Lịch thi đấu trận chung kết tuyển Việt Nam gặp Thái Lan, VFF công bố giá vé

Ở trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình vào tối 19/8, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 2-0 trước Malaysia nhờ cú đúp của Xuân Son. Với kết quả này, đoàn quân HLV Kim Sang Sik sẽ đối đầu với Thái Lan trong trận chung kết giải đấu.

Đội tuyển Việt Nam vượt qua Malaysia để vào chung kết ASEAN Cup 2026 (Ảnh: Thành Đông).

Đây là lần thứ ba liên tiếp đội tuyển Việt Nam lọt vào chung kết ASEAN Cup. Trước đó, “Những chiến binh sao vàng” đã thua Thái Lan vào năm 2022 nhưng thắng lại ở giải đấu năm 2024.

Trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 sẽ diễn ra trên sân Rajamangala vào lúc 20h ngày 22/8. Còn trận lượt về diễn ra trên sân Mỹ Đình vào lúc 20h ngày 26/8.

Ngay sau trận đấu với Malaysia, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã công bố kế hoạch bán vé trận chung kết lượt về của đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình.

Theo đó, giá vé gồm 4 mức giá là 500.000 đồng/vé, 800.000 đồng/vé, 1.200.000 đồng/vé và 1.500.000 đồng/vé. Vé sẽ được bán trực tuyến qua kênh OneU.

Thời gian mở bán vé từ 14h ngày 20/8 đến 20h ngày 21/8 hoặc đến khi hết vé, tùy điều kiện nào đến trước. Mỗi khách hàng được mua tối đa 4 vé.

VFF công bố giá vé trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan trên sân Mỹ Đình (Ảnh: VFF).

VFF sẽ trả vé qua dịch vụ chuyển phát nhanh của Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) cho khách hàng có địa chỉ đã đăng ký. Điều kiện nhận vé: Khách hàng có bản gốc Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu để đối chiếu.

Trong quá khứ, đội tuyển Việt Nam gặp Thái Lan 31 trận đấu. Trong đó, “Những chiến binh sao vàng” thắng 5, hòa 8, thua 18. Tuy nhiên, trong những năm qua, cán cân đối đầu của hai đội khá cân bằng. Trong 6 trận đối đầu gần nhất, mỗi đội thắng 2, hòa 2, thua 2. Trong cả hai lượt trận chung kết ASEAN Cup 2024, đội tuyển Việt Nam đều đánh bại “Voi chiến” với các tỷ số 2-1 và 3-2.