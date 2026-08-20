Báo Indonesia nhận định về trận chung kết tuyển Việt Nam gặp Thái Lan

Hai đội tuyển Việt Nam và Thái Lan có lần thứ ba liên tiếp lọt vào trận chung kết ASEAN Cup. Trước đó, Thái Lan đã lên ngôi vô địch giải đấu năm 2022, còn đội tuyển Việt Nam đã đăng quang vào năm 2024.

Đội tuyển Việt Nam tự tin bước vào trận chung kết ASEAN Cup 2026 gặp Thái Lan (Ảnh: Mạnh Quân).

Bình luận về trận chung kết ASEAN Cup 2026, tờ CNN Indonesia có bài viết: “Hai đội tuyển Việt Nam và Thái Lan thống trị ASEAN Cup, bao giờ Indonesia mới có cơ hội vào chung kết?”.

Trong bài viết, tác giả thừa nhận: “Việc lọt vào trận chung kết ASEAN Cup ở ba kỳ liên tiếp cho thấy bóng đá Việt Nam và Thái Lan phát triển ổn định. Tại giải đấu năm 2026, họ cũng cho thấy sức mạnh khi cùng nhau ghi 31 bàn. Trong đó, đội tuyển Việt Nam sở hữu hàng công mạnh nhất với 17 bàn, còn Thái Lan ghi 14 bàn.

Không những vậy, hàng thủ của hai đội cũng gây ấn tượng. Thái Lan chỉ thủng lưới 3 bàn sau 6 trận, còn đội tuyển Việt Nam mới chỉ vào lưới nhặt bóng 1 lần. Điều đó cho thấy sự thống trị của bóng đá Việt Nam và Thái Lan ở đấu trường Đông Nam Á”.

Tờ báo này nhận định: “Đội tuyển Việt Nam thi đấu ổn định trong cả giải đấu. Đội hình của “Những chiến binh sao vàng” cũng chất lượng và dày dạn kinh nghiệm hơn so với Thái Lan. Trong khi đó, Thái Lan gồm nhiều cầu thủ trẻ kết hợp với các cầu thủ kỳ cựu. Lối chơi của “Voi chiến” chưa thực sự thuyết phục. Đặc biệt, đội bóng này khiến nhiều người hâm mộ lo lắng sau thất bại trước Singapore ở trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026”.

Nói về bóng đá Indonesia, tờ CNN Indonesia viết: “Lần gần nhất đội tuyển Indonesia lọt vào chung kết ASEAN Cup là vào năm 2021 khi đối đầu với Thái Lan trong trận chung kết. Thời điểm đó, Garuda (biệt danh của đội tuyển Indonesia) đã thất bại với tổng tỷ số 2-6 trước Thái Lan sau hai lượt trận.

Ở giải đấu năm nay, HLV John Herdman đã mang đội hình khá mạnh tham dự ASEAN Cup 2026 nhưng Indonesia vẫn bị loại ngay từ vòng bảng. Trong đó, đội bóng đã thất bại 0-3 trước đội tuyển Việt Nam. Nếu lấy ASEAN Cup làm chuẩn mực, Indonesia vẫn còn xa danh hiệu “Nhà vua bóng đá Đông Nam Á”. Đội bóng áo đỏ cần phải thể hiện bản lĩnh khi đối đầu với đội tuyển Việt Nam và Thái Lan”.

Thái Lan lần thứ ba liên tiếp gặp đội tuyển Việt Nam ở chung kết ASEAN Cup (Ảnh: FAT).

Trong bài viết khác, tờ CNN Indonesia cảnh báo Thái Lan về cặp song sát Đình Bắc và Xuân Son của đội tuyển Việt Nam. Tờ báo này viết: “Hai cầu thủ Đình Bắc và Xuân Son đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới ASEAN Cup 2026 với 5 bàn. Người duy nhất đang bám đuổi cặp đôi của đội tuyển Việt Nam là Teerasak Poeiphimai của Thái Lan với 4 bàn thắng.

Sự góp mặt của Đình Bắc và Xuân Son là mối đe dọa lớn đối với đội tuyển Thái Lan trong trận chung kết ASEAN Cup 2026. Hàng phòng ngự của Thái Lan cần đặc biệt cảnh giác với hai cầu thủ này. “Voi chiến” đã bộc lộ nhiều sai lầm khi thủng lưới 3 bàn trong hai trận đấu với Singapore. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam chứng minh sức mạnh khi ghi 17 bàn thắng từ đầu giải”.

Trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 sẽ diễn ra trên sân Rajamangala vào lúc 20h ngày 22/8. Còn trận lượt về diễn ra trên sân Mỹ Đình vào lúc 20h ngày 26/8.