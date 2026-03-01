Lại Lý Huynh thua ở chung kết, kỳ thủ Trung Quốc bật khóc khi vô địch

Sau khi giành chiến thắng trước Triệu Phàn Vỹ ở bán kết giải cờ tướng Ngũ Dương Bôi, Lại Lý Huynh bước vào trận chung kết gặp Trình Vũ Đông với hy vọng làm nên lịch sử ở giải đấu danh giá này ngay trong lần đầu tham dự.

Lại Lý Huynh thất bại trước Trình Vũ Đông ở trận chung kết giải Ngũ Dương Bôi (Ảnh: YCWB).

Ở trận lượt đi vào sáng 1/3, Lại Lý Huynh cầm quân đỏ, đi trước, và đã tạo ra lợi thế cực lớn khi hơn sĩ và tượng ở thế tàn cục. Tuy nhiên, kỳ thủ của Việt Nam lại bỏ lỡ cơ hội chiến thắng khi chấp nhận cờ hòa.

Việc bỏ lỡ cơ hội chiến thắng ở lượt đi khiến Lại Lý Huynh gặp khó trong trận lượt về với Trình Vũ Đông diễn ra vào chiều 1/3. Kỳ thủ của Việt Nam nhập cuộc không tốt và sớm rơi vào thế bị động. Trình Vũ Đông duy trì sức ép và giành chiến thắng sau 38 nước cờ.

Ngay sau khi chiến thắng trước Lại Lý Huynh, Trình Vũ Đông đã không kìm được nước mắt vì hạnh phúc. Điều đó cho thấy kỳ thủ Trung Quốc đã chịu sức ép tâm lý rất lớn trong lúc thi đấu khi phải bảo vệ chức vô địch cho chủ nhà.

Trình Vũ Đông (áo xanh) đã giúp chủ nhà Trung Quốc giữ lại chức vô địch giải Ngũ Dương Bôi (Ảnh: Sina).

Dù không thể làm nên lịch sử như Lại Lý Huynh vẫn đi vào lịch sử khi trở thành kỳ thủ ngoại quốc đầu tiên lọt vào trận chung kết giải Ngũ Dương Bôi. Dù sao, đây cũng là thành công ngoài mong đợi của Lại Lý Huynh. Anh thậm chí còn nghĩ mình không vượt qua vòng bảng. Tuy nhiên, Lại Lý Huynh đã vượt qua ba đối thủ sừng sỏ là Lưu Bách Hoành, Lưu Tử Kiện và Quách Phượng để lọt vào bán kết.

Vào năm ngoái, kỳ thủ của Việt Nam từng gây chấn động khi vượt qua hàng loạt vận động viên Trung Quốc để giành chức vô địch thế giới.

Với vị trí á quân giải Ngũ Dương Bôi, Lý Huynh nhận 180.000 nhân dân tệ (685 triệu đồng). Trong khi đó, Trình Vũ Đông nhận 300.000 nhân dân tệ (1,1 tỷ đồng).