 điểm sau thất bại trước Singapore ở trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026. Điều đó khiến cho “Voi chiến” tụt 1 bậc xuống vị trí thứ 92 thế giới với 1.254,93 điểm.

Nếu giành chiến thắng trong hai lượt trận chung kết trước Thái Lan, đội tuyển Việt Nam có thể hướng tới vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng FIFA. Đoàn quân HLV Kim Sang Sik đang kém đội thứ 97 là Guatemala 4 điểm.

Đội tuyển Việt Nam xếp thứ 98 thế giới, vị trí cao nhất kể từ tháng 12/2023 (Ảnh: Mạnh Quân).

Vào tháng 9, giải FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ diễn ra. Đây là giải đấu thuộc hệ thống thi đấu của FIFA nên các đội bóng Đông Nam Á (trong đó có đội tuyển Việt Nam) sẽ có biến động mạnh về thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA.

Đây cũng là giải đấu mà các đội tuyển được quyền triệu tập lực lượng mạnh nhất nên hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn. Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B hạng 1 với Thái Lan, Philippines và Pakistan.

Bảng A hạng 1 có sự góp mặt của Indonesia, Bangladesh, Malaysia và Singapore. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ gặp nhau trong trận chung kết FIFA ASEAN Cup. Đội vô địch giải đấu nhận được 1 triệu USD tiền thưởng, cao gấp ba lần so với giải ASEAN Cup 2026 (300.000 USD).