Báo Malaysia bình luận khi đội nhà thất bại, tuyển Việt Nam vào chung kết

Đội tuyển Việt Nam thắng Malaysia 2-0 ở bán kết lượt về ASEAN Cup 2026

Sau thất bại 0-2 trước đội tuyển Việt Nam ở trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 trên sân nhà, Malaysia tiếp tục gây thất vọng khi thất bại 0-2 trước đoàn quân HLV Kim Sang Sik trong trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình vào tối qua (19/8).

Với kết quả này, đội tuyển Việt Nam đã giành quyền vào chung kết với tổng tỷ số 4-0 sau hai lượt trận. Trong khi đó, Malaysia trở thành đội tuyển thất bại nhiều nhất ở bán kết giải đấu (9 lần).

Báo giới Malaysia lên tiếng khen ngợi Xuân Son (Ảnh: Mạnh Quân).

Sau khi chứng kiến Malaysia thất bại trước đội tuyển Việt Nam, báo giới nước này tỏ ra vô cùng thất vọng. Bên cạnh đó, họ cũng thừa nhận sự nguy hiểm của Xuân Son, người lập cú đúp vào lưới Malaysia trên sân Mỹ Đình.

Tờ New Straits Times giật tít: “Cú đúp của Xuân Son giúp đội tuyển Việt Nam loại Malaysia khỏi ASEAN Cup”. Trong bài viết, tác giả bình luận: “Hai bàn thắng của Xuân Son ở phút 62 và 89 đã giúp đội tuyển Việt Nam chấm dứt hy vọng lọt vào chung kết của Malaysia ở ASEAN Cup 2026.

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục cho thấy sự vượt trội khi tung ra sân đội hình mạnh nhất giải đấu. Mặc dù thất bại nhưng Malaysia, với đội hình kết hợp giữa các cầu thủ kỳ cựu và nhân tố trẻ, vẫn có thể tự hào khi lọt vào bán kết giải đấu”.

Một tờ báo khác của Malaysia là Stadium Astro có bài viết: “Harimau Malaya (biệt danh của đội tuyển Malaysia) thi đấu mờ nhạt, bất lực nhìn “Rồng vàng” (biệt danh của đội tuyển Việt Nam) vào chung kết”.

Tờ Stadium Astro thừa nhận: “Xuân Son giống như cơn ác mộng với Malaysia. Thủ thành Azri Ghani đã có màn trình diễn xuất sắc trên sân Mỹ Đình nhưng anh cũng không thể ngăn Xuân Son ghi 2 bàn thắng sau khi vào sân từ băng ghế dự bị. Tiền đạo gốc Brazil đã ghi 5 bàn trong 3 trận gặp Malaysia.

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục cho thấy sức mạnh khi bất bại trong 24 trận đấu liên tiếp dưới thời HLV Kim Sang Sik. Họ sẽ bước vào trận chung kết gặp Thái Lan”.

Đội tuyển Việt Nam vượt trội so với Malaysia (Ảnh: Thành Đông).

Tờ Hmetro bình luận: “Trước trận đấu trên sân Mỹ Đình, Malaysia đã mơ về việc lội ngược dòng trước đội tuyển Việt Nam giống như trận bán kết lượt về AFF Cup 2014 (tiền thân của giải ASEAN Cup). Tuy nhiên, Malaysia không thể hoàn tất nhiệm vụ này. Sự bùng nổ của Xuân Son sau khi vào sân đã giúp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước Malaysia. Thêm một lần, “Bầy hổ” lỡ hẹn với tấm vé vào chung kết”.

Tờ Bharian thừa nhận Malaysia thua kém đẳng cấp so với đội tuyển Việt Nam. Trước khi Xuân Son vào sân, “Những chiến binh sao vàng” đã tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng thủ thành Azri Ghani có nhiều pha cứu thua xuất thần. Hai bàn thắng của Xuân Son chỉ là hệ quả tất yếu khi đội tuyển Việt Nam áp đảo hoàn toàn so với Malaysia”.

Trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 sẽ diễn ra trên sân Rajamangala vào lúc 20h ngày 22/8. Còn trận lượt về diễn ra trên sân Mỹ Đình vào lúc 20h ngày 26/8.