Lamine Yamal công khai mối quan hệ với nữ ca sĩ hơn 7 tuổi

Trên trang Instagram cá nhân, tài năng trẻ 18 tuổi của Barcelona vừa đăng tải bức ảnh ngồi cạnh nữ ca sĩ Nicki Nicole, xung quanh là bóng bay và hoa hồng đầy lãng mạn. Đáng chú ý, ngôi sao người Tây Ban Nha còn thể hiện hành động thân mật khi khoác tay lên eo Nicole kèm dòng ghi chú là biểu tượng 2 trái tim.

Lamine Yamal đăng ảnh chúc mừng sinh nhật Nicki Nicole trên Instagram ngày 25/8 (Ảnh: Lamine Yamal).

Bức ảnh nhanh chóng được giới truyền thông và người hâm mộ xem như động thái xác nhận mối quan hệ tình cảm giữa Yamal và Nicole, khi giọng ca người Argentina vừa bước sang tuổi 25.

Trước đó, theo truyền thông Tây Ban Nha, Nicole từng xuất hiện trong tiệc sinh nhật của Lamine Yamal tại Barcelona ngày 12/7, nơi cả hai được cho là có nhiều cử chỉ thân mật. Trên Instagram, nữ ca sĩ cũng chia sẻ hình ảnh chụp cùng tài năng trẻ của Barca, nhưng khéo léo che đi khuôn mặt anh.

Chỉ hơn một tuần sau, ngày 24/7, cặp đôi tiếp tục bị bắt gặp có hành động gần gũi trong một hộp đêm và rời địa điểm lúc 4h sáng, từ đó làm bùng lên những đồn đoán đầu tiên về mối quan hệ tình cảm giữa hai người.

Mới đây, Nicole tiếp tục gây chú ý khi có mặt trên khán đài trận tranh cúp Joan Gamper Trophy của Barcelona để cổ vũ cho bạn trai. Nữ ca sĩ mặc áo đấu in tên Yamal và ngồi cùng khu vực với gia đình của cầu thủ, như một lời khẳng định cho mối quan hệ của họ.

Nicki Nicole là một trong những giọng ca nổi bật của làng nhạc Latin, nổi tiếng với những bài rap sở hữu hàng trăm triệu lượt nghe trực tuyến. Cô còn nhiều lần hợp tác với các nghệ sĩ nổi tiếng như Bizarrap, Rauw Alejandro hay Camilo, góp phần khẳng định vị thế của mình trong dòng nhạc Latin đương đại.

Nicki Nicole xuất hiện trong màu áo Barcelona để cổ vũ Yamal (Ảnh: Getty).

Lamine Yamal cũng đang thể hiện phong độ ấn tượng trong màu áo của Barcelona. Tuy nhiên, mùa hè 2025 là giai đoạn đầy biến động với cầu thủ người Tây Ban Nha. Anh gây chú ý khi tiệc tùng cùng thần tượng Neymar và vướng vào tranh cãi thuê người lùn biểu diễn tại tiệc sinh nhật của mình.

Không chỉ vậy, Yamal còn liên tiếp dính tin đồn tình ái cùng nữ tiếp viên hàng không Fati Vazquez (29 tuổi) cho đến nghi vấn tìm cách hẹn hò người mẫu hơn anh 12 tuổi, Claudia Bavel.

Mọi thông tin xoay quanh đời tư của tiền đạo trẻ này đều trở thành tâm điểm được đông đảo giới truyền thông và người hâm mộ chú ý.

Yamal đã cùng Barcelona khởi đầu mùa giải mới vô cùng thuận lợi khi giành 2 chiến thắng đầu tiên tại La Liga. Anh đang cùng đội bóng xứ Catalunya chuẩn bị cho chuyến làm khách đến sân của Rayo Vallecano diễn ra vào lúc 2h30 phút ngày 1/9.