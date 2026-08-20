Báo Thái Lan nhận xét về trình độ của dàn sao nhập tịch tuyển Việt Nam

Trước hai lượt chung kết ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan, báo giới xứ chùa vàng lo lắng cho đội nhà. Họ cho rằng “Voi chiến” khó lòng cạnh tranh với đội tuyển Việt Nam khi không có trong tay lực lượng mạnh nhất.

Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục trước Thái Lan (Ảnh: Thành Đông).

Tờ Thairath nhận định: “Đây không phải là đội hình mạnh nhất của đội tuyển Thái Lan. Nếu đây là giải Asian Cup 2027, tình hình có thể đã khác. Vì không triệu tập được những gương mặt ưu tú, Thái Lan chỉ tập trung được nhiều gương mặt ở lứa U23 như Chaiyaphon Otton, Seksan Ratree, Yotsakorn Burapha, Teerasak Poeiphimai. Hãy thử tưởng tượng đội hình này phải đấu với đội hình mạnh nhất của đội tuyển Việt Nam sẽ ra sao?”.

Một tờ báo khác của Thái Lan là Khaosod thừa nhận sự đáng sợ của đội tuyển Việt Nam: “Đội tuyển Việt Nam vượt trội hoàn toàn về đẳng cấp so với Malaysia. Thầy trò HLV Kim Sang Sik vượt trội về mọi mặt so với đối thủ.

Xuân Son là nhân tố tạo ra sự khác biệt cho đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ này đã lập cú đúp giúp “Những chiến binh sao vàng” giành chiến thắng 2-0 trước Malaysia ở bán kết lượt về. Đoàn quân HLV Kim Sang Sik sẽ đối đầu với Thái Lan trong trận chung kết. Ở giải đấu cách đây 2 năm, đội tuyển Việt Nam đã thắng trong cả hai lượt trận trước Thái Lan”.

Trang Kirian Buriram so sánh hàng công của đội tuyển Việt Nam và Thái Lan: “Đội tuyển Việt Nam có 3 cầu thủ nhập tịch (Xuân Son, Tài Lộc, Hoàng Hên) và tiền đạo bản địa xuất sắc là Đình Bắc. Trong khi đó, hàng công của đội tuyển Thái Lan chỉ bao gồm các cầu thủ ở lứa U23 là Teerasak Poeiphimai (23 tuổi), Jehhanafee Mamah (20 tuổi), Yotsakorn Burapha (21 tuổi) và cầu thủ gốc Thụy Điển là Patrik Gustavsson (25 tuổi). Rõ ràng, hàng công của hai đội có tương quan quá chênh lệch”.

Truyền thông Thái Lan thừa nhận hàng công của đội tuyển Việt Nam và Thái Lan quá chênh lệch (Ảnh: Kirian Buriram).

Ở dưới bài viết, nhiều cổ động viên (CĐV) Thái Lan đã nêu quan điểm của mình. Tài khoản Tum Roonthajit viết: “Tôi lo lắng Thái Lan khó lòng giành chức vô địch ASEAN Cup. Lực lượng của hai đội quá chênh lệch”.

Tài khoản Kittichai Prangprasat viết: “Tôi lo ngại Đình Bắc hơn cả Xuân Son. Tiền đạo trẻ của Việt Nam đủ sức thi đấu ở giải vô địch Nhật Bản”.

Người tiếp theo viết: “Thắng thua là điều bình thường trong thể thao. Tôi chỉ mong hai đội cống hiến cho khán giả trận cầu đẹp mắt”.

Tài khoản Veha Siriphanh bình luận: “Từ lâu, Thái Lan không coi trọng giải ASEAN Cup rồi. Đây chỉ là đội hình B của Thái Lan. Chúng ta khó lòng đánh bại đội tuyển Việt Nam ở thời điểm này”.

Người hâm mộ Sitthisack Khanthavong viết: “Nếu thua thì Thái Lan sẽ có lý do rồi”.

CĐV khác nêu quan điểm: “Đừng xem Thái Lan là số một của bóng đá Đông Nam Á nữa. Khi ấy, chúng ta sẽ nhập cuộc ở trận đấu với đội tuyển Việt Nam với tâm thế khác”.

Tài khoản Weeraphorn Bunthoop viết: “Đội tuyển Thái Lan nếu thi đấu với tâm thế của đội cửa dưới thì mới hy vọng có thể đánh bại đội tuyển Việt Nam”.

CĐV Ongart Payong khẳng định: “Chúng ta đừng chỉ trích đội tuyển Việt Nam nhập tịch nữa. Họ vẫn làm đúng luật. Đội tuyển Thái Lan nên tập trung tối đa vào trận chung kết, thay vì bị xao nhãng vì những tranh cãi giữa hai bên”.