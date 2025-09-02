Lamine Yamal bị nghi chia tay ca sĩ nóng bỏng chỉ sau 2 tuần

Mối quan hệ giữa Lamine Yamal, và nữ ca sĩ người Argentina, Nicki Nicole, đã trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội sau khi hai người ở chung khách sạn trong kỳ nghỉ ở Monaco. Sau đó, thần đồng của Barcelona đã công khai bạn gái trước công chúng.

Yamal được cho là chia tay bạn gái Nicole sau hai tuần công khai (Ảnh: Instagram).

Thế nhưng, có vẻ như mối tình của hai người đã tan vỡ chỉ hai tuần sau khi công khai. Nhiều người hâm mộ phát hiện cầu thủ 17 tuổi đã xóa những hình ảnh chụp chung với bạn gái trên tài khoản Instagram cá nhân. Điều này làm dấy lên tin đồn cả hai gặp trục trặc.

Ngoài ra, Yamal còn thay đổi giao diện trang cá nhân khi gỡ bỏ ảnh đại diện, để lại nền đen cùng dòng tiểu sử vỏn vẹn “LY10” và “God bless me”.

Trước đó, vào ngày 25/8, Yamal từng đăng một bức ảnh trong phần story Instagram, kèm hoa và biểu tượng trái tim, để chúc mừng sinh nhật Nicki Nicole. Hình ảnh tay trong tay đầy tình cảm này cũng được xem là lời khẳng định mối quan hệ của họ. Tuy nhiên, do đoạn story (thông tin chỉ tồn tại trong 24 tiếng và không được lưu lại) nên hiện tại không còn xuất hiện trên trang cá nhân của cầu thủ người Tây Ban Nha.

Nicole hơn Yamal tới 6 tuổi (Ảnh: Getty).

Dù vậy, trong album ảnh mừng sinh nhật chính mình được Yamal chia sẻ trước đó, vẫn còn một bức có sự xuất hiện của Nicki Nicole. Điều này cho thấy chưa hẳn anh đã xóa bỏ hoàn toàn dấu vết liên quan đến bạn gái tin đồn.

Một vài tài khoản còn mỉa mai mối tình chóng vánh của Yamal: “Mối quan hệ này chỉ kéo dài được 13 ngày”.

Đến thời điểm hiện tại, cả Yamal lẫn Nicki Nicole đều chưa lên tiếng xác nhận hay phủ nhận mối quan hệ, cũng như chuyện rạn nứt tình cảm. Mọi bàn tán trên mạng xã hội vì thế vẫn chỉ dừng lại ở mức suy đoán.