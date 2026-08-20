Cổ động viên Malaysia không đến sân Mỹ Đình cổ vũ đội nhà

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia tối 19/8 đã chứng kiến cảnh tượng hy hữu bên ngoài đường biên khi khu vực dành cho cổ động viên Malaysia bị bỏ trống hoàn toàn.

Khán đài của cổ động viên Malaysia bị bỏ trống (Ảnh: Quyết Thắng).

Sự vắng bóng khó hiểu của "những người tiếp lửa" cho Malaysia đã tạo ra một khoảng trống lớn lạ thường giữa bầu không khí sôi sục ở Mỹ Đình. Bóng đá Malaysia nổi tiếng với hình ảnh cuồng nhiệt và máu lửa bởi sự có mặt đông đảo của Ultras Malaya (nhóm cổ động viên Malaysia) mỗi khi ra sân.

Tuy nhiên, hình ảnh góc khán đài trên sân Mỹ Đình tối 19/8 bị bỏ trống khiến nhiều người bất ngờ, thậm chí dấy lên nhiều đồn đoán về tâm lý thất vọng của người hâm mộ Malaysia sau kết quả bất lợi ở trận bán kết lượt đi, hay những bê bối về việc nhập tịch cầu thủ trái phép trước đó.

Ban tổ chức ở sân Mỹ Đình đã nhanh chóng đưa ra phương án xử lý thiết thực. Sau khoảng 30 phút đầu hiệp một, cổ động viên của đội tuyển Việt Nam được hướng dẫn sang thế chỗ, giúp lấp đầy những hàng ghế trống và tiếp tục lan tỏa sức nóng trên sân Mỹ Đình.

Đây là trận đấu mà đội tuyển Việt Nam đã chơi vượt trội so với đối thủ, tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng phải đến khi Xuân Son vào sân, thầy trò HLV Kim Sang Sik mới có được bàn mở tỷ số.

Cổ động Viên Việt Nam tạo ra bầu không khí náo nhiệt trên sân vận động Mỹ Đình (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Phút 62, sau cú sút quyết đoán của Tiến Anh, bóng chạm chân hậu vệ Malaysia đến đúng vị trí của Xuân Son và tiền đạo CLB Nam Định dễ dàng dứt điểm tung lưới trống, mở tỷ số cho đội chủ nhà. Đến phút 89, Xuân Son bứt tốc vượt qua hậu vệ Malaysia trước khi dứt điểm chân trái uy lực, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội tuyển Việt Nam.

Với sự tỏa sáng của Xuân Son, đội tuyển Việt Nam đã áp đảo Malaysia cả dưới sân đấu lẫn trên khán đài. Chiến thắng này giúp đoàn quân HLV Kim Sang Sik chính thức giành tấm vé vào trận chung kết gặp Thái Lan.