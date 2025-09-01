Lamine Yamal ghi bàn trong ngày Barcelona hòa thất vọng

Hành quân đến sân của Vallecano, Barcelona đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm để cạnh tranh ngôi đầu bảng La Liga với Real Madrid. Các ngôi sao tấn công như Pedri, Olmo, Yamal, Raphinha, Torres được đá chính ngay từ đầu.

Lamine Yamal mở tỷ số cho Barcelona trên chấm phạt đền (Ảnh: Getty).

Sau tiếng còi khai cuộc, Yamal tạo ra tình huống nguy hiểm đầu tiên nhưng cú đá của anh không thắng được thủ môn Batalla. Sau đó vài phút, Raphinha và Torres đều có cơ hội thuận lợi nhưng đều dứt điểm vô duyên.

Vallecano là đội chơi ép sân hơn và sự xuất sắc của thủ môn Garcia giúp Barcelona không để thủng lưới. Trong bối cảnh lối chơi trở nên rối rắm và bế tắc, sự chói sáng của các ngôi sao giúp Barcelona tạo nên sự khác biệt.

Phút 39, Lamine Yamal có pha đi bóng kỹ thuật và bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền và chính ngôi sao người Tây Ban Nha thực hiện thành công cú sút 11m để mở tỷ số cho Barcelona.

Nỗ lực của Yamal không thể giúp Barcelona giành trọn 3 điểm (Ảnh: Getty).

Sang hiệp 2, Barcelona tiếp tục duy trì thế chủ động và tạo ra vài cơ hội nhưng các chân sút đều bỏ lỡ đáng tiếc. Rayo Vallecano chơi đôi công và nỗ lực của họ đã được đền đáp với pha dứt điểm cận thành, gỡ hòa 1-1 của Perez ở phút 67.

Nỗ lực ép sân của Barcelona ở hơn 20 phút cuối không thể mang lại hiệu quả và họ chấp nhận bị cầm hòa 1-1 trên sân của Vallecano. Đoàn quân HLV Hansi Flick mới có được 7 điểm/3 trận và tụt lại phía sau đội đầu bảng Real Madrid trên bảng xếp hạng La Liga.

Đội hình thi đấu

Rayo Vallecano: Batalla, Chavarria, Luiz Felipe, Lejeune, Ratiu, Garcia, Lopez, Ciss, Palazon, Diaz, De Frutos.

Bàn thắng: Perez (67').

Barcelona: Garcia, Kounde, Eric Garcia, Christensen, Balde, De Jong, Pedri, Olmo, Yamal, Raphinha, Torres.

Bàn thắng: Lamine Yamal (pen 40').