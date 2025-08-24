Lamine Yamal tỏa sáng giúp Barcelona ngược dòng giành chiến thắng

Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn, Barcelona tung ra sân đội hình thiên về tấn công. Các tiền đạo Lamine Yamal, Raphinha, Marcus Rashford; Ferran Torres đá chính từ đầu còn nhiệm vụ kiến tạo được trao cho Pedri.

Pedri mở màn cho cuộc lội ngược dòng của Barcelona (Ảnh: Getty).

Barcelona nhập cuộc không tốt và để đối thủ lấn lướt về thế trận. Phút 15, Lamine Yamal để mất bóng và Jeremy Toljan có đường căng ngang thông minh để Ivan Romero xoay người dứt điểm gọn gàng, đánh bại thủ thành Joan Garcia, mở tỷ số 1-0 cho Levante.

Sau bàn thua, Barcelona đẩy cao đội hình nhưng các pha lên bóng của họ thiếu đi sự sắc nét. Phút 37, Ferran Torres nhận bóng trong tư thế trống trải trong vòng cấm, nhưng cú sút của anh lại tìm đến đúng xà ngang đầy tiếc nuối.

Cú sốc tiếp tục xảy ra ở cuối hiệp 1, khi Morales dứt điểm chạm tay Alejandro Balde trong vòng cấm. Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Morales đã bình tĩnh thực hiện thành công, nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho Levante.

Barcelona buộc phải dồn lên tấn công ở hiệp 2 và đến phút 49, Yamal chuyền bóng để Pedri tung cú sút xa bằng chân phải tuyệt đẹp, găm bóng vào góc cao khung thành, không cho thủ môn Campos cơ hội nào, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Barcelona.

Ba phút sau, Raphinha thực hiện một đường tạt bóng chuẩn xác để Ferran Torres bật cao đánh đầu tung lưới Levante, san bằng tỷ số 2-2. Khi trận đấu trở về thế cân bằng, Barcelona càng chơi càng hưng phấn trong khi Levante mắc nhiều sai lầm trong phòng ngự.

Lamine Yamal ghi dấu ấn trong chiến thắng của Barcelona (Ảnh: Getty).

Sức ép tấn công được Barcelona đẩy cao ở cuối trận và HLV Hansi Flick tung cả Robert Lewandowski và Jules Kounde vào sân. Đến phút bù giờ cuối cùng, Lamine Yamal tạt bóng bên cánh trái và Unai Elgezabal trong nỗ lực phá bóng đã lóng ngóng đánh đầu phản lưới nhà, mang về chiến thắng 3-2 cho Barcelona.

Lamine Yamal tiếp tục để lại dấu ấn khi in dấu giày trong hai bàn thắng của Barcelona vào lưới Levante. CLB xứ Catalonia toàn thắng cả hai trận mở màn và thể hiện tham vọng vô địch La Liga năm nay.

Đội hình thi đấu

Levante (5-4-1): Pablo Cunat; Jeremy Toljan, Adrian de la Fuente, Unai Elgezabal, Jorge Cabello, Manu Sanchez; Roger Brugue, Pablo Martinez, Oriol Rey, Jose Luis Morales; Ivan Romero.

Barcelona (4-2-3-1): Joan Garcia; Eric Garcia, Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Alejandro Balde; Marc Casado, Pedri; Lamine Yamal, Raphinha, Marcus Rashford; Ferran Torres.